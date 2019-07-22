غرفة عمليات بــ«معلومات الوزراء» لمتابعة موسم الحج

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

موسم الحج - صورة أرشيفية

فعّل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء غرفة العمليات المركزية، لمتابعة موسم الحج هذا العام. وقال المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في بيان، اليوم الإثنين، إن تفعيل غرفة العمليات يأتي في إطار حرص الحكومة المستمر على ضمان سير موسم الحج بسهولة ويسر، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ‏الحجاج المصريين، والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ، والعمل على حلها في أسرع وقت، مضيفا أن غرفة العمليات المركزية تتابع موقف رحلات سفر وعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة والموقف الصحي لهم.

وأوضح عبد التواب أنه يتم رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن الغرفة تتشكل في حضور ممثلي وزارات (الداخلية، السياحة، التضامن الاجتماعي، النقل، الطيران المدني، الصحة والسكان)، وتنسق وتتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة.وتابع أن