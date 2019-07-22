رياضة

بعد رحيله عن بيراميدز.. هل اقترب البدري من المنتخب؟

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
حسام البدري
حسام البدري
قدم حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، استقالته من منصبه واعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه وقرر العودة للتدريب، بعد فترة قضائه عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز، شارك خلاله في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققا نجاحات كبيرة مع القائمين على تكوين النادي، وهو ما أسهم في نجاح الفريق في المنافسة على بطولة الدوري. واعتذار البدري عن عدم الاستمرار في بيراميدز جاء رغبةً منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال، إذ حقق تفوقا كبيرا في مشواره التدريبي.
قرار البدري جعله يدخل بقوة في دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته بسبب الخروج المهين للفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، والخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، من دور الـ16 من البطولة الإفريقية. المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي،
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كسر شقة شادي محمد وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها

تعرض شادي محمد، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لواقعة سرقة اليوم الاثنين، حيث تم كسر وسرقة شقة قائد القلعة الحمراء السابق بمدينة نصر أول، وقامت النيابة بالمعاينة حيث حضر المستشار محمد عزب وكيل النيابة وتبين كسر الشقة بمدينة نصر أول وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها. شادى محمد ولد فى 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الكروم، ولعب للفريق السكندري خلال الفترة من 1997 حتى عام 1999، ولعب مع الكروم 22 مباراة، سجل خلالها هدفًا، ثم انضم للمنتخب الأولمبي، ليجذب أنظار الأهلي للتعاقد معه.
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الإسماعيلي يفرض شروطه لرحيل محمود متولي إلى الأهلي

بدأ النادي الأهلي مفاوضات مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات محمود متولي، مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأحمر أنهى اتفاقه مع محمود متولي بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميا عن الصفقة. وعلمت «التحرير» أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات بين الطرفين، إذ حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي، التي جاءت كالتالي:
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راكيتيتش يكشف موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا

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حسام-البدرى

البدري يعتذر عن عدم الاستمرار في بيراميدز

قرر حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز والمدير الفني السابق للنادي الأهلي، العودة إلى المجال الفني كمدير فني، بعد فترة قضائه عامًا في العمل الإداري بنادي بيراميدز، شارك خلاله في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققا نجاحات كبيرة مع القائمين على تكوين النادي، وهو ما أسهم في نجاح الفريق في المنافسة على بطولة الدوري، وقدم البدري استقالته واعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، وكان البدري قد اتخذ هذا القرار رغبةً منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال، إذ حقق تفوقا كبيرا في مشواره التدريبي.
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حسن شحاتة يسيطر على «السوشيال ميديا»

تصدر حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، التريند بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك بعدما تم تداول أخبار خلال الساعات الماضية عن توليه قيادة المنتخب المصري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، المُقال من منصبه بعد توديع كأس الأمم الإفريقية، من دور الستة عشر والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد. واختلفت آراء الجماهير المصرية، وذلك خلال الهاشتاج حيث طالب البعض بتعيين حسن شحاتة لأنه هو الأحق في الوقت الحالي، نظرًا للتاريخ الكبير الذي قدمه المعلم مع الفراعنة بالإضافة إلى قدرته على تكوين منتخب قوي خلال الفترة المقبلة.
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في ميلاده الـ34.. أرقام في مشوار عبد الله السعيد

يحتفل، اليوم السبت، عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ34، إذ ولد في محافظة الإسماعيلية عام 1985، وبدأ مسيرته الكروية في النادي الإسماعيلي بقطاع الناشئين، وشارك مع منتخب الشباب، وكانت له بصمة كبيرة في كأس العالم للشباب 2005، وبعدها تألق مع «برازيل مصر»، وظهر بصورة ممتازة واختاره الكابتن حسن شحاتة لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول، وجذب أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب في 14 سبتمبر 2011.
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رمضان صبحي: مستحيل ألعب في مصر لغير الأهلي

قال رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بالطبع كان يتمنى التواجد مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. وأوضح رمضان صبحي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، لقناة الأهلي، أنه لم يختر ابتعاده عن المنتخب، واعتبر استبعاده «قدر» ارتضى به، وحرص على مساندة اللاعبين والجهاز الفني الذي احترم وجهة نظره في النهاية، متمنيًا استعادة المنتخب لاتزانه في الفترة المقبلة، وتحقيق كل طموحات الشعب المصري.
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