جريمة

إصابة 4 أشخاص في انفجار «أنبوبة» داخل مقهى بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
انفجار - صورة أرشيفية
انفجار - صورة أرشيفية
أصيب أربعة أشخاص بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل مقهى شعبي «قهوة» كانوا يجلسون بها بدائرة قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، حيث جرى السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بالشرقية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء إيهاب لمعي حكمدار الجنوب بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مقهى شعبي بدائرة قسم شرطة القُرين. بالانتقال والفحص، تبين انفجار اسطوانة بوتاجاز، فيما تمكنَّ رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، وأصيب أربعة
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السجن 15 عاما لصاحب شركة استورد «نفايات طبية»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 15 عاما للمدعو "ص. ح. ع" صاحب شركة استيراد؛ لاتهامه باستيراد نفايات طبية. تعود الواقعة في القضية رقم 192 لسنة 2019 جنايات ميناء الإسكندرية والمقيدة برقم 20 غرب، إلى تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الميناء بضبط رسالة مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنطقة اللوجيستية داخل الدائرة الجمركية.
محكمة-ارشفية

رحلة صداقة وخيانة تنتهي بـ«المؤبد» في كفر الشيخ

بالرغم أن الصداقة هي أهم الروابط الإنسانية في المجتمع، لكن البعض هدم أواصر هذا الرباط المقدس لخلافات على أسباب تافهة، فلم يكن يتوقع ابن الستة وعشرين عامًا، أن نهايته ستكون على يد صديقه بكفر الشيخ، الذى اتصل به لمقابلته من أجل إنهاء الخلافات التي بينهما وإعادة الصداقة إلى ما كانت عليه في الماضي، لم يكن يتوقع خيانة صديقه ليلبي طلبه وذهب لمقابلته ليستقبله المتهم فور رؤيته بالضرب بعصا غليظة على أنحاء متفرقة من جسده، مما أدى لسقوط المجنى عليه مغشيًا عليه.
ندم

زوجة في دعوى خلع: «فضحني وشهّر بسمعتي ومرضي»

أقامت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، اتهمته خلالها بالرجعية وتخلف الفكر، ما يجعل استمرار زواجهما أمرا مستحيلا، وذلك بعد أن أبدت لزوجها شعورها بالاكتئاب، ورغبتها فى المتابعة مع طبيب نفسي، لكنه سخر منها، وتهكم على أحوالها، ما كان يدفعها للبكاء مرارا وتكرارا بسبب حالتها وتصرفاته التى تزيدها سوءًا، فبينما كانت هى عازفة عن الطعام وترغب فى النوم لساعات مديدة، وتبكي باستمرار، كان هو يتهكم على صوت بكائها، وينهرها للنهوض من النوم، ويوبخها لعدم إعدادها الطعام والقيام بواجبات المنزل.
طعنات-سكين-جريمة

بائعة مناديل آخر ضحاياه.. قصة نهاية «خٌط الموسكي»

مجرم بالفطرة إذ تربى على الجريمة منذ نعومة أظافره، اتخذ من السرقات سبيلا لكسب قوته ولما اشتد عوده بدأ في سرقة التجار والمارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، رصع سجله بعشرات الجرائم بلغ ما حوته محاضر الشرطة الرسمية منها نحو 53 جريمة متنوعة، بخلاف تلك التي يبلغ عنها ضحاياه، حتى لقبه البعض بـ "خط الموسكي" ذلك الحي التجاري والتاريخي الشهير بمنطقة الحسين، حيث يقيم ويمارس نشاطه الإجرامي كل صباح، آخر مصائبه كانت طعنة نافذة في بطن سيدة تعمل بائعة مناديل ترقد بسببها بين الحياة والموت في المستشفى.
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

انفجر التكييف.. السيطرة على حريق في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار جهاز تكييف دون وجود أي خسائر بشرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي للعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة المركز.
سجن (2)

حبس سائق «توكتوك» قتل عمته وسرق «دهبها» بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق دراجة بخارية «توكتوك» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإزهاق روح عمته، ربة المنزل التي بالكاد أتمت عامها السادس بعد الستين، بعدما ضربها على رأسها بقطعة حديدية وسرق مصوغاتها الذهبية؛ لا لشيء إلا لخلافات جرت بينها وبين والده، حيث نفذ جريمته حال توصيلها بواسطة دراجته في الطريق العام، قبل أن يتخلص من الجثة بإلقائها في مصرف مائي.
سجن

حبس تاجر قتل صديقه وقطع عضوه التناسلي في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس تاجر قش ونجل شقيقته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما باستدراج تاجر صديق الأول وقتله وقطع عضوه التناسلي انتقامًا لقيامه بحرق «قش الأرز» والتحرش بزوجته وابنته لأكثر من مرة، قبل أن يُلقيا الجثة في الطريق العام بالقُرب من قرية «حمادة» التابعة لدائرة مركز شرطة اولاد صقر.
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