السجن 15 عاما لصاحب شركة استورد «نفايات طبية»

تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 15 عاما للمدعو "ص. ح. ع" صاحب شركة استيراد؛ لاتهامه باستيراد نفايات طبية. تعود الواقعة في القضية رقم 192 لسنة 2019 جنايات ميناء الإسكندرية والمقيدة برقم 20 غرب، إلى تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الميناء بضبط رسالة مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنطقة اللوجيستية داخل الدائرة الجمركية.

كشفت تحريات ضباط مباحث ميناء الإسكندرية عن قيام المدعو "ص. ح. ع" صاحب شركة استيراد، بالتزوير في شهادات الموافقة الطبية للإفراج عن رسالة عبارة عن شرائح ومعدات ومستلزمات طبية تستخدم في جراحات العظام لصالح شركة "ف. س" بالبيان الجمركي رقم 1980 لسنة 2018، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لفتح مشمول الرسالة. وأثبت