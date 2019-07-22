بن شرقي يكشف سر موافقته على الانضمام للزمالك

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

أشرف بن شرقي

كشف الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم الهلال السعودي السابق، أنه كان حريصا قبل الموافقة على عرض الزمالك على الحديث مع الثنائي خالد بوطيب وحميد أحداد، عن الوضع فى النادي الأبيض. وأكد المهاجم المغربي في تصريحات إذاعية أنه استفسر من مواطنيه عن طريقة التدريب والأحوال في النادي واللاعبين ومعاملة الإدارة والبطولات التي سيشارك فيها الفريق، وأشار إلى أن بوطيب وأحداد أكدا له أن الزمالك من أفضل الأندية تعاملا في النواحي المادية والإدارية، إذ يوفر النادي للاعبيه كل سبل النجاح من أجل حصد البطولات.

كما أوضح بوطيب وأحداد له أن الزمالك ينافس على البطولات المحلية، الدوري وكأس مصر، كما يشارك في البطولات الإفريقية، كما يضم الفريق الأبيض مجموعة من اللاعبين المميزين الذين سيساعدونه على النجاح، وكشف بن شرقي أن هذه الأمور كانت أهم أسباب موافتقه على الانضمام للأبيض في الموسم المقبل؛ لأنه لاعب طموح ويرغب

كما أوضح بوطيب وأحداد له أن الزمالك ينافس على البطولات المحلية، الدوري وكأس مصر، كما يشارك في البطولات الإفريقية، كما يضم الفريق الأبيض مجموعة من اللاعبين المميزين الذين سيساعدونه على النجاح، وكشف بن شرقي أن هذه الأمور كانت أهم أسباب موافتقه على الانضمام للأبيض في الموسم المقبل؛ لأنه لاعب طموح ويرغب في حصد البطولات.



وأكد أشرف بن شرقي أن المفاوضات بدأت عن طريق وكيله ثم تلقى اتصالا من الهلال السعودي يخطره برغبة الزمالك في ضمه، فطلب مهلة للتفكير والاستفسار عن بعض الأمور الخاصة وبعدها اتخذ قراره.



وأضاف الدولي المغربي أنه تلقى عروضا من الإمارات وقطر، لكنه يبحث عن حصد البطولات أولا، قبل الأموال، كما أكد تلقيه عرضا من ناديه السابق الوداد، لكن المفاوضات مع الهلال السعودي لم تستمر.

