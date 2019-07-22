الإسماعيلي يفرض شروطه لرحيل محمود متولي إلى الأهلي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

محمود متولي

بدأ النادي الأهلي مفاوضات مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات محمود متولي، مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأحمر أنهى اتفاقه مع محمود متولي بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميا عن الصفقة. وعلمت «التحرير» أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات بين الطرفين، إذ حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي، التي جاءت كالتالي:

1- بيع نهائي بمقابل مالي 40 مليون جنيه. 2- بيع بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولاعبين من ثلاثة استغناء نهائي، وهم أحمد الشيخ وأحمد حمودي وعمرو جمال. 3- رفض تام لفكرة إتمام الصفقة من خلال إعارة لاعبين فقط. ويأتي هذا في الوقت الذي تلقى فيه الإسماعيلي عروضا مماثلة من الزمالك وبيراميدز للاعب الذي ألمح