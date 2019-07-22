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الجمعة المقبل.. بداية الأوكازيون الصيفي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
أوكازيون - صورة أرشيفية
أوكازيون - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التموينه عن ان العمل بالأوكازيون الصيفي، سيبدأ اعتبارا من يوم 26 يوليو الجاري، ويستمر لمدة شهر، إذ سوف يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين، على أن تكون المشاركة في الأوكازيون غير إلزامية للتجار، وكل تاجر يرغب في المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية. ووجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون الصيفى هذا العام.
كما وجه المصيلحي بمواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له، إذ ستشمل فترة الأوكازيون مرحلة عيد الأضحى المبارك، وأن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، وموضحا بها السعر قبل، وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (1)

الأربعاء.. قبول أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من بعد غد الأربعاء وحتى 8 أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، موضحة أنه سيتم فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري، إلى جانب فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي.
الرئيس السيسي

«الشباب يسأل والرئيس يجيب» في العاصمة الإدارية

على مدار عامين مضت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما على تلقي أسئلة الشباب والإجابة عليها، وتخصيص فقرة لهذا الأمر في كل مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعايته، واليوم الإثنين، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة «اسأل الرئيس»، والتي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يقام في العاصمة الإدارية على مدار يومين 30 و31 يوليو الجاري، ويوجه المواطن أسئلته إلى السيسي من خلال «اسأل الرئيس»،
مصطفى-مدبولى

الأربعاء.. أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأربعاء، بالمقر الجديد للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات المجلس به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن.
تطعيم-اطفال

تطعيم مليون طفل ضد «شلل الأطفال» بالشرقية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، عن جهود المديرية وما قامت فرقها الطبية بتنفيذه ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض «شلل الأطفال»، والتي انطلقت فعالياتها بالمحافظة مطلع فبراير من العام الجاري، إذ جرى تطعيم 2 مليون و598 ألفا و158 طفلا، ضد المرض ومجموعة أخرى من "الأمراض الروتينية" التي استهدفتها الحملة داخل المدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية المنتشرة بأنحاء المحافظة.
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خبز-عيش

التموين: الحذف من الدعم لا ينطبق على الخبز (فيديو)

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم دعم الخبز لجميع حائزي بطاقات التموين بخمسة قروش فقط، مشيرة إلى أنه خارج معايير الحذف من المنظومة. وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد: إن محددات المرحلة الرابعة من تصفية مستحقي الدعم تنقسم إلى 5 فئات هي: "الفقر المدقع، والفقر، والهشّة، والمتوسطة، والغنية". وأضاف مدكور، نستهدف الفئة الغنية فقط، ولا مساس بالأربع فئات الأخرى، متابعا: "الفئة الغنية تشمل جميع محددات المراحل السابقة، ومنها امتلاك سيارة فارهة".
عطارة-بيع-الفول (2)

أزمة بسبب إضافة الفول إلى السلع التموينية المقررة

أعلنت وزارة التموين خلال فترة سابقة، أن المواطن يحق له الاختيار بين السلع التموينية كيف يشاء، ثم عادت لتحدد فى بيان رسمى السلع الأساسية التى يجب أن يحصل المواطن على حصته التموينية منها، وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن توافر أكثر من 50 منتجا سلعيا يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحصول على السلع اللازمة لاحتياجاتهم من خلال بطاقات التموين محددةً هامش ربح البقالين. كلها تصريحات عامة، إلا أن الواقع عكس ما يتم الترويج له فى أغلب الأوقات، وفقا لما أكده التجار والبقالون فى منافذ بيع السلع التموينية المختلفة.
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التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
بطاقات-تموينية

بعد غلق باب التظلمات| تعرف على فئات الحذف من التموين

انتهت المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات التموينية المستهدفة غير المستحقين للدعم التمويني، والتى بدأت منذ ما يقرب من 6 أشهر متتالية، وتم غلق باب التظلم الذى تم فتحه أمام المواطنين على مدار ما يقرب من 105 أيام. واستهدفت مرحلة التظلم مَن لهم الأحقية في صرف السلع التموينية والأكثر احتياجا أو من تم حذفهم من بطاقات التموين وفقًا لبيانات غير صحيحة، وتم إنذار المواطنين قبل حذفهم وسُمح لهم بالتظلم ليتم قبوله أو رفضه خلال الفترة الماضية، وقد انتهت فترة التظلم فعليا لتبدأ مرحلة الحذف مع أول يوليو المقبل.
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