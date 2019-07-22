بن شرقي يرفع شعار التحدي مبكرًا أمام الأهلي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

أشرف بن شرقي

تحدث الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم نادي الزمالك الجديد الآتي من صفوف الهلال السعودي السابق، عن مواجهة الأهلي في الموسم المقبل. وقال المهاجم المغربي في تصريحات إذاعية، إنه لا يركز كثيرا على التسجيل في مرمى الفريق الأحمر، بل يرغب في إحراز الأهداف في كل مباراة، ليساعد فريقه في حصد البطولات، وهو الأمر الذي يسعى إليه مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين. على جانب آخر، قدم أشرف بن شرقي أول طلباته لإدارة الكرة في الزمالك بالحصول على الرقم 17، الذي يفضله، إن كان متاحا، بينما حدد الرقم 7 خيارا ثانيا.

وبدأ ابن شرقي مسيرته الكروية داخل أروقة المغرب الفاسي، ولعب مع الفريق 45 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا، ثم رحل إلى الوداد البيضاوي في أغسطس 2016، ولعب مع الوداد 41 مباراة سجل خلالها 10 أهداف (من بينها هدف في مرمى الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي توج به الوداد). ورحل أشرف بن شرقي الذي يلقب بـ«ديبالا

وبدأ ابن شرقي مسيرته الكروية داخل أروقة المغرب الفاسي، ولعب مع الفريق 45 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا، ثم رحل إلى الوداد البيضاوي في أغسطس 2016، ولعب مع الوداد 41 مباراة سجل خلالها 10 أهداف (من بينها هدف في مرمى الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي توج به الوداد).



ورحل أشرف بن شرقي الذي يلقب بـ«ديبالا المغرب» لتشابه أسلوبه مع الأرجنتيني ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى الهلال السعودي ولعب معه 7 مباريات وسجل 3 أهداف، ثم أعير إلى لانس ولعب معهم 16 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف.



ودوليا، شارك أشرف بن شرقي مع منتخب المغربي تحت 20 عامًا وتحت 23 عاما، كما خاض مع منتخب المغرب الأول 8 مباريات سجل خلالها هدفًا، علمًا بأنه شارك لأول مرة مع المغرب، في 11 نوفمبر 2017، إذ دخل بديلا للمهاجم خالد بوطيب عند الدقيقة 75.

