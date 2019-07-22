بالأمر المباشر.. الإسكان تخصص أراضي بـ42 مليار جنيه

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

أراضي الإسكان - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان له، اليوم الإثنين، أن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاص بتخصيص أراضي بالأمر المباشر، حقق نجاحا كبيرا في فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، إذ تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع، موضحا أنه منذ تطبيق هذه الآليات، ورد إلى الهيئة 512 طلبا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبا، وتوفير قطع أراض بمساحة نحو 4 آلاف و400 فدان.

وأوضح عباس، أن القيمة التقديرية لهذه الأراضي تبلغ نحو 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضى لـ115 طلبا حتى الآن.وأضاف أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص لـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، وأن مساحة الـ115 قطعة أرض، الجاري إنهاء تخصيصها في 21 مدينة جديدة، بلغت