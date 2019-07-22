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في انتخابات بريطانيا.. هل يستطيع هانت هزيمة جونسون؟

برز عمدة لندن السابق، بوريس جونسون، كمرشح مفضل لأعضاء حزب المحافظين، حيث يعتزم 74% منهم التصويت لصالحه، وفق أحدث استطلاع للرأي أجرته «يو جوف»
تحرير:أحمد سليمان ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
بوريس جونسون وجيريمي هانت
بوريس جونسون وجيريمي هانت
وصل قطار انتخابات رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إلى محطته الأخيرة، حيث يدلي أعضاء الحزب بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس وزراء البلاد، على أن تعلن النتائج غدا الثلاثاء. سيختار أعضاء الحزب، البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو، بين جيريمي هانت وبوريس جونسون، لتحديد من سيكون رئيس وزراء المملكة المتحدة المقبل لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وينظر إلى جونسون على أنه المرشح الأقرب للفوز بالمنصب، حيث وصل إلى المرحلة الأخيرة من التصويت بسهولة، بعد أن حصل على أصوات أكثر من 100 عضو في البرلمان من حزب المحافظين في كل جولة.
المرشحان الأخيران بعد أن أعلنت ماي استقالتها في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، دعت قيادة حزب المحافظين إلى عقد انتخابات داخلية شارك فيها 10 مرشحين. الانتخابات التي بدأت في الثالث عشر من شهر مايو الماضي، أجريت على عدة مراحل، شهدت خروج المرشح الحاصل على أقل أصوات، لتصل في النهاية إلى آخر مرشحين. بوريس
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اللواء محمد علي جعفري - قائد الحرس الثوري الإيراني

إيران تعتقل 17 جاسوسا لـ«سي آي إيه».. وأحكام إعدام

أعلنت إيران اليوم الإثنين، اعتقال 17 جاسوسًا تابعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن بعضهم يواجه أحكام بالإعدام. ونقل التليفزيون الرسمى الإيرانى، بيانًا لهيئة المخابرات الإيرانية تعلن فيه تفكيك خلية تابعة للمخابرات الأمريكية المركزية "سى أى أيه"، والذين سيصدر بحق بعضهم أحكام بالإعدام. أضاف البيان، أن العملاء قاموا بالتجسس على الأنشطة النووية والعسكرية والسيبرانية وأعمال متعلقة بالبنى التحتية الإيرانية.
ناقلة-بترول

«التحالف» أمل بريطانيا الوحيد لتأمين سفنها بالخليج

لا تزال بريطانيا تدرس الخيارات المتاحة لها في الوقت الحالي من أجل الرد على احتجاز إيران لناقلتها النفطية في مضيق هرمز، يوم الخميس الماضي، خاصة بعد أن رفضت طهران الإفراج عنها خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع بريطانيا للتفكير بشكل أكثر فعالية. الخيارات المتاحة لبريطانيا في الوقت الحالي تشمل زيادة التواجد العسكري في مضيق هرمز، لا سيما وأنه الضامن الرئيسي لسلامة السفن والناقلات البحرية البريطانية في مضيق هرمز والخليج العربي، لا سيما في ظل التوترات الضخمة التي تعيشها المنطقة بالوقت الحالي.
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وفاة يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، عن وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما، وقالت المنظمة، في بيان مقتضب: "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغكم بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو". ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي انتخب لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة عام 2009. وكان أمانو قد أعلن سابقا عن نيته ترك منصبه مبكرا بسبب مرض لم يحدده، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
ناقلة-نفط (2)

انتهاك شرف.. سر رفع علم إيران على الناقلة البريطانية

في تطور غير مسبوق، رفع الحرس الثوري، العلم الإيراني على الناقة البريطانية المحتجزة في ميناء بندر عباس بعد نقلعا من مضيق هرمز، إذ بثت قناة إيرانية حكومية مقطعا مصورا، أظهر العلم الإيراني مرفوعا على الناقلة، في حين لم يظهر العلم البريطاني، الذي كانت ترفعه الناقلة البريطانية، وهو ما اعتبره أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، بأنه "إجراء خطير قانونا، وسابقة لم لم تحدث مطلقا"، مؤكدا أن ما حدث انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي للبحار، وكافة التشريعات الداخلية البحرية لأي دولة.
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صحف-امراتية

صحف الإمارات: لندن تبحث خيارات الرد على احتجاز ناقلة

تصدرت تداعيات احتجاز إيران الناقلة البريطانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. تحت عنوان "بريطانيا تحقق في استخدام تقنية روسية لاحتجاز الناقلة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن تقارير صحفية كشفت عن أن أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا تخشى أن تكون إيران قد لجأت إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.
البريكست 1

«كابوس البريكست» يطارد المرشحين لخلافة ماي

عندما يتولى رئيس وزراء بريطانيا الجديد السلطة من تيريزا ماي، يوم الأربعاء المقبل، فقد يندم على الفور على توليه هذا المنصب الذي لا يحسد عليه. حيث سيكون أمام شاغل المقعد الجديد مهمة واحدة فقط، وهي النجاح فيما فشلت فيه مايو، وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". ويقول كل من بوريس جونسون وجيريمي هانت، الرجلين المتنافسين على المنصب، إنهما لا يستطيعان فقط تأمين اتفاق "بريكست" جديد، بل سيكونان قادرين أيضًا على إقناع عدد كاف من المشرعين في مجلس العموم بالتصويت عليه.
بوريس-جونسون

هل يخسر جونسون منصب تيريزا ماي بسبب عدائه للإسلام؟

لم يتوقع بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، والمرشح الأول للفوز برئاسة حزب المحافظين والحكومة في المملكة المتحدة، أن بعض كتاباته منذ ما يزيد عن عقد قد تثير ضجة واسعة في المجتمع البريطاني، والذي يُقبل على استحقاقه السياسي الخطير. جونسون، الذي يصفه البعض بأنه المرشح الأكثر حظًا في الفوز برئاسة الحكومة، قد يواجه أزمات اجتماعية عنيفة في بريطانيا، بعد الكشف عن بعض الكتابات التي تهكم من خلالها على الدين الإسلامي في شتى أنحاء العالم، متهمًا إياهم بالتخلف عن ركب الحضارة.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

البريكست وترامب يشعلان أول مناظرة بين جونسون وهانت

يبدو أن معركة الفوز بمنصب رئيس الوزراء البريطاني دخلت في مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أول مناظرة بين المنافسين النهائيين، وزيري الخارجية الحالي والسابق، جيرمي هانت، وبوريس جونسون. وشهدت المناظرة التي أذيعت على الهواء مباشرة، أمس الثلاثاء، تبادل هانت وجونسون "الاتهامات السياسية" حول عدة قضايا، أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، والعلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة. اتهم هانت منافسه بعدم استعداده لتنفيذ وعوده بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء إذا لم يحقق "البريكست" في موعده المحدد، 31 أكتوبر المقبل.
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