انطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي «تحية النسر»

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

تدريب تحية النسر

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات التدريب المشترك (تحية النسر - استجابة النسر 2019) بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، كما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب، ويستمر التدريب عدة أيام بنطاق المياة الإقليمية في البحر الأحمر، ويأتي استكمالا لخطط التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة، ويشارك في التدريب وحدات متنوعة من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية، من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وصائدات الألغام.

بالإضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر والولايات المتحدة، والتي تشمل الفرق المتخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام، وعدد من عناصر قوات خفر السواحل، كما يشارك في التدريب عدد من الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16".وبدأت المرحلة الأولى للتدريب، بعقد موتمر افتتاحي

بالإضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر والولايات المتحدة، والتي تشمل الفرق المتخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام، وعدد من عناصر قوات خفر السواحل، كما يشارك في التدريب عدد من الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16".



وبدأت المرحلة الأولى للتدريب، بعقد موتمر افتتاحي للتعارف بين القوات المشاركة في التدريب، ومناقشة البرامج التدريبية المخططة مسبقا، كما تم عقد العديد من المحاضرات النظرية لتحقيق التجانس بين القوات وتوحيد المفاهيم العملياتية قبل بدء التدريب العملي بالبحر. وبدأت عناصر من القوات الخاصة البحرية لمصر والولايات المتحدة الأمريكية الاستعداد لتنفيذ التدريب المشترك (استجابة النسر)، بإجراء بيان عملب لاقتحام سفينة مشتبة بها.



