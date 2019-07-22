بعد رحيله عن بيراميدز.. هل اقترب البدري من المنتخب؟

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

حسام البدري

قدم حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، استقالته من منصبه واعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه وقرر العودة للتدريب، بعد فترة قضائه عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز، شارك خلاله في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققا نجاحات كبيرة مع القائمين على تكوين النادي، وهو ما أسهم في نجاح الفريق في المنافسة على بطولة الدوري. واعتذار البدري عن عدم الاستمرار في بيراميدز جاء رغبةً منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال، إذ حقق تفوقا كبيرا في مشواره التدريبي.

قرار البدري جعله يدخل بقوة في دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته بسبب الخروج المهين للفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، والخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، من دور الـ16 من البطولة الإفريقية. المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي،

قرار البدري جعله يدخل بقوة في دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته بسبب الخروج المهين للفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، والخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، من دور الـ16 من البطولة الإفريقية.



المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، طرح اسمه على الساحة خلال البحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني، خصوصا أن البدري أكد في أكثر من مرة أنه يتمنى تدريب الفراعنة، لأنه يرى أنه الأحق بهذا المنصب.



وقال في تصريحات سابقة: «بالتأكيد، تدريب منتخب مصر شرف لي، وذلك بغض النظر عن الخلافات والمشكلات الموجودة حاليا. أحلامي هي تدريب منتخب مصر، وترشيحي لأكون ضمن الاهتمامات أمر رائع بالنسبة لي. سأنتظر عرضا رسميا».