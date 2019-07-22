جريمة

السجن 15 عاما لصاحب شركة استورد «نفايات طبية»

تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 15 عاما للمدعو "ص. ح. ع" صاحب شركة استيراد؛ لاتهامه باستيراد نفايات طبية. تعود الواقعة في القضية رقم 192 لسنة 2019 جنايات ميناء الإسكندرية والمقيدة برقم 20 غرب، إلى تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الميناء بضبط رسالة مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنطقة اللوجيستية داخل الدائرة الجمركية.
كشفت تحريات ضباط مباحث ميناء الإسكندرية عن قيام المدعو "ص. ح. ع" صاحب شركة استيراد، بالتزوير في شهادات الموافقة الطبية للإفراج عن رسالة عبارة عن شرائح ومعدات ومستلزمات طبية تستخدم في جراحات العظام لصالح شركة "ف. س" بالبيان الجمركي رقم 1980 لسنة 2018، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لفتح مشمول الرسالة. وأثبت
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انفجار-أنبوبة-غاز-لـ14 بالإسكندرية (3)

إصابة 4 أشخاص في انفجار «أنبوبة» داخل مقهى بالشرقية

أصيب أربعة أشخاص بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل مقهى شعبي «قهوة» كانوا يجلسون بها بدائرة قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، حيث جرى السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بالشرقية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
محكمة-ارشفية

رحلة صداقة وخيانة تنتهي بـ«المؤبد» في كفر الشيخ

بالرغم أن الصداقة هي أهم الروابط الإنسانية في المجتمع، لكن البعض هدم أواصر هذا الرباط المقدس لخلافات على أسباب تافهة، فلم يكن يتوقع ابن الستة وعشرين عامًا، أن نهايته ستكون على يد صديقه بكفر الشيخ، الذى اتصل به لمقابلته من أجل إنهاء الخلافات التي بينهما وإعادة الصداقة إلى ما كانت عليه في الماضي، لم يكن يتوقع خيانة صديقه ليلبي طلبه وذهب لمقابلته ليستقبله المتهم فور رؤيته بالضرب بعصا غليظة على أنحاء متفرقة من جسده، مما أدى لسقوط المجنى عليه مغشيًا عليه.
ندم

زوجة في دعوى خلع: «فضحني وشهّر بسمعتي ومرضي»

أقامت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، اتهمته خلالها بالرجعية وتخلف الفكر، ما يجعل استمرار زواجهما أمرا مستحيلا، وذلك بعد أن أبدت لزوجها شعورها بالاكتئاب، ورغبتها فى المتابعة مع طبيب نفسي، لكنه سخر منها، وتهكم على أحوالها، ما كان يدفعها للبكاء مرارا وتكرارا بسبب حالتها وتصرفاته التى تزيدها سوءًا، فبينما كانت هى عازفة عن الطعام وترغب فى النوم لساعات مديدة، وتبكي باستمرار، كان هو يتهكم على صوت بكائها، وينهرها للنهوض من النوم، ويوبخها لعدم إعدادها الطعام والقيام بواجبات المنزل.
طعنات-سكين-جريمة

بائعة مناديل آخر ضحاياه.. قصة نهاية «خٌط الموسكي»

مجرم بالفطرة إذ تربى على الجريمة منذ نعومة أظافره، اتخذ من السرقات سبيلا لكسب قوته ولما اشتد عوده بدأ في سرقة التجار والمارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، رصع سجله بعشرات الجرائم بلغ ما حوته محاضر الشرطة الرسمية منها نحو 53 جريمة متنوعة، بخلاف تلك التي يبلغ عنها ضحاياه، حتى لقبه البعض بـ "خط الموسكي" ذلك الحي التجاري والتاريخي الشهير بمنطقة الحسين، حيث يقيم ويمارس نشاطه الإجرامي كل صباح، آخر مصائبه كانت طعنة نافذة في بطن سيدة تعمل بائعة مناديل ترقد بسببها بين الحياة والموت في المستشفى.
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محكمة

سجن 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 15 عامًا لكل من "ح. ال. س"، و"أ. م. خ" و"م. م. ع"، والسجن 3 سنوات لـ"ع. م. ح"؛ لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المجني عليه "ع. م. م". تعود الواقعة في القضية رقم 2951 لعام 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ من سائق توك توك بقيام أربعة أشخاص بسرقة متعلقاته بأحد الشوارع.
محكمة

بينهم 3 سيدات..سجن 23 شخصًا قتلوا مواطنا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر، بالسجن 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لـ19 آخرين، وسنة لـ3 سيدات، لقتلهم المجني عليه "ر. ش. ال" وشروعهم في قتل 9 آخرين. تعود القضية المقيدة برقم 49902 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوفاة شخص وإصابة آخرين بأسلحة نارية بدائرة القسم.
محكمة

السجن 10 سنوات لـ«مزوّر حكم الإدارية» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب، في العقد الرابع من عمره، بالسجن لمدة عشر سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 2446 جنايات ههيا لسنة 2018، بالاشتراك مع آخر في تزوير حُكم تابع للمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى استمارة صرف راتب شهري منسوب صدورها للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ههيا، وذلك سعيًا منه للتعيين في الإدارة التعليمية.
محكمة

سجن مدير شركة وعامل 10 سنوات لحيازتهما ملابس عسكرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات لكلّ من "ر. د. م" مدير شركة توريدات، و"ع . ح م" عامل، لاتهامهما بانتحال صفة وحيازة الزي المخصص لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، دون الحصول على إذن بذلك. تعود الواقعة إلى القضية رقم 1929 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بضبط شخصين بحوزتهما ملابس عسكرية داخل شقة بدائرة القسم.
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