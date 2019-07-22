تخلص من دهون الظهر بالجري وتمرينات الضغط

يمكنك الجري ساعة واحدة لمدة 5 أيام في الأسبوع، فهو مفيد لصحة القلب كما يساعدك على فقدان دهون الظهر، إلى جانب مزج بعض التمرينات مع الجري؛ كرفع الأثقال

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

البحث في صور المشاهير ورؤية أجسامهم المثالية يجعل كل شخص يحاول تقليدهم ليصبح نحيفا ولائقا بدنيا، ولكن هل بحثت يوما عن صورة قديمة لأحدهم؟ كل شخص لديه مشكلات في أجزاء معينة من الجسم، وكما تعد دهون البطن مزعجة لبعض الأشخاص، فإن دهون الظهر مشكلة تؤرق الرجال والنساء. أنت في الغالب تبحث عن أفضل وأسهل الطرق التي تخلصك من دهون الظهر لتستطيع ارتداء جميع الملابس ولا تشعر بالانزعاج عند ارتداء الجينز؛ لذا تعرف على نصائح فعالة وفقا لما ذكره موقع "Eat This, Not That".

الجري ساعة واحدة يمكنك الجري ساعة واحدة لمدة 5 أيام في الأسبوع، فهو مفيد لصحة القلب كما يساعدك على فقدان دهون الظهر، إلى جانب مزج بعض التمرينات مع الجري؛ كرفع الأثقال. استخدام الدمبل يجب أن يكون جسمك صلبا ومستقيما مثل اللوح الخشبي، ولتشكيل خط مستقيم من الرأس إلى القدمين، يمكنك استخدام "الدمبل"

الجري ساعة واحدة

استخدام الدمبل



يمكنك الجري ساعة واحدة لمدة 5 أيام في الأسبوع، فهو مفيد لصحة القلب كما يساعدك على فقدان دهون الظهر، إلى جانب مزج بعض التمرينات مع الجري؛ كرفع الأثقال.

يجب أن يكون جسمك صلبا ومستقيما مثل اللوح الخشبي، ولتشكيل خط مستقيم من الرأس إلى القدمين، يمكنك استخدام "الدمبل" بحركات من أعلى إلى أسفل لمدة 30 ثانية، وإذا كنت تريد استهداف المنطقة الخلفية، ارفع ذراعًا واحدة في كل مرة واحتفظ بها لبضع ثوانٍ.

التركيز على تمرينات الضغط



تمرينات الضغط تساعد على زيادة استقرار الفقرات القطنية، وهذه التمرينات تساعد في تقوية عضلات الظهر لدعم العمود الفقري، وتمنع آلام الظهر وتمنحك اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حرق الدهون في المنطقة المرادة.

ممارسة اليوجا مهمة



في الوقت الذي تحاول فيه التخلص من دهون الظهر والجانبين لكي تستطيع ارتداء البنطال الجينز، عليك معرفة أن الإجهاد يعوق تلك العملية، وذلك لزيادة مستويات الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يعمل على زيادة الوزن في بعض المناطق مثل الظهر.

للتخلص من التوتر والإجهاد عليك ممارسة اليوجا والاستمتاع بها يوميا، حيث تساعدك على التنفس جيدا وتقوية عضلات ظهرك والعضلات الأساسية.



هناك بعض التغييرات في النظام الغذائي والروتين اليومي، يجب أن تحدث لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون المزعجة في الظهر، إليك ما يجب القيام به:

1- ضبط نومك



يمكن أن يؤدي الابتعاد عن النوم إلى انخفاض مستويات هرمون الليبتين، وهو الهرمون الذي يثبط الجوع، وفي الوقت الذي تحاول فيه خفض الدهون لن تستطيع، حيث إن انخفاض مستويات هذا الهرمون يرسل رسالة إلى الدماغ تفيد أن هناك نقصًا في الغذاء وتزيد من شهيتك، ومن ثم تجعل الطعام أكثر جاذبية.

والحصول على عدد ساعات ثابت خلال الليل للنوم أمر مهم لتنظيم مستويات الهرمون، لذا حاول التركيز على تناول المشروبات الساخنة المهدئة.

2- شرب الماء الكافي



في بعض الأحيان قد تعتقد أنك جائع، ولكن الحقيقة أنك تشعر بالعطش، ولهذا عليك تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء، حتى لا تكتسب مزيدا من السعرات الحرارية، وإذا كنت لا تستطيع تناول الماء، يمكنك إضافة قطع فواكه تحبها بداخل الزجاجة، لتساعد في إعطاء نكهة والتخلص من السموم والدهون في الجسم.

3- ركز على الأطعمة الغنية بالألياف



الألياف تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتركيزك على الأطعمة الغنية بها أمر مهم للغاية، ومن ضمنها الشوفان، حيث إن كوبا واحدا يحتوي على كمية أكبر من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى 20 جراما من بروتين بناء العضلات بنفس المقدار من السعرات الحرارية.

4- محاربة الالتهابات



قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن إذا كان جسمك ملتهبًا، فسيكون من الصعب للغاية التخلص من دهون الظهر، ويمكن لأشياء مثل الدقيق المكرر والمحليات الصناعية واللحوم المعالجة أن تؤدي جميعها إلى ظهور التهاب مزمن، والذي لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن، بل مشكلات أخرى في الهضم، لذا تغلب على الالتهاب عن طريق تجنب هذه الأطعمة الالتهابية وإضافة وجبات خفيفة غنية بمضادات الأكسدة؛ مثل الشيكولاتة الداكنة والتوت، إلى نظامك الغذائي.





5- تقليل الملح في الطعام



على الرغم من أن الملح قد يبدو صحيا، فإنه يتسبب في زيادة الوزن وحدوث الانتفاخ، حيث يمكن أن يؤدي استهلاك أكثر من 2300 ملليجرام يوميا إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، لذا يجب تقليل تناول الملح.