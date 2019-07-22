رياضة

بن شرقي يكشف سر موافقته على الانضمام للزمالك

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
كشف الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم الهلال السعودي السابق، أنه كان حريصا قبل الموافقة على عرض الزمالك على الحديث مع الثنائي خالد بوطيب وحميد أحداد، عن الوضع فى النادي الأبيض. وأكد المهاجم المغربي في تصريحات إذاعية أنه استفسر من مواطنيه عن طريقة التدريب والأحوال في النادي واللاعبين ومعاملة الإدارة والبطولات التي سيشارك فيها الفريق، وأشار إلى أن بوطيب وأحداد أكدا له أن الزمالك من أفضل الأندية تعاملا في النواحي المادية والإدارية، إذ يوفر النادي للاعبيه كل سبل النجاح من أجل حصد البطولات.
كما أوضح بوطيب وأحداد له أن الزمالك ينافس على البطولات المحلية، الدوري وكأس مصر، كما يشارك في البطولات الإفريقية، كما يضم الفريق الأبيض مجموعة من اللاعبين المميزين الذين سيساعدونه على النجاح، وكشف بن شرقي أن هذه الأمور كانت أهم أسباب موافتقه على الانضمام للأبيض في الموسم المقبل؛ لأنه لاعب طموح ويرغب
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شادي محمد

كسر شقة شادي محمد وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها

تعرض شادي محمد، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لواقعة سرقة اليوم الاثنين، حيث تم كسر وسرقة شقة قائد القلعة الحمراء السابق بمدينة نصر أول، وقامت النيابة بالمعاينة حيث حضر المستشار محمد عزب وكيل النيابة وتبين كسر الشقة بمدينة نصر أول وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها. شادى محمد ولد فى 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الكروم، ولعب للفريق السكندري خلال الفترة من 1997 حتى عام 1999، ولعب مع الكروم 22 مباراة، سجل خلالها هدفًا، ثم انضم للمنتخب الأولمبي، ليجذب أنظار الأهلي للتعاقد معه.
محمود متولي

الإسماعيلي يفرض شروطه لرحيل محمود متولي إلى الأهلي

بدأ النادي الأهلي مفاوضات مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات محمود متولي، مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأحمر أنهى اتفاقه مع محمود متولي بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميا عن الصفقة. وعلمت «التحرير» أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات بين الطرفين، إذ حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي، التي جاءت كالتالي:
برشلونة و ريال مدريد

راكيتيتش يكشف موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا

كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، عن موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، قائلا: "لقد اعتدت على الشائعات منذ أن جئت إلى هنا، وفي العام الماضي حدث نفس الأمر، وتحدثت إلى النادي والمدرب، ولدينا نفس الأفكار، وفكرتي هي الاستمرار مع برشلونة، ونيتي هي البقاء والاستمرار والاستمتاع باللعب هنا لأن عقدي معه لا يزال ممتدا لسنوات أخرى". وتابع راكيتيتش: "هنا عليك أن تعمل، ومن يؤدي بشكل أفضل هو من يلعب، سأظل أعمل بقوة حتى يعتمد عليَّ المدرب، أريد بذل قصارى جهدي وفي النهاية الأمر متروك للمدرب، والأمر المهم هو أننا مجموعة قوية وسنبحث عن الفوز بكل شيء".
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خالد-جلال

خالد جلال: التعاقد مع بن شرقي «ضربة معلم»

وجه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء، على حسم صفقة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي السابق، والتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد خالد جلال، التعاقد مع أشرف بن شرقي "ضربة معلم"، وصفقة قوية للغاية، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات مميزة. وأشار خالد جلال المدير الفني للزمالك، إلى أن وجود أشرف بن شرقي مع الفريق سوف يضيف كثيرا للقوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل.
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أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد انتقاله للزمالك

في أول تعليق للمغربي أشرف بن شرقي، المنتقل حديثا لنادي الزمالك قادما من صفوف الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نشر الدولي المغربي صورته بقميص الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب: "تحدٍّ جديد". وتعاقد الزمالك مع بن شرقي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.
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أشرف بن شرقي.. ديبالا المغرب الذي قهر الأهلي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن أشرف بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد (2019-2020). أشرف بن شرقي صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال إلى إعارته في الموسم الماضي لنادي لانس الفرنسي.
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الزمالك يتفوق على الوداد والوحدة في صراع ابن شرقي

ذكرت تقارير سعودية، اليوم الجمعة، أن نادي الزمالك اقترب كثيرًا من ضم المغربي أشرف بن شرقي، نجم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد استبعاد ابن شرقي من حسابات الفريق الهلالي في الموسم الجديد (2019-2020). وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن إدارة الهلال تلقت عددا من العروض لكسب خدمات أشرف بن شرقي، وأشارت إلى أن العروض جاءت من الوداد البيضاوي المغربي والوحدة الإماراتي، إضافة إلى عرض الزمالك الذي يعد الأقوى بين العروض الثلاثة، وتتجه الإدارة الزرقاء إلى قبوله.
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