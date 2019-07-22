رياضة

كسر شقة شادي محمد وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
شادي محمد
شادي محمد
تعرض شادي محمد، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لواقعة سرقة اليوم الاثنين، حيث تم كسر وسرقة شقة قائد القلعة الحمراء السابق بمدينة نصر أول، وقامت النيابة بالمعاينة حيث حضر المستشار محمد عزب وكيل النيابة وتبين كسر الشقة بمدينة نصر أول وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها. شادى محمد ولد فى 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الكروم، ولعب للفريق السكندري خلال الفترة من 1997 حتى عام 1999، ولعب مع الكروم 22 مباراة، سجل خلالها هدفًا، ثم انضم للمنتخب الأولمبي، ليجذب أنظار الأهلي للتعاقد معه.
وانضم شادي للأهلي في 1999، واستمر داخل أروقة القلعة الحمراء حتى 2009، وحقق قائد الأهلي السابق العديد من الألقاب والإنجازات مع نادي القرن الإفريقي، منها 5 بطولات دورى أبطال إفريقيا، 5 دورى عام، السوبر الإفريقى 3 مرات، السوبر المصرى 5 مرات، كأس مصر 7 مرات، برونزية كأس العالم عام 2006. وبعد حقبته في الأهلي،
اقرأ المزيد
محمود متولي

الإسماعيلي يفرض شروطه لرحيل محمود متولي إلى الأهلي

بدأ النادي الأهلي مفاوضات مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات محمود متولي، مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأحمر أنهى اتفاقه مع محمود متولي بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميا عن الصفقة. وعلمت «التحرير» أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات بين الطرفين، إذ حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي، التي جاءت كالتالي:
برشلونة و ريال مدريد

راكيتيتش يكشف موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا

كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، عن موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، قائلا: "لقد اعتدت على الشائعات منذ أن جئت إلى هنا، وفي العام الماضي حدث نفس الأمر، وتحدثت إلى النادي والمدرب، ولدينا نفس الأفكار، وفكرتي هي الاستمرار مع برشلونة، ونيتي هي البقاء والاستمرار والاستمتاع باللعب هنا لأن عقدي معه لا يزال ممتدا لسنوات أخرى". وتابع راكيتيتش: "هنا عليك أن تعمل، ومن يؤدي بشكل أفضل هو من يلعب، سأظل أعمل بقوة حتى يعتمد عليَّ المدرب، أريد بذل قصارى جهدي وفي النهاية الأمر متروك للمدرب، والأمر المهم هو أننا مجموعة قوية وسنبحث عن الفوز بكل شيء".
حسام-البدرى

بعد رحيله عن بيراميدز.. هل اقترب البدري من المنتخب؟

قدم حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، استقالته من منصبه واعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه وقرر العودة للتدريب، بعد فترة قضائه عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز، شارك خلاله في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققا نجاحات كبيرة مع القائمين على تكوين النادي، وهو ما أسهم في نجاح الفريق في المنافسة على بطولة الدوري. واعتذار البدري عن عدم الاستمرار في بيراميدز جاء رغبةً منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال، إذ حقق تفوقا كبيرا في مشواره التدريبي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-عواد (1)

محمد عواد يفتح النار على مسؤولي الإسماعيلي

طالب محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني، إدارة الدراويش بالموافقة على العرض المقدم لإدارة النادي، والسماح له بخوض تجربة جديدة، وأشار إلى أن مسؤولي الإسماعيلي يعاندونه علاوة على أنهم لا يعاملونه باحترافية. وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حرصًا مني علي خروج صورة النادي أمام الجميع وأن تكون رائعة.. أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة، كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".
وائل-جمعة

وائل جمعة يوجه رسالة لنجوم الفراعنة قبل لقاء الأولاد

دعم وائل جمعة، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، الفراعنة قبل ساعات من مواجهة المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا، اليوم السبت، في تمام الساعة 9 مساء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية. ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
استاد-القاهرة‎ (3)

استاد القاهرة يفتح أبوابه ظهرا لمواجهة مصر ضد أوغندا

أعلن الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، منسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، موعد فتح مدرجات الاستاد غدًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر ضد أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، حيث سيفتح الاستاد أبوابه في الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء أي قبل بداية المباراة بساعتين.
منتخب-مصر

منتخب مصر بالزي الأبيض أمام أوغندا في أمم إفريقيا

يرتدي لاعبو المنتخب الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، الزي الأبيض الكامل، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وجاء ذلك لأن أوغندا هي صاحبة الأرض في هذه المباراة، ويحق لها اختيار الزي الذي ستخوض به المواجهة، حيث اختار رجال المدرب سيباستيان ديسابر ارتداء القميص الأحمر والسروال الأسود والجورب الأحمر أمام الفراعنة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org