إصابة 4 أشخاص في انفجار «أنبوبة» داخل مقهى بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

انفجار - صورة أرشيفية

أصيب أربعة أشخاص بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل مقهى شعبي «قهوة» كانوا يجلسون بها بدائرة قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، حيث جرى السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بالشرقية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء إيهاب لمعي حكمدار الجنوب بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مقهى شعبي بدائرة قسم شرطة القُرين. بالانتقال والفحص، تبين انفجار اسطوانة بوتاجاز، فيما تمكنَّ رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، وأصيب أربعة