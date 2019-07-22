سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حلال بلا مأذون.. زواج القبائل بأسوان يواجه أزمات

زواج بفاتحة الكتاب وكلمة الشرف الفيصل بين العائلات.. ضحاياه أطفال بلا أوراق رسمية وضياع حقوق الزوجة الشرعية فى الميراث.. ونجع ونس وخريت وعرب كيما أشهر مناطقه
تحرير:عوض سليم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«زواج السنة أو الزواج القبلي» هى عادات وتقاليد توارثتها عدد من القبائل المنتشرة فى الصحراء والمجتمعات الريفية، والتى يكتفى فيه أصحابه بقراءة الفاتحة بين كبار أسرتى الزوج والزوجة دون وجود مأذون أو قسيمة زواج أو حتى أى أوراق تثبت الزواج، فى الوقت الذى يمثل فيه هذا الزواج تهديدا لكيان الأسرة والمرأة والأطفال على وجه الخصوص، بعد أن أصبحت كل الحقوق تؤخذ بالقانون فما يزال البعض لا يعرف قسيمة الزواج التى تعطى المرأة حقها فى الطلاق أو الميراث أو الحقوق، التى شرعها لها الله فى قرآنه قبل أن يسطره الإنسان فى الدستور.
تشتهر أسوان كغيرها من المحافظات ذات الطابع القبلى بما يطلق عليه زواج القبائل، أو زواج السنة والذى ينتشر فى قرى «عرب كيما وعزبة مخيمر ونجع ونس والشيخ محمود والكرنتينة وقرية خريت»، حيث تعتمد هذه القبائل فى عملية الزواج على كلمة شرف وقراءة الفاتحة بين الطرفين كنوع من القبول والإشهار، دون أن
اقرأ المزيد
نقابة-الصيادلة

6 سنوات للصيدلة.. خطوة للتحسين أم للتطفيش؟

تغييرات كبيرة تشهدها خريطة كليات القمة هذا العام، لتتوافق مع توجه الدولة ورغبتها فى عمل موازنة بين احتياجات سوق العمل وخريجي الكليات، والتغييرات بدأت بإعلان وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات عن زيادة عدد سنوات الدراسة بكليات الصيدلة لتصبح 6 سنوات بدلا من 5 بداية من هذا العام، وتغيير كامل فى نظام الدراسة ليحتوى على مقررات اختيارية، ويكون فى نهايته مشروع تخرج يتضمن مشروعا بحثيا تعليميا بإشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب، والنظام الجديد ينص على ضرورة اجتياز الطالب اختبارا قوميا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة «Pre- Licensure Exam».
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (1)

الأربعاء.. قبول أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من بعد غد الأربعاء وحتى 8 أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، موضحة أنه سيتم فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري، إلى جانب فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي.
الرئيس السيسي

«الشباب يسأل والرئيس يجيب» في العاصمة الإدارية

على مدار عامين مضت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما على تلقي أسئلة الشباب والإجابة عليها، وتخصيص فقرة لهذا الأمر في كل مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعايته، واليوم الإثنين، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة «اسأل الرئيس»، والتي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يقام في العاصمة الإدارية على مدار يومين 30 و31 يوليو الجاري، ويوجه المواطن أسئلته إلى السيسي من خلال «اسأل الرئيس»،
مصطفى-مدبولى

الأربعاء.. أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأربعاء، بالمقر الجديد للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات المجلس به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن.
اقرأ المزيد من الأخبار
تطعيم-اطفال

تطعيم مليون طفل ضد «شلل الأطفال» بالشرقية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، عن جهود المديرية وما قامت فرقها الطبية بتنفيذه ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض «شلل الأطفال»، والتي انطلقت فعالياتها بالمحافظة مطلع فبراير من العام الجاري، إذ جرى تطعيم 2 مليون و598 ألفا و158 طفلا، ضد المرض ومجموعة أخرى من "الأمراض الروتينية" التي استهدفتها الحملة داخل المدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية المنتشرة بأنحاء المحافظة.
جانب من عملية استئصال ورم بمركز أسوان

وزنه 25 كيلو.. استئصال ورم من مريضة بـ«أورام أسوان»

نجح فريق طبي بمركز أورام أسوان، في استئصال ورم سرطاني بالمبيض يبلغ وزنه 25 كيلو لسيدة تبلغ من العمر 60 سنة، والذي ضم الدكتور أسامة الملط الاستشارى ورئيس قسم الجراحة بمركز أورام أسوان، والدكتور رشاد الشرقاوي والدكتور يوبال ميلاد فهيم أخصائى جراحة الأورام، بالمركز، والدكتورة غادة مرسي والدكتور شريف الأكسير أخصائي التخدير بالمركز. وأكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مركز أورام أسوان، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب إجراء جميع التحاليل والأشعة اللازمة لها، وتم استئصال الورم مع وضع المريضة تحت الملاحظة لحين تحسن حالتها الصحية.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الإثنين، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
الأولى-على-أسوان-موت-الأب-قهرة-وكسر-ضهر (2)

الأولى علمي بأسوان: والدي مات قبل الامتحانات بأيام

"ليتك تعود إلى الدنيا لأبشرك بنجاحى، وأسمع صوتك الحنون الذي تناديني به.. يا ليتني ما رأيت يوم حُملت على أكتاف الرجال ذاهبا إلى مثواك الأخير، تاركا وراءك فتاة تبكي ليلا ونهارا شوقا إليك".. بهذه الكلمات الحزينة والدموع التي تنهمر منها كالمطر، عبرت إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب، ابنة قرية المحرقة بنصر النوبة، الأولى على الثانوية العامة بأسوان بمجموع 408 درجة بنسبة 99.51% علمي علوم، عن مشاعرها الفياضة تجاه والدها والذى غيبه الموت فى الأول من يونيو الماضى وقبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org