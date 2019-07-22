راكيتيتش يكشف موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

إيفان راكيتيتش

كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، عن موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، قائلا: "لقد اعتدت على الشائعات منذ أن جئت إلى هنا، وفي العام الماضي حدث نفس الأمر، وتحدثت إلى النادي والمدرب، ولدينا نفس الأفكار، وفكرتي هي الاستمرار مع برشلونة، ونيتي هي البقاء والاستمرار والاستمتاع باللعب هنا لأن عقدي معه لا يزال ممتدا لسنوات أخرى". وتابع راكيتيتش: "هنا عليك أن تعمل، ومن يؤدي بشكل أفضل هو من يلعب، سأظل أعمل بقوة حتى يعتمد عليَّ المدرب، أريد بذل قصارى جهدي وفي النهاية الأمر متروك للمدرب، والأمر المهم هو أننا مجموعة قوية وسنبحث عن الفوز بكل شيء".

وأردف الكرواتي: "الحديث عن مستقبلي لا يزعجني، يجب أن أفهم أن في كرة القدم بشكل عام يحدث ذلك، وبطريقة أخرى، أشعر بالفخر بأن هناك أندية أخرى تطلب التعاقد معي لأن هذا يدل على أنني أؤدي بشكل جيد". وواصل إيفان راكيتيتش: "الشيء الوحيد الذي أراه هنا هو أن كل شيء يجب أن يؤخذ بسهولة. أحاول الاستمتاع بوجودي

وأردف الكرواتي: "الحديث عن مستقبلي لا يزعجني، يجب أن أفهم أن في كرة القدم بشكل عام يحدث ذلك، وبطريقة أخرى، أشعر بالفخر بأن هناك أندية أخرى تطلب التعاقد معي لأن هذا يدل على أنني أؤدي بشكل جيد".



وواصل إيفان راكيتيتش: "الشيء الوحيد الذي أراه هنا هو أن كل شيء يجب أن يؤخذ بسهولة. أحاول الاستمتاع بوجودي في برشلونة، والاستمتاع أكثر مع العناصر الجديدة، ونريد تحسين الأخطاء وإنشاء مجموعة قوية".



وأتم الكرواتي: "لقد تحدثت مع الرئيس عن العديد من القضايا، لكن النادي في هذه اللحظة لديه أشياء أخرى يفكر فيها ومهمة أكثر من الأمور المتعلقة بي، الرئيس يريد نفس الشيء مثلي تمامًا، وهو تشكيل مجموعة قوية، حتى يتمكن الناس من الاستمتاع ببرشلونة".

