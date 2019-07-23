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دراسة: العمل واقفًا لوقت طويل يساعد على فقدان الوزن

الجلوس لساعات طويلة مرتبط بشكل كبير بأمراض القلب والسمنة وحتى الوفاة المبكرة، فأثبتت بعض الأبحاث أن الجلوس المستمر مسئول بشكل كبير عما يقرب من 4.30.000 حالة وفاة.
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
آثار الوقوف في العمل
آثار الوقوف في العمل
نحاول دائمًا البحث عن طرق بسيطة وسهلة لفقدان الوزن، بداية من تقليل كميات الطعام المتناولة إلى ممارسة رياضة المشي باعتبارها الرياضة التي تتميز بأنها آمنة على مرضى القلب والأوعية الدموية، كما كانت توجد بعض الدراسات التي توضح أن القيام بالأعمال المنزلية يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن وخسارة العديد من السعرات الحرارية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن القيام بمهمة معلمة والوقوف المستمر أمام "الديسك" يساعد في فقدان الوزن، لأنه يساعد على الحركة، حسبما ذكر الموقع الهندي "indiatimes".
من المحتمل أن تكون وظيفتك سببا أساسيا في فقدان الوزن، أو تسبب الأمراض، فالجلوس لساعات طويلة مرتبط بشكل كبير بأمراض القلب والسمنة وحتى الوفاة المبكرة، فأثبتت بعض الأبحاث أن الجلوس المستمر مسئول بشكل كبير عما يقرب من 4.30.000 حالة وفاة، لذا لو كان الجلوس لمدة طويلة يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية،
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حقائب الظهر الثقيلة تصيب طفلك بانحناء العمود الفقري

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