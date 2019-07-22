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بالأمر المباشر.. الإسكان تخصص أراضي بـ42 مليار جنيه

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
أراضي الإسكان - صورة أرشيفية
أراضي الإسكان - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان له، اليوم الإثنين، أن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاص بتخصيص أراضي بالأمر المباشر، حقق نجاحا كبيرا في فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، إذ تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع، موضحا أنه منذ تطبيق هذه الآليات، ورد إلى الهيئة 512 طلبا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبا، وتوفير قطع أراض بمساحة نحو 4 آلاف و400 فدان.
وأوضح عباس، أن القيمة التقديرية لهذه الأراضي تبلغ نحو 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضى لـ115 طلبا حتى الآن.وأضاف أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص لـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، وأن مساحة الـ115 قطعة أرض، الجاري إنهاء تخصيصها في 21 مدينة جديدة، بلغت
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الأربعاء.. قبول أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من بعد غد الأربعاء وحتى 8 أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، موضحة أنه سيتم فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري، إلى جانب فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي.
الرئيس السيسي

«الشباب يسأل والرئيس يجيب» في العاصمة الإدارية

على مدار عامين مضت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما على تلقي أسئلة الشباب والإجابة عليها، وتخصيص فقرة لهذا الأمر في كل مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعايته، واليوم الإثنين، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة «اسأل الرئيس»، والتي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يقام في العاصمة الإدارية على مدار يومين 30 و31 يوليو الجاري، ويوجه المواطن أسئلته إلى السيسي من خلال «اسأل الرئيس»،
مصطفى-مدبولى

الأربعاء.. أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأربعاء، بالمقر الجديد للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات المجلس به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن.
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الجمعة المقبل.. بداية الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموينه عن ان العمل بالأوكازيون الصيفي، سيبدأ اعتبارا من يوم 26 يوليو الجاري، ويستمر لمدة شهر، إذ سوف يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين، على أن تكون المشاركة في الأوكازيون غير إلزامية للتجار، وكل تاجر يرغب في المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية. ووجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون الصيفى هذا العام.
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العاصمة-الجديدة

أسباب دفعت الإسكان لمد فترة حجز شقق العاصمة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان مد فترة حجز وحدات العاصمة الإدارية لمدة أسبوع جديد، وقال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه جرى مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني، وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في الحي السكني الثالث، المعروف بـ«كابيتال ريزدانس»، حيث كان من المقرر انتهاء التسجيل وسداد المقدمات، أمس الأول 18 يوليو، فما أسباب مد فترة الحجز؟ وهل الركود بالسوق العقارية هو سبب ضعف الإقبال؟ أم عدم تسليم وحدات المرحلة الأولى منها لحاجزيها؟
عاصم الجزار وزير الإسكان

طرح وحدات إسكان استثماري في بورسعيد ودمياط

اجتمع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، ووافق المجلس على طرح إعلان بيع وحدات الإسكان الاستثمارى، المستهدف والجارى تنفيذها بمساحة 120 مترا مربعا للوحدة، بمحافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يكون البيع بالتقسيط على 3 سنوات، بحيث يتم دفع 15% دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية، أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المعلن بالبنك المركزي.
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غدا.. بدء سداد حجز 538 شقة بالعاصمة الإدارية

أصدر المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه بدءً من غد الإثنين، وحتى يوم 18 يوليو المقبل، سيتم التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D8) بالحي السكني (R3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال موقع (www.hdb-reservation.com).
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حقيقة وقف تنفيذ مشروعات الصرف بالقرى الأكثر احتياجا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجا لعدم توافر التمويل اللازم، وتواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت أن الحكومة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات بكافة القرى المصرية، إذ تم تخصيص مليار جنيه للوزارة لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر فقرا كدعم إضافي للخطة الأصلية للعام المالي 2019 - 2020.
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