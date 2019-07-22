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ترامب يكذب إيران بخصوص «جواسيس أمريكا»

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
ترامب
ترامب
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على الادعاءات الإيرانية بشأن اعتقالها جواسيس تابعين لوكالة المخابرات المركزية" سي آي إيه"، واصفا تلك التقارير بأنها "باطلة". وقال ترامب في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن إيران تروج الأكاذيب، وتهدف من ادعاءاتها باعتقال جواسيس من وكالة المخابرات المركزية لإحداث ضجة إعلامية لا أكثر، حسب تعبيره. وشدد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على أن اقتصاد النظام الإيراني ينهار ووضعه يزداد سوء بمرور الأيام.
وأعلنت إيران اليوم الإثنين، اعتقال 17 جاسوسًا تابعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن بعضهم يواجه أحكام بالإعدام. ونقل التليفزيون الرسمى الإيرانى، بيانًا لهيئة المخابرات الإيرانية تعلن فيه تفكيك خلية تابعة للمخابرات الأمريكية المركزية "سى أى أيه"، والذين سيصدر بحق بعضهم أحكام بالإعدام. وأضاف
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فرقة النائبات

ترامب يطالب فرقة النائبات بالاعتذار لأمريكا وإسرائيل

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على أربع 4 ديمقراطيات، معروفات باسم الفرقة، بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة التي قلنها لأمريكا وإسرائيل". وكتب في تغريدة: "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وهن جميعا من الأقليات. وأضاف "عليهن الاعتذار لأمريكا وإسرائيل على الأمور الفظيعة التي قلنها، إنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، لكنهن نساء ضعيفات، ويفتقرن إلى الثقة بالنفس، ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".
ترامب وماي

كيف ورطت أمريكا بريطانيا في صراعها مع إيران؟

على مدار الأيام القليلة الماضية، توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن تبادل الطرفان احتجاز ناقلتي نفط مملوكتين لكل منهما. ففي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، احتجزت بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية "جريس وان" عند جبل طارق، مدعية أنها تكسر الحظر المفروض على سوريا. لم تنتظر طهران كثيرا لترد على ما وصفته بـ"قرصنة" بريطانيا، واحتجزت سفينة "ستينا إمبيرو"، الجمعة الماضية، في أثناء مرورها بمضيق هرمز. ويبدو أن العلاقة بين لندن وطهران قد وقعت ضحية للأزمة المندلعة منذ أسابيع بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تصاعدت حدتها مؤخرا.
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مصرع 3 أشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا

تسبب ارتفاع درجات الحرارة بالولايات المتحدة الأمريكية في مصرع 3 أشخاص، حيث تمتد موجة الحر القاسية من سهول وسط الغرب إلى الساحل الأطلسي. وحسب قناة "الحرة"، فإن اثنين من ضحايا موجة الحر توفيا في ولاية ميريلاند بالقرب من واشنطن قبل أن تبلغ درجات الحرارة حدها الأقصى، كما توفي لاعب كرة القدم الأمريكي السابق ميتش بيتروس (32 عاما) بسبب نوبة قلبية نجمت عن الحر. وفي يونيو الماضي، سجلت أعلى درجات حرارة في العالم خصوصا بسبب موجة حر استثنائية في أوروبا، حسب معطيات مركز كوبرنيكوس الأوروبي للتغير المناخي.
سقوط ايران 2

أمريكا: لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة في مياه الخليج

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون رود أن واشنطن لن تسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج. ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المسؤول الأمريكي قوله: "قلقون من مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج". وكشف عن دراسة تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج.
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إيران تسخر من ترامب: ربما أسقطت إحدى طائراتك بالخطأ

أبدت الخارجية الإيرانية سخرية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها أن سفينة حربية أمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة اقتربت منها في خليج هرمز. ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن تكون إيران قد فقدت طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد دمرت واحدة من طائراتها المسيرة "بالخطأ". وقال: "لم نفقد أي طائرة مسيرة، لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر"، حسبما ذكرت الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ناقلة نفط - أرشيفية

هل تمنح ناقلة جبل طارق إسرائيل انتصارًا على إيران؟

دخلت إسرائيل على خط التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من ناحية، وإيران على الجانب الآخر، خاصة أنها تسعى لإيجاد مساندة دولية في صراعها السياسي ضد طهران، والذي يشهد في الوقت الحالي تطورات واضحة. ورأت إسرائيل أن الأزمة المتصاعدة بشأن التوترات بين بريطانيا وإيران، على خلفية احتجاز الأخيرة لناقلة نفط كانت في طريقها إلى سوريا، بمثابة أفضل توقيت للدخول في صراع سياسي ضد طهران، والتي تواجه غضبًا عالميا ضخمًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
الصين

هل تتخلى الصين عن إيران بالمشاركة في تحالف ترامب؟

لم تعد الصين قادرة على البقاء صامتة تجاه التوترات التي تعيشها منطقة الخليج ومضيق هرمز، على خلفية التهديدات التي تواجهها ناقلات النفط والتجارة العالمية خلال العبور من الممر الملاحي الهام، والذي بات جزءًا أصيلًا من الأزمات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران. الصين باعتبارها واحدة من القوى السياسية والاقتصادية الداعمة لإيران، فضلت الصمت إزاء التوترات المتصاعدة في تلك المنطقة، وذلك على الرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المواد النفطية التي تُنقل عبر المضيق، بالإضافة إلى أهميته البالغة كوسيلة لنقل تجارتها العالمية.
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هل تستعد بريطانيا للحرب بإرسال مدمرتها لإيران؟

دخلت بريطانيا بشكل واضح، خط المواجهة ضد إيران في الساعات القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب محاولة بعض الزوارق التابعة لطهران اعتراض إحدى ناقلات النفط العملاقة التابعة للمملكة المتحدة، ما كاد يسفر عن مواجهة عسكرية بحرية. المواجهة التي انتهت بتحذيرات شفَهية من جانب بريطانيا إلى الزوارق الإيرانية، كشفت عن احتمالات سياسية وعسكرية لمواجهة مباشرة بين القوات البريطاية ونظيراتها التابعة لطهران في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كان مسيطرا على الحكومة البريطانية خلال الساعات الماضية.
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