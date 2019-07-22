ترامب يكذب إيران بخصوص «جواسيس أمريكا»

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على الادعاءات الإيرانية بشأن اعتقالها جواسيس تابعين لوكالة المخابرات المركزية" سي آي إيه"، واصفا تلك التقارير بأنها "باطلة". وقال ترامب في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن إيران تروج الأكاذيب، وتهدف من ادعاءاتها باعتقال جواسيس من وكالة المخابرات المركزية لإحداث ضجة إعلامية لا أكثر، حسب تعبيره. وشدد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على أن اقتصاد النظام الإيراني ينهار ووضعه يزداد سوء بمرور الأيام.

وأعلنت إيران اليوم الإثنين، اعتقال 17 جاسوسًا تابعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن بعضهم يواجه أحكام بالإعدام. ونقل التليفزيون الرسمى الإيرانى، بيانًا لهيئة المخابرات الإيرانية تعلن فيه تفكيك خلية تابعة للمخابرات الأمريكية المركزية "سى أى أيه"، والذين سيصدر بحق بعضهم أحكام بالإعدام. وأضاف