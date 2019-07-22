قصة «الحاج قطة».. جنون السلطة عند يوسف السباعي

يقول الكاتب القدير توفيق الحكيم عن أسلوب يوسف السباعي في الكتابة، إنه سهل وعذب وباسم وسائغ وقوي ومتين، حيث يتناول بالرمز والسخرية عيوب المجتمع المصري

تحرير:كريم محجوب ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

في عام 1917 بحارة الروم بالدرب الأحمر، ولد يوسف محمد محمد عبدالوهاب السباعي، من عائلة أدبية تهوى الثقافة وتمتهنها فوالده محمد السباعي أحد المساهمين في ريادة النهضة الأدبية الحديثة في مصر، حيث كان متعمقا في الآداب العربية شعرها ونثرها وفي الفلسفات الأوروبية الحديثة. علاقة الأب بالأدب هي التي مهدت الطريق أمام الطفل الصغير لكي يصبح الكاتب الكبير ووزير الثقافة الأسبق في مصر، يوسف السباعي، أو كما لقبه كبار الكتاب وقتها بـ"فارس الرومانسية" و"جبرتي العصر".

لازم يوسف السباعي الحياة الثقافية وتعلق بها ولم يتركها حتى وفاته، فمنذ قصته الأولى "فوق الأنواء" التي كتبها وهو ابن 17 عاما ونشرت في مجلة مدرسته الثانوية، والتي أعاد نشرها مرة أخرى في مجموعته القصصية "أطياف"، وحتى حادثة اغتياله في أحد فنادق دولة قبرص عام 1987، وهو ممسك بإحدى المجلات الثقافية يطالعها.

لازم يوسف السباعي الحياة الثقافية وتعلق بها ولم يتركها حتى وفاته، فمنذ قصته الأولى "فوق الأنواء" التي كتبها وهو ابن 17 عاما ونشرت في مجلة مدرسته الثانوية، والتي أعاد نشرها مرة أخرى في مجموعته القصصية "أطياف"، وحتى حادثة اغتياله في أحد فنادق دولة قبرص عام 1987، وهو ممسك بإحدى المجلات الثقافية يطالعها.

قدم السباعي العديد من الألوان الأدبية المتنوعة بين الروايات والمسرحيات والمجموعات القصصية، تميز قلمه بالبساطة في توصيل الفكرة والمتعة في الوصف، والسلاسة في الانتقال بين الأحداث، والسخرية المحدودة في إطار العمل، وفلسفته تجاه الحياة، ونظراته إلى الدنيا، ويظهر هذا الدمج جليا على سبيل المثال في مجموعته القصصية "يا أمة ضحكت".

كان له دور كبير في تسجيل وتوثيق أحداث ثورة 23 يوليو 1952، فضلا عن كتاباته التي ترصد بشكل عام الأحداث السياسية والاجتماعية من منظور رومانسي أحيانا وساخر في أخرى، خاصة في تناوله للمشاكل التي تؤرق المجتمع كالجهل والرجعية وغيرها من المذممات التي غرقنا في مستنقعها أمدا طويلا.

وسنأخذ هنا بالمثال قصته "الحاج قطة" والتي تناول فيها برمزية ساخرة العديد من تلك المذممات.

تنتمي قصة "الحاج قطة" إلى المجموعة القصصية "الشيخ زعرب" التي صدرت في عام 1952، و"الحاج قطة" كما يقول الكاتب هو أحد أولياء الله الوهميين، من ذوي الكرامات والبركات الخارقة، الذي يزعم أهل "القرية" أنه كان يتقمص جسد قطة ويتحدث منها كالآدميين، ويمر على الناس يساعدهم ويمد لهم يد النصيحة والمعونة.

