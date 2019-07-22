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6 سنوات للصيدلة.. خطوة للتحسين أم للتطفيش؟

التعليم: 6 سنوات للصيدلة وبكالوريوس دكتور صيدلى «PharmD» المسمى الجديد.. شاكر: الزيادة تخدم المهنة وتقليل العدد ضرورة.. كمال: لم يؤخذ رأينا فى الزيادة
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تغييرات كبيرة تشهدها خريطة كليات القمة هذا العام، لتتوافق مع توجه الدولة ورغبتها فى عمل موازنة بين احتياجات سوق العمل وخريجي الكليات، والتغييرات بدأت بإعلان وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات عن زيادة عدد سنوات الدراسة بكليات الصيدلة لتصبح 6 سنوات بدلا من 5 بداية من هذا العام، وتغيير كامل فى نظام الدراسة ليحتوى على مقررات اختيارية، ويكون فى نهايته مشروع تخرج يتضمن مشروعا بحثيا تعليميا بإشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب، والنظام الجديد ينص على ضرورة اجتياز الطالب اختبارا قوميا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة «Pre- Licensure Exam».
أسباب الزيادة التغييرات الجديدة أصبحت محل انقسام فى الشارع المصري بين مؤيد يرى أن هذا القرار جاء متأخرا، خاصة أن مهنة الصيدلة أصبحت تعاني من الترهل وأن أعداد الخريجين فيها أصبحت كبيرة للغاية، وأنها خطوة من أجل تحسين الدراسة فى هذه الكليات وتخريج صيدلي مؤهل للعمل، ومعارض يرى أن هذا القرار يأتى من أجل
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (1)

الأربعاء.. قبول أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من بعد غد الأربعاء وحتى 8 أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، موضحة أنه سيتم فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري، إلى جانب فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي.
الرئيس السيسي

«الشباب يسأل والرئيس يجيب» في العاصمة الإدارية

على مدار عامين مضت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما على تلقي أسئلة الشباب والإجابة عليها، وتخصيص فقرة لهذا الأمر في كل مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعايته، واليوم الإثنين، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة «اسأل الرئيس»، والتي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يقام في العاصمة الإدارية على مدار يومين 30 و31 يوليو الجاري، ويوجه المواطن أسئلته إلى السيسي من خلال «اسأل الرئيس»،
احتفالات البدو

حلال بلا مأذون.. زواج القبائل بأسوان يواجه أزمات

«زواج السنة أو الزواج القبلي» هى عادات وتقاليد توارثتها عدد من القبائل المنتشرة فى الصحراء والمجتمعات الريفية، والتى يكتفى فيه أصحابه بقراءة الفاتحة بين كبار أسرتى الزوج والزوجة دون وجود مأذون أو قسيمة زواج أو حتى أى أوراق تثبت الزواج، فى الوقت الذى يمثل فيه هذا الزواج تهديدا لكيان الأسرة والمرأة والأطفال على وجه الخصوص، بعد أن أصبحت كل الحقوق تؤخذ بالقانون فما يزال البعض لا يعرف قسيمة الزواج التى تعطى المرأة حقها فى الطلاق أو الميراث أو الحقوق، التى شرعها لها الله فى قرآنه قبل أن يسطره الإنسان فى الدستور.
مصطفى-مدبولى

الأربعاء.. أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأربعاء، بالمقر الجديد للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات المجلس به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

انعقاد دائم لـ«عليا التنسيق» قبل إعلان المرحلة الأولى

ذكرت اللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات، أنها في "انعقاد دائم" حتى يتم تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق 2019 والحد الأدنى للتقدم لها، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد الحد الأدنى لشُعب الثانوية العامة الثلاث ومن ثم تظهر التوقعات النهائية الخاصة بتنسيق كلية الطب 2019. ومن المنتظر أن يحدد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى وتفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق خلال يومين على الأكثر ليتم العمل بعد ذلك على رصد المؤشرات الخاصة بالحد الأدنى للقبول بكلية الطب 2019.
سموزي-شمام-بالليمون

هل فاكهة الشمام المتداولة بالأسواق مسرطنة؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بانتشار شمام مسرطن بالأسواق يحتوي على مواد كيمائية شديدة الخطورة، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي شددت على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق، وإخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة من قبل الجهات المعنية، وأن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها.
حبوب منع الحمل

هل نواجه نقصا في وسائل منع الحمل؟ الصحة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول عدم توافر وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن نسبة حصول المنتفعات على وسائل تنظيم الأسرة، ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 9%، ما يؤكد إقبال المنتفعات على استخدام الوسائل التي توفرها الوزارة في مختلف الوحدات الصحية بأسعار زهيدة للغاية.
هالة-زايد

حقيقة فساد الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول فساد الأمصال بالمستشفيات الحكومية خاصة الأمصال المضادة لمرض السعار، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي شددت على سلامة وجودة جميع الأمصال الطبية المتواجدة بكافة المستشفيات وحصولها على موافقة منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن جميع الطعوم والأمصال التي يتم توريدها للوزارة يتم تحليلها بالهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية بمصر والإفراج من الصيدلة.
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