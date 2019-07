تخلص من دهون الظهر بالجري وتمرينات الضغط

تخسيس دهون الظهر

البحث في صور المشاهير ورؤية أجسامهم المثالية يجعل كل شخص يحاول تقليدهم ليصبح نحيفا ولائقا بدنيا، ولكن هل بحثت يوما عن صورة قديمة لأحدهم؟ كل شخص لديه مشكلات في أجزاء معينة من الجسم، وكما تعد دهون البطن مزعجة لبعض الأشخاص، فإن دهون الظهر مشكلة تؤرق الرجال والنساء. أنت في الغالب تبحث عن أفضل وأسهل الطرق التي تخلصك من دهون الظهر لتستطيع ارتداء جميع الملابس ولا تشعر بالانزعاج عند ارتداء الجينز؛ لذا تعرف على نصائح فعالة وفقا لما ذكره موقع "Eat This, Not That".

الجري ساعة واحدة يمكنك الجري ساعة واحدة لمدة 5 أيام في الأسبوع، فهو مفيد لصحة القلب كما يساعدك على فقدان دهون الظهر، إلى جانب مزج بعض التمرينات مع الجري؛ كرفع الأثقال. استخدام الدمبل يجب أن يكون جسمك صلبا ومستقيما مثل اللوح الخشبي، ولتشكيل خط مستقيم من الرأس إلى القدمين، يمكنك استخدام "الدمبل"