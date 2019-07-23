دراسة: العمل واقفًا لوقت طويل يساعد على فقدان الوزن

الجلوس لساعات طويلة مرتبط بشكل كبير بأمراض القلب والسمنة وحتى الوفاة المبكرة، فأثبتت بعض الأبحاث أن الجلوس المستمر مسئول بشكل كبير عما يقرب من 4.30.000 حالة وفاة.

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

نحاول دائمًا البحث عن طرق بسيطة وسهلة لفقدان الوزن، بداية من تقليل كميات الطعام المتناولة إلى ممارسة رياضة المشي باعتبارها الرياضة التي تتميز بأنها آمنة على مرضى القلب والأوعية الدموية، كما كانت توجد بعض الدراسات التي توضح أن القيام بالأعمال المنزلية يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن وخسارة العديد من السعرات الحرارية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن القيام بمهمة معلمة والوقوف المستمر أمام "الديسك" يساعد في فقدان الوزن، لأنه يساعد على الحركة، حسبما ذكر الموقع الهندي "indiatimes".

من المحتمل أن تكون وظيفتك سببا أساسيا في فقدان الوزن، أو تسبب الأمراض، فالجلوس لساعات طويلة مرتبط بشكل كبير بأمراض القلب والسمنة وحتى الوفاة المبكرة، فأثبتت بعض الأبحاث أن الجلوس المستمر مسئول بشكل كبير عما يقرب من 4.30.000 حالة وفاة، لذا لو كان الجلوس لمدة طويلة يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية،

من المحتمل أن تكون وظيفتك سببا أساسيا في فقدان الوزن، أو تسبب الأمراض، فالجلوس لساعات طويلة مرتبط بشكل كبير بأمراض القلب والسمنة وحتى الوفاة المبكرة، فأثبتت بعض الأبحاث أن الجلوس المستمر مسئول بشكل كبير عما يقرب من 4.30.000 حالة وفاة، لذا لو كان الجلوس لمدة طويلة يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، فهل الوقوف بجوار المقعد سيكون الحل؟

الحقيقة وراء مدى تأثير الوقوف

تبين إن الجلوس على المقعد لفترات طويلة ليس له فوائد على الإطلاق، فيحتاج الإنسان للوقوف لمدة 4-5 ساعات يوميًا، فوفقًا لتحليل Cochrane في عام 2016، فإن الوقوف يعتبر هاما بشكل ملحوظ إذا كانت ترغب في تغير وضعية جسدك، فبالرغم من أن الوقوف لفترة طويلة يساعد أيضًا في حرق السعرات الحرارية أكثر من الجلوس، فهو يزيد من خطورة الإصابة بالدوالي وتصلب الشرايين.

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ولكن إذا كان هدفك يتمثل في فقدان الوزن، فالوقوف أثناء تأدية الأعمال (تسمى أيضًا بالمكاتب الواقفة) ليس فعالا بشكل كبيبر، و وفقًا لدراسة جديدة نشرت في جريدة الصحة والأنشطة البدنية، فإن المشي حول المكتب يساعد بالفعل العديد من الأشخاص على تجنب زيادة الوزن، وقالت دراسة أخرى دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يسيرون لمدة 15 دقيقة يحرقون سعرات حرارية أكثر بثلاثة مرات من الآخرين الذين يقضون أوقاتهم جالسين لفترة طويلة، أو يقفون أيضًا لعدة ساعات.

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المشي وفقدان الوزن

قيم الباحثون الأشخاص الذين يقومون بممارسة رياضة المشي لمدة ساعة، ووجدوا أنهم يفقدون ما يقرب من 130 سعرا حراريا أكثر من الذين يفضلون الوقوف أو الجلوس لوقت طويل، ونظرًا لأنه لا يمكنك تحقيق التوازن بين حمل اللابتوب بيد واحدة والكتابة من جهة أخرى والسير في المكتب لمدة ساعة، فيمكنك تقسيمها إلى أربع جولات، كل جولة 15 دقيقة مما يوفر لك نفس الفائدة، فأثبتت بعض الدراسات القديمة أن 20 دقيقة من رياضة المشي في وقت الراحة يقلل من خطورة الإصابة بالموت المبكر بنسبة تصل إلى 30%، فالمشي يساعد بشكل كبير أيضًا على تنظيم السكر في الدم، كما إنه يقلل من ضغط الدم المرتفع والمعدلات العالية للكوليسترول، إضافة إلى أن أخذ استراحة في أوقات العمل يجعلك أكثر إنتاجًا من خلال التعزيز من قوة التركيز.

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وللتذكرة يمكنك ضبط الموبايل على أوقات محددة لتقوم بممارسة رياضة المشي في المكتب بانتظام، وحاول قدر الإمكان أن تجعل جلوسك في خط مستقيم، بمعنى اجعل ظهرك في حالة توازن مع جسمك، مع ظبط حركة كتفيك، حتى لا تتعرض لآلام في الرقبة وأسفل الظهر، وإذا كنت لاتود القيام بذلك في أوقات العمل، يمكنك تخصيص ساعة على الأقل بعد العمل تقم فيها بممارسة الرياضة التي ترغب بها، لتحصل على مزيد من الطاقة للقيام بمهامك، ويمكنك أيضًا الاهتمام بالمهارات الإدراكية والمعرفية من خلال تطبيقات على الموبايل أو الدخول في مناقشات فعالة.

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