الأربعاء.. أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأربعاء، بالمقر الجديد للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات المجلس به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن.

ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى و4 أدوار علوية، وتم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة. وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبنى، لما أنجزوه فى وقت قياسى، والتقط صورا تذكارية مع المهندسين والفنيين والعمال بالمبنى.وأكد أن عقد الحكومة لاجتماعاتها بمدينة العلمين الجديدة، سيعطي رسالة مهمة