البدري يعتذر عن عدم الاستمرار في بيراميدز

تحرير:أحمد محمد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

حسام البدري

قرر حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز والمدير الفني السابق للنادي الأهلي، العودة إلى المجال الفني كمدير فني، بعد فترة قضائه عامًا في العمل الإداري بنادي بيراميدز، شارك خلاله في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققا نجاحات كبيرة مع القائمين على تكوين النادي، وهو ما أسهم في نجاح الفريق في المنافسة على بطولة الدوري، وقدم البدري استقالته واعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، وكان البدري قد اتخذ هذا القرار رغبةً منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال، إذ حقق تفوقا كبيرا في مشواره التدريبي.

المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي طرح اسمه على الساحة خلال البحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني، خصوصا أن البدري أكد في أكثر من مرة أنه يتمنى تدريب الفراعنة، لأنه يرى أنه الأحق بهذا المنصب. وقال في تصريحات سابقة: «بالتأكيد تدريب منتخب مصر شرف لي، وذلك بغض النظر عن الخلافات والمشكلات الموجودة

المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي طرح اسمه على الساحة خلال البحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني، خصوصا أن البدري أكد في أكثر من مرة أنه يتمنى تدريب الفراعنة، لأنه يرى أنه الأحق بهذا المنصب.



وقال في تصريحات سابقة: «بالتأكيد تدريب منتخب مصر شرف لي، وذلك بغض النظر عن الخلافات والمشكلات الموجودة حاليا. أحلامي هي تدريب منتخب مصر، وترشيحي لأكون ضمن الاهتمامات أمر رائع بالنسبة لي، سأنتظر عرضا رسميا».



وتولى حسام البدري تدريب الأهلي 3 مرات، كان آخرها في 2016 وحتى 2018، وفاز إجمالًا بـ3 ألقاب دوري، ولقب لدوري أبطال إفريقيا، وحقق أيضًا لقب الدوري السوداني مرة واحدة مع فريق المريخ.