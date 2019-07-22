حلال بلا مأذون.. زواج القبائل بأسوان يواجه أزمات

زواج بفاتحة الكتاب وكلمة الشرف الفيصل بين العائلات.. ضحاياه أطفال بلا أوراق رسمية وضياع حقوق الزوجة الشرعية فى الميراث.. ونجع ونس وخريت وعرب كيما أشهر مناطقه

تحرير:عوض سليم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

«زواج السنة أو الزواج القبلي» هى عادات وتقاليد توارثتها عدد من القبائل المنتشرة فى الصحراء والمجتمعات الريفية، والتى يكتفى فيه أصحابه بقراءة الفاتحة بين كبار أسرتى الزوج والزوجة دون وجود مأذون أو قسيمة زواج أو حتى أى أوراق تثبت الزواج، فى الوقت الذى يمثل فيه هذا الزواج تهديدا لكيان الأسرة والمرأة والأطفال على وجه الخصوص، بعد أن أصبحت كل الحقوق تؤخذ بالقانون فما يزال البعض لا يعرف قسيمة الزواج التى تعطى المرأة حقها فى الطلاق أو الميراث أو الحقوق، التى شرعها لها الله فى قرآنه قبل أن يسطره الإنسان فى الدستور.

تشتهر أسوان كغيرها من المحافظات ذات الطابع القبلى بما يطلق عليه زواج القبائل، أو زواج السنة والذى ينتشر فى قرى «عرب كيما وعزبة مخيمر ونجع ونس والشيخ محمود والكرنتينة وقرية خريت»، حيث تعتمد هذه القبائل فى عملية الزواج على كلمة شرف وقراءة الفاتحة بين الطرفين كنوع من القبول والإشهار، دون أن

تشتهر أسوان كغيرها من المحافظات ذات الطابع القبلى بما يطلق عليه زواج القبائل، أو زواج السنة والذى ينتشر فى قرى «عرب كيما وعزبة مخيمر ونجع ونس والشيخ محمود والكرنتينة وقرية خريت»، حيث تعتمد هذه القبائل فى عملية الزواج على كلمة شرف وقراءة الفاتحة بين الطرفين كنوع من القبول والإشهار، دون أن أى سند قانونى لتوثيق الزواج، حيث إن هذا النوع من الزواج لا يعرف طريق المأذون.

وثقت الزواج لإلحاق أطفالها بمدرسة

استمعت التحرير لبعض من حكايات السيدات والرجال الذين تزوجوا وفقا لهذا النوع من الزواج، تقول «سعاد. م. أ- 20 عامًا» من قرية الكرنتينة بمركز دراو، أنها تزوجت وهى ابنة 13 عامًا، بسبب إصرار عائلتها على زواجها من عريس والذى كان يكبرها بأكثر من 15 عامًا، حيث تزوجت قبليًّا في وجود كبار العائلتين عن طريق شيخ البلد بدون أوراق أو مستندات رسمية توثق هذه الزيجة.

وتضيف «سعاد» أنها عاشت في جهل طوال الفترة الماضية، وبالرغم من إنجابها طفلين، فقد حرمت من حقوقها، بعد أن أدركت أن كل شيء يؤخذ بالأوراق، وأصبح الحصول على التموين والعيش بالبطاقة، مؤكدة أنها دخلت في معاناة لإثبات الزواج، من أجل إلحاق أولادها بالمدرسة.

أنجبت طفلين وطلقها زوجها

«رانيا. ر- 30 عامًا» من نجع ونس بمركز دراو، بدأت حديثها، قائلة، إنها مثل كل الفتيات أصبحت سعيدة بأول عريس يطرق باب منزلهم، ليطلب يدها، كما أن فرحتها زادت باعتبارها غير متعلمة وهو ما يجعل فرصتها في الزواج ضعيفة.

وتابعت، أنه لصغر سنها تم عقد قرانها وفقا للزواج القبلى غير الموثق، وتقول إنها لم تدرك عواقب ما ارتكب في حقها، مشيرة إلى أنها أنجبت طفلتين ولكن عندما دبت الخلافات بين الزوجين قرر أهلها إنهاء الزواج، مؤكدة أن العائلتين وقعتا في مشاكل بعد طلب المأذون لكتابة عقد زواج حتى تتم إجراءات الطلاق بطريقة رسمية، وهو الأمر الذي واجهناه بصعوبة بالغة لإثبات زواجنا.

وثق زواجه من أجل بطاقة تموين

وبقرية خريت بنصر النوبة، قال «حمدان. ي- 35 عامًا»، إنه لم يشعر يومًا بالحاجة إلى توثيق زواجه، لأنه متزوج من ابنة عمه منذ 6 سنوات، وأنجب منها طفلين تم تسجيلهما فى السجل المدنى بموجب عقد زواج عرفي.

وأكد حمدان، أنه لم ير أي فائدة من توثيق الزواج لأن معظم سكان القرية تزوجوا بنفس الطريقة، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى توثيق الزواج حتى يستطيع الحصول على المساعدات من إحدى الجمعيات بالقرية واستخراج بطاقة تموين.

مبادرات لتوثيق الزواج

تقول الدكتورة سهير المصرى، رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، إنهم أطلقوا مبادرة عام 2010 فى عدة محافظات فى وقت واحد هي «أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والفيوم وشمال وجنوب سيناء»، لتوثيق زواج حالات سواقط القيد، حيث نجحنا فى توثيق زواج أكثر من 12 ألف حالة بعد حملة تغيير مفاهيم تلك القبائل لتوثيق الزواج.

كما أطلقت مؤسسة نساء الجنوب «سوا» بمحافظة أسوان، منذ عدة أيام أكبر مبادرة مجتمعية، لتوثيق زواج كل من سبق له الزواج بالنظام القبلي من سواقط القيد، وقد احتفلت المؤسسة الأسبوع الماضى بتنفيذ أولى فعاليات المبادرة داخل قرية خريت بنصر النوبة تحت عنوان «توثيق الزواج ضمان لحقوقنا ومستقبل أولادنا»، حيث تم توثيق زواج 16 حالة من أبناء القرية، بحسب صافيناز محمد إبراهيم رئيس مجلس أمناء المؤسسة.