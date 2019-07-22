في انتخابات بريطانيا.. هل يستطيع هانت هزيمة جونسون؟

برز عمدة لندن السابق، بوريس جونسون، كمرشح مفضل لأعضاء حزب المحافظين، حيث يعتزم 74% منهم التصويت لصالحه، وفق أحدث استطلاع للرأي أجرته «يو جوف»

تحرير:أحمد سليمان ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

وصل قطار انتخابات رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إلى محطته الأخيرة، حيث يدلي أعضاء الحزب بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس وزراء البلاد، على أن تعلن النتائج غدا الثلاثاء. سيختار أعضاء الحزب، البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو، بين جيريمي هانت وبوريس جونسون، لتحديد من سيكون رئيس وزراء المملكة المتحدة المقبل لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وينظر إلى جونسون على أنه المرشح الأقرب للفوز بالمنصب، حيث وصل إلى المرحلة الأخيرة من التصويت بسهولة، بعد أن حصل على أصوات أكثر من 100 عضو في البرلمان من حزب المحافظين في كل جولة.

المرشحان الأخيران بعد أن أعلنت ماي استقالتها في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، دعت قيادة حزب المحافظين إلى عقد انتخابات داخلية شارك فيها 10 مرشحين. الانتخابات التي بدأت في الثالث عشر من شهر مايو الماضي، أجريت على عدة مراحل، شهدت خروج المرشح الحاصل على أقل أصوات، لتصل في النهاية إلى آخر مرشحين. بوريس

المرشحان الأخيران

بعد أن أعلنت ماي استقالتها في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، دعت قيادة حزب المحافظين إلى عقد انتخابات داخلية شارك فيها 10 مرشحين.

الانتخابات التي بدأت في الثالث عشر من شهر مايو الماضي، أجريت على عدة مراحل، شهدت خروج المرشح الحاصل على أقل أصوات، لتصل في النهاية إلى آخر مرشحين.

بوريس جونسون

بعد الاستقالة من حكومة تيريزا ماي في الصيف الماضي، بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على خطة تحدد شكل العلاقة بين لندن وبروكسل بعد البريكست، أصبح جونسون أحد أشد منتقدي ماي، وزادت احتمالات أن يصبح زعيم حزب المحافظين المقبل بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

ويعد جونسون، الذي كان وزير الخارجية السابق وعمدة لندن السابق وكاتبا صحفيا في صحيفة "تليجراف" البريطانية، منذ فترة طويلة، أشهر سياسي في حزب المحافظين، وصوّت ضد اتفاق ماي مرتين في البرلمان، قبل أن يصوت لصالحه في المرة الثالثة.

جيريمي هانت

لقد أثبت هانت كفاءته في العمل السياسي، حيث نجا من التقلبات التي شهدتها حكومة ماي، ليصبح وزير الصحة الأطول خدمة في تاريخ الحكومة بأكملها، وتمت مكافأته من خلال اختياره ليحل محل بوريس جونسون وزيرا للخارجية.

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وعلى الرغم من دعمه لحملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، فإنه غيّر وجهة نظره وبدأ في دعم "البريكست" بحماس، وهو ما تسبب في انتقادات كثيرة له.

هل يمكن هزيمة جونسون؟

تقول صحيفة "التليجراف" البريطانية إن بصيص الأمل الوحيد لهانت جاء في شكل تسجيل، حصلت عليه صحيفة "الجارديان" لجونسون وصديقته كاري سيموندز، في أثناء شجار بينهما داخل شقتها، حيث تظهر استطلاعات الرأي قبل وبعد ظهور تسجيل جونسون وصديقته سيموندز، أن تسريب التسجيل قد أثر فى تصور الناخبين للسباق.

قبل هذه الواقعة التي حدثت في 20 يونيو الماضي، قال 36% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح جونسون، بينما قال 28% منهم إنهم سيصوتون لصالح هانت.

ولكن في 22 يونيو، تصدر هانت استطلاعات الرأي بعد حصوله على تأييد 32% من المشاركين فيها، مقابل 29% لصالح جونسون، الذي ظل محافظا على تقدمه بين الناخبين المحافظين، لكنه انخفض من 27 نقطة إلى تسع نقاط خلال نفس الفترة.

وتزامنت هذه النتائج مع تصعيد هانت لخطابه، منتقدا سلفه في وزارة الخارجية لعدم التزامه بإجراء مناظرة تليفزيونية مباشرة، في الوقت الذي لم يدلِ فيه الأغلبية الساحقة من أعضاء المحافظين بأصواتهم بعد.

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المشكلة بالنسبة لهانت هي أن جونسون متقدم بفارق كبير، بين مجموعة من الناخبين الذين سيشاركون فعليا في انتخابات رئيس الحزب، البالغ عددهم 160 ألف عضو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى بروز عمدة لندن السابق كمرشح مفضل لأعضاء حزب المحافظين، حيث يعتزم 74% منهم التصويت لصالحه، وفق أحدث استطلاع للرأي أجرته "يو جوف".

وقد تكرر نفس النمط في الاستطلاع الأخير الذي أجرته "التليجراف" لأعضاء حزب المحافظين، حيث يعتزم 61% منهم التصويت لصالح جونسون.

وتظهر أحدث استطلاعات "يو جوف" أيضًا أن الغالبية العظمى من الأعضاء -77%- تشعر بأن حياة جونسون الخاصة ليست ذات أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بتحديد مدى ملاءمته لمنصب رئيس الوزراء.

كما فضل أعضاء الحزب جونسون على هانت في ما يتعلق بفرص كل منهما للتفاوض وإبرام اتفاق بريكست مناسب مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مدى استعداده لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في نهاية أكتوبر.