رياضة

الإسماعيلي يفرض شروطه لرحيل محمود متولي إلى الأهلي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
محمود متولي
محمود متولي
بدأ النادي الأهلي مفاوضات مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات محمود متولي، مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأحمر أنهى اتفاقه مع محمود متولي بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميا عن الصفقة. وعلمت «التحرير» أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات بين الطرفين، إذ حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي، التي جاءت كالتالي:
1- بيع نهائي بمقابل مالي 40 مليون جنيه. 2- بيع بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولاعبين من ثلاثة استغناء نهائي، وهم أحمد الشيخ وأحمد حمودي وعمرو جمال. 3- رفض تام لفكرة إتمام الصفقة من خلال إعارة لاعبين فقط. ويأتي هذا في الوقت الذي تلقى فيه الإسماعيلي عروضا مماثلة من الزمالك وبيراميدز للاعب الذي ألمح
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شادي محمد

كسر شقة شادي محمد وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها

تعرض شادي محمد، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لواقعة سرقة اليوم الاثنين، حيث تم كسر وسرقة شقة قائد القلعة الحمراء السابق بمدينة نصر أول، وقامت النيابة بالمعاينة حيث حضر المستشار محمد عزب وكيل النيابة وتبين كسر الشقة بمدينة نصر أول وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها. شادى محمد ولد فى 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الكروم، ولعب للفريق السكندري خلال الفترة من 1997 حتى عام 1999، ولعب مع الكروم 22 مباراة، سجل خلالها هدفًا، ثم انضم للمنتخب الأولمبي، ليجذب أنظار الأهلي للتعاقد معه.
برشلونة و ريال مدريد

راكيتيتش يكشف موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا

كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، عن موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، قائلا: "لقد اعتدت على الشائعات منذ أن جئت إلى هنا، وفي العام الماضي حدث نفس الأمر، وتحدثت إلى النادي والمدرب، ولدينا نفس الأفكار، وفكرتي هي الاستمرار مع برشلونة، ونيتي هي البقاء والاستمرار والاستمتاع باللعب هنا لأن عقدي معه لا يزال ممتدا لسنوات أخرى". وتابع راكيتيتش: "هنا عليك أن تعمل، ومن يؤدي بشكل أفضل هو من يلعب، سأظل أعمل بقوة حتى يعتمد عليَّ المدرب، أريد بذل قصارى جهدي وفي النهاية الأمر متروك للمدرب، والأمر المهم هو أننا مجموعة قوية وسنبحث عن الفوز بكل شيء".
حسام-البدرى

بعد رحيله عن بيراميدز.. هل اقترب البدري من المنتخب؟

قدم حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، استقالته من منصبه واعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه وقرر العودة للتدريب، بعد فترة قضائه عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز، شارك خلاله في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققا نجاحات كبيرة مع القائمين على تكوين النادي، وهو ما أسهم في نجاح الفريق في المنافسة على بطولة الدوري. واعتذار البدري عن عدم الاستمرار في بيراميدز جاء رغبةً منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال، إذ حقق تفوقا كبيرا في مشواره التدريبي.
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علي جبر-وايفونا‎ (2)

كيف استقبل الجمهور مفاوضات الأهلي مع علي جبر؟ (صور)

ردود أفعال واسعة انتابت جماهير النادي الأهلي، بعد أنباء اهتمام مسؤولي النادي بالتعاقد مع علي جبر، مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، في التعاقد معه لدعم خط الدفاع الأحمر، في ظل عدم وجود مدافعين أكفاء بالفريق، الأمر الذي انتهى بتواصل لجنة التعاقدات مع علي جبر والتأكد من رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء، وتم الاتفاق على انتقاله للقلعة الحمراء من نادي بيراميدز، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لبيراميدز على سبيل الإعارة.
مران-الزمالك-في-المغرب (4)

بعثة فريق الزمالك تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، حيث يتبقى للفارس الأبيض 3 مواجهات حاسمة في مسابقة الدوري، المباراة الأولى أمام الجونة يوم 21 يوليو الجاري بينما اللقاء الثاني سيكون مع الإسماعيلي يوم 24 من الشهر ذاته وأخيرًا مواجهة الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز في الثلاث مباريات من أجل التتويج بلقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة ، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 74 نقطة.
عبد الله-السعيد

في ميلاده الـ34.. أرقام في مشوار عبد الله السعيد

يحتفل، اليوم السبت، عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ34، إذ ولد في محافظة الإسماعيلية عام 1985، وبدأ مسيرته الكروية في النادي الإسماعيلي بقطاع الناشئين، وشارك مع منتخب الشباب، وكانت له بصمة كبيرة في كأس العالم للشباب 2005، وبعدها تألق مع «برازيل مصر»، وظهر بصورة ممتازة واختاره الكابتن حسن شحاتة لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول، وجذب أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب في 14 سبتمبر 2011.
محمد-ابراهيم-(27)

الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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