وتدور القصة حول الشيخ مبارك أو سيدنا مبارك كما يناديه أهل قرية "سلنت"، الذي يسكن في زاوية الشيخ "قطة" هو ومساعده "عويس"، وعويس هو شخص ذو بنيان جسدي كبير يبدأ يومه قبيل الفجر بدقائق، حيث يستيقظ على سباب الشيخ مبارك فيقوم ليحضر له الماء ليوضئه، وبعدها بقليل يدخل أهل "سلنت" الزاوية فيؤمهم للصلاة، وهذه أول مهام الشيخ مبارك اليومية.

«فنجد أن خير ما يوصف به أنه شحط أو فحل عريض المنكبين متين البنيان قوي فارع الطول، أسرفت الطبيعة في خلقه فوضعت فيه من مواد البناء الآدمي ما يكفي لعمل اثنين بالراحة».

الشيخ مبارك من أصحاب السيطرة على الناس، وبقدر هادئ من الخبث كان يستطيع أن يتحكم في عقول السذج والبسطاء منهم، كما أنه صاحب السلطة الدينية والروحية والعلمية والأدبية في قرية "سلنت"، فهو خليفة الشيخ "قطة" الذي يعتقد الناس أيضا أنه ينزل في كل حين وآخر لينفح الشيخ مبارك بالنفحات والبركات.

«كان بمسبحته وتمتمته وتعاويذه وصلواته إمام القرية ومقرئها وملجأ أهلها في الكوارث والنوازل، وكان بعصاه وكتبه الصفراء معلم القرية ومرشدها وواعظها وناظر كتابها، وكان الرجل يباشر كل تلك الأعمال من صلاة وتدريس ووعظ وإرشاد ونوم واستقبال ضيوف وشتيمة عويس في مكان واحد وهو مقره المختار زاوية الحاج قطة».

حياة عويس الفلاح ذو الملامح الخشنة والوجه العريض كجسده، تتلخص في خدمة الشيخ مبارك وتنظيف الزاوية وخارجها وتحضير الطعام وعمل الشاي، وتنظيم الكُتّاب وكل الأشغال التي يطلبها منه سيده مبارك، فكانت طاعته واجبة سائغة في نفس عويس.

«يصل نداء الشيخ مبارك إلى أذني عويس العريضتين كأذني حمار، ويكون الرجل منهمكا في تنظيف التعريشة ورش أرضها بالمياه وري العنبة التي تتسلق قوائمها وتمتد على سقفها».

وفي ذات يوم بعد الانتهاء من صلاة الفجر وانتهى عويس من تنظيف الزاوية وأعد الشاي للشيخ مبارك وجلسا معًا يحتسيانه، والصمت يسيطر على المكان أخبر الشيخ مبارك عويس بشعوره بأنه قد اقترب من الموت، وأن الشيخ قطة زاره في المنام وأخبره بأنه يحتاجه ويريده أن يصعد إليه الآن، فأخبره الشيخ مبارك أنه لا يمانع لكنه طلب منه تأجيل الموضوع حتى يخبره -عويس- بذلك ويودعه ويمده بالخبرة والحكمة والنصائح اللازمة، كما أنه طلب التأجيل أيضا حتى يرى خليفة له، فسأله الشيخ قطة من سيظنه يصلح لذلك، وأخذ الشيخ مبارك يحكي لعويس الخيارات التي قالها للشيخ قطة والأشخاص الذين فاضل بينهم لكن معظمهم كانوا منافقين، أزيار نساء لا يصلحون، حتى وقع اختيار الشيخ مبارك على عويس.

«عويس يصلح لخلافتك؟ عويس الحمار الأبله الأبكم يصبح خليفة الشيخ قطة؟ ما هذا بحديث العقلاء، قل شيئا آخر، لكنى مع ذلك أصررت عليك وصممت على ألا أتخذ لي خليفة سواك».

اختيار عويس خليفة أثار سخرية الحاج قطة، كما حكى الشيخ مبارك لعويس، لكن مبارك تمسك به، وأقنع الشيخ قطة بأنه سيساعده ويجعله أهلا للخلافة، ونظر عويس إلى الشيخ مبارك في ذهول شديد وأخذ يتمتم "الشيخ عويس" "سيدنا"، وبدأ يتصور نفسه بالعمامة والمنظار والمسبحة والعصا والناس يقبلون عليه لتقبيل يديه زيادة في التبرك.

«عويس يرث الخلافة، ويضحى رب الضريح لا شريك له فيه، ينام على الفراش ويأخذ الهدايا من كل حدب وصوب، شاي، سكر، منين، بن، عسل، فطير، بلح».

ظل عويس يعدد في النعم التي ستحل عليه، والخير الذي سيغرق فيه إذا أصبح الخليفة، وفي رأسه بات يفكر في الأمور التي يصنعها الشيخ مبارك، فالصلاة بسيطة والتسابيح أمرها سهل، لكنه تذكر فجأة الكُتّاب، والألواح والتلاميذ، وكانت هذه مصيبته الكبرى فهو لا يقرأ ولا يكتب، وحينها قال له الشيخ مبارك إن "عفريته" سيصحبه أينما حل وسيفعل له ما يريد ولن يراه أحد غيرك، وحينها اطمأن عويس وقال: "أمرك يا سيدنا".

ذهب كل منهما إلى فراشه، وبينما يتقلب عويس وهو يفكر في مصيره الجديد وكيف سيتعامل مع العفريت، انطلق "شخير" الشيخ مبارك وتخلل نوم عويس الأحلام المخيفة، وإذا بصوت يقطع نومه قائلا "عويس"، ويتكرر النداء وعويس يتساءل من هذا الصوت الشبيه لصوت الشيخ مبارك؟ بالتأكيد هذا عفريته، فالشيخ بالقطع قد صعد إلى الشيخ قطة كما أخبره، يستمر النداء حتى يصل إلى السباب، وهنا اعتقد عويس أن العفريت يريد أن يفرض سيطرته عليه، وكيف ذلك وهو الآن خليفة الشيخ قطة والعفريت مجرد خادم عنده، ومازال يعتقد عويس أن هذا الصوت آت من العفريت وأن الشيخ مبارك بالفعل قد مات.

«عويس فوق لنفسك يا عويس.. فوق إنت كل واحد لازم يلزم حده هنا ويعرف مركزه، من هنا ورايح تيجي تترمي مطرحي هنا وتعملي الشاي وتحضرلي الماية أتوضا، أنا مابقتش حاجة قليلة أنا الشيخ عويس على سن ورمح... لا الواد لازم جرا لعقله حاجة أكيد لازم عايز له قلمين على سداغه يفوقوه».

اقترب الشيخ مبارك من عويس ممسكا بالقبقاب حتى يضربه، وحينما رآه ظل يصرخ فيه عويس بأن يخلع الملابس التي يرتديها فأصبحت ملكه، وظل ينعته بالسارق، والشيخ مبارك يحاول معه ويصرخ فيه ويحاول إفهامه أنه مازال على قيد الحياة ولم يمت، وأن الشيخ قطة خلف ميعاده معه، وبين محاولات كثيرة لإقناعه لم يستجب فيها عويس فقام الشيخ مبارك بصفعه بقوة على وجهه، فأثار هذا غيظه وسكت برهة ثم فكر في حل لهذه المشكلة، فقرر أن يلحق عفريت الشيخ مبارك إليه حيث الشيخ قطة وبهذا يخلو له الجو.

«وفجأة رفع عويس هراوته، وانهال بها على رأسه، فخر على الأرض صريعا، فاستيقظ أهل القرية، ليجدوا الشيخ مباركا مضرجا بدمائه قتيلا في رحبة الدار.. أما عويس فقد استقر به المقام في مستشفى المجاذيب، متمتعا بالخلافة، مصرا على أنه خليفة الشيخ قطة».