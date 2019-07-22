الإسماعيلي يفرض شروطه لرحيل محمود متولي إلى الأهلي
٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
محمود متولي
بدأ النادي الأهلي مفاوضات مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات محمود متولي، مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأحمر أنهى اتفاقه مع محمود متولي بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميا عن الصفقة. وعلمت «التحرير» أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات بين الطرفين، إذ حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي، التي جاءت كالتالي:
1- بيع نهائي بمقابل مالي 40 مليون جنيه.
2- بيع بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولاعبين من ثلاثة استغناء نهائي، وهم أحمد الشيخ وأحمد حمودي وعمرو جمال.
3- رفض تام لفكرة إتمام الصفقة من خلال إعارة لاعبين فقط.
ويأتي هذا في الوقت الذي تلقى فيه الإسماعيلي عروضا مماثلة من الزمالك وبيراميدز للاعب الذي ألمح
1- بيع نهائي بمقابل مالي 40 مليون جنيه.
2- بيع بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولاعبين من ثلاثة استغناء نهائي، وهم أحمد الشيخ وأحمد حمودي وعمرو جمال.
3- رفض تام لفكرة إتمام الصفقة من خلال إعارة لاعبين فقط.
ويأتي هذا في الوقت الذي تلقى فيه الإسماعيلي عروضا مماثلة من الزمالك وبيراميدز للاعب الذي ألمح لإدارة الإسماعيلي برغبته في الرحيل عن الدراويش ورفض عرضا لتجديد تعاقده مقابل 4 ملايين ونصف المليون في الموسم الواحد.
وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة التعاقدات نجحت في الوصول إلى اتفاق نهائي مع متولي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقالت المصادر إن محمود متولى أبدى رغبته الكاملة فى اللعب للأهلي خلال الفترة المقبلة.
ويعد محمود متولي واحدا من العناصر الأساسية للنادي الإسماعيلي خلال المواسم السابقة، حيث يقدم مستويات رائعة رفقة الدراويش.