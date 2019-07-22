الأربعاء.. قبول أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من بعد غد الأربعاء وحتى 8 أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، موضحة أنه سيتم فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري، إلى جانب فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي.

وأضافت الوزارة، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح المكتب الرئيسي بالقاهرة بمقر المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادتين الثانوية السودانية والليبية، سيتم صرف وقبول الأوراق بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط، كما تقرر زيادة عدد الرغبات المسموح للطلاب بتسجيلها إلى 75 رغبة، لإتاحة