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الأهