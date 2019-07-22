الجمعة المقبل.. بداية الأوكازيون الصيفي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

أوكازيون - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التموينه عن ان العمل بالأوكازيون الصيفي، سيبدأ اعتبارا من يوم 26 يوليو الجاري، ويستمر لمدة شهر، إذ سوف يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين، على أن تكون المشاركة في الأوكازيون غير إلزامية للتجار، وكل تاجر يرغب في المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية. ووجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون الصيفى هذا العام.

كما وجه المصيلحي بمواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له، إذ ستشمل فترة الأوكازيون مرحلة عيد الأضحى المبارك، وأن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، وموضحا بها السعر قبل، وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم