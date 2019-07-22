تطعيم مليون طفل ضد «شلل الأطفال» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، عن جهود المديرية وما قامت فرقها الطبية بتنفيذه ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض «شلل الأطفال»، والتي انطلقت فعالياتها بالمحافظة مطلع فبراير من العام الجاري، إذ جرى تطعيم 2 مليون و598 ألفا و158 طفلا، ضد المرض ومجموعة أخرى من "الأمراض الروتينية" التي استهدفتها الحملة داخل المدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية المنتشرة بأنحاء المحافظة.

محافظة الشرقية شهدت تطعيم مليون و160 ألفا و219 طفلا من المصريين وغير المصريين ضد مرض «شلل الأطفال»، منهم 195 ألفا و346 طفلا عمرهم أقل من عام، و964 ألفا و873 أعمارهم تتراوح بين عام وخمسة أعوام، وذلك بنسبة بلغت 103% من إجمالي المستهدف. وتم تطعيم مليون وألف و372 طفلا تطعيمات روتينية، بنسبة