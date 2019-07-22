تفاصيل تجربة الأزهر لتطبيق التعليم الخاص بكليات الطب

جامعة الأزهر تعلن فتح القبول أمام الطلاب المصريين والوافدين للالتحاق بكليات الطب بنظام التعليم الخاص بدءا من العام المقبل.. وهذه هى المصاريف وشروط القبول

تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

تتأهب جامعة الأزهر، ابتداء من العام الدراسي الجامعي المقبل، لتطبيق تجربة الكليات الخاصة داخل رحاب وأروقة كليات جامعة الأزهر الشريف، وفروعها فى الأقاليم والمحافظات، فى خطوة جديدة، يراها البعض أنها تعد سابقة هى الأولى من نوعها داخل كليات جامعة الأزهر. ويصل عدد الكليات داخل جامعة الأزهر ما يزيد عن 81 كلية، فيما تمتلك الجامعة 6 كليات للطب، ويصل عدد طلاب الجامعة إلى نصف مليون طالب وطالبة، وتعد من أكبر الجامعات على المستوى الداخلي والخارجى، من حيث عدد الطلاب ونشأة الجامعة.

الأزهر والتعليم الموازي للوقوف على تفاصيل خوض جامعة الأزهر لماراثون تفعيل الدراسة بنظام التعليم الموازى" الخاص" ببعض كليات الجامعة، أكد الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر، أن الدفعة الأولى بنظام التعليم الطبي الموازي "الخاص" مع بداية العام الدراسي الجديد، سيطبق ابتداء من

الأزهر والتعليم الموازي

للوقوف على تفاصيل خوض جامعة الأزهر لماراثون تفعيل الدراسة بنظام التعليم الموازى" الخاص" ببعض كليات الجامعة، أكد الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر، أن الدفعة الأولى بنظام التعليم الطبي الموازي "الخاص" مع بداية العام الدراسي الجديد، سيطبق ابتداء من العام الدراس المقبل، وعلى حملة شهادة إتمام الثانوية الأزهرية من الطلبة المصريين أو ما يعادلها من شهادات من طلبة الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية، موضحا أنه لن يطبق داخل كلية مستقلة، بل سيتم تخصيص جزء من المبنى الحالي للدارسين، أى الدراسة ستكون فى فصول وملحقات بعض الكليات، نافيا تخصيص أماكن أو كليات مستقلة من حيث المبانى.

عميد كلية طب الأزهر يكشف التفاصيل

وأوضح عميد كلية طب الأزهر لـ« التحرير»، أن هذا النظام الجديد ستقتصر دراسته حتى الآن على طب البنين فقط، بحد أقصى 50 طالبا مع بداية العام الدراسي الجديد، وإذا نجحت هذه التجربة، سيتم زيادة أعداد الملتحقين بحد أقصى 200 طالب خلال الأعوام الدراسية المقبلة، مشيرا إلى أن المصاريف للطلاب المصريين، 50 ألف جنيه، وللوافدين 7 آلاف دولار(ما يعادل 119 ألف جنيه).



وتابع سليم: أنه لن يتم تخفيض نسب القبول في الطب الموازي، بل سيكون موازيا لنفس تنسيق الطب الأزهري، كما أنه سيكون بحد أدنى 75% للطلاب الوافدين مثلما جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا على أن الاختلاف بين النظام القائم والنظام المستحدث يكمن في قلة أعداد الطلاب فقط وليس في نظام الدراسة، منوها أنه من المقرر أن يكون التنسيق الخاص بطب الأزهر الخاص ما يعادل الحد الأدنى لكليات الطب بجامعة الأزهر: قائلا : على سبيل المثال لو كانت طب الأزهر القاهرة 98% وطب الأزهر أسيوط 96، فى هذه الحالة سيكون تنسيق طب الأزهر الخاص ما يعادل تنسيق طب أسيوط، أي على أساس الحد الأدنى لكليات طب الأزهر على مستوى الجمهورية.

ونوه سليم إلى أن هذه التجربة تم تطبيقها منذ 7 سنوات، ولكن فى نطاق محدود على الطلاب الماليزيين، وما يحدث الآن ما هو إلا توسيع للفكرة بألا تقتصر الدراسة عليهم فقط، بل تشمل الطلاب المصريين والجنسيات الأخرى.



وأشار سليم إلى أن المجلس الأعلى للأزهر والجهات المختصة، تقوم حاليا بإعداد دراسة شاملة من أجل تعميم وتفعيل التجربة على باقي الكليات العملية كطب الأسنان والصيدلة والهندسة، وغيرها من الكليات.

تعميم التجربة على الصيدلة والهندسة

وأعلن الدكتور مجدي الدهشان، وكيل كلية طب الأزهر بفرع البنين، بأن مشروع إدخال التعليم الخاص بكلية الطب جار دراسته منذ عام مضى، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم.

وذكر وكيل كلية الطب، فى تصريحات له، أنه تم توفير كل الاستعدادات لبدء الدراسة في العام الجديد، بهذا النظام من المدرجات المكيفة وأعضاء هيئة التدريس والمناهج، منوهًا بأنه سيكون بنفس اللائحة التى تعمل بها الكلية من خلال المناهج وعدد سنوات الدراسة، وتم عمل شئون طلاب وشئون إدارية خاصة لهذا النظام، الذي سيكون مقره في الدور الرابع بالكلية بالقاهرة.



وتابع: الكلية تدرس توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب مثل الجامعات الخاصة بمقابل مادي، تخفيفا وتسهيلا على الطلاب، كما سيتم دراسة إنشاء مبان لهم للإقامة الجامعية لتحقيق الرؤية الشاملة للعملية التعليمية.