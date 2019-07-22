كسر شقة شادي محمد وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

شادي محمد

تعرض شادي محمد، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لواقعة سرقة اليوم الاثنين، حيث تم كسر وسرقة شقة قائد القلعة الحمراء السابق بمدينة نصر أول، وقامت النيابة بالمعاينة حيث حضر المستشار محمد عزب وكيل النيابة وتبين كسر الشقة بمدينة نصر أول وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها. شادى محمد ولد فى 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الكروم، ولعب للفريق السكندري خلال الفترة من 1997 حتى عام 1999، ولعب مع الكروم 22 مباراة، سجل خلالها هدفًا، ثم انضم للمنتخب الأولمبي، ليجذب أنظار الأهلي للتعاقد معه.

وانضم شادي للأهلي في 1999، واستمر داخل أروقة القلعة الحمراء حتى 2009، وحقق قائد الأهلي السابق العديد من الألقاب والإنجازات مع نادي القرن الإفريقي، منها 5 بطولات دورى أبطال إفريقيا، 5 دورى عام، السوبر الإفريقى 3 مرات، السوبر المصرى 5 مرات، كأس مصر 7 مرات، برونزية كأس العالم عام 2006. وبعد حقبته في الأهلي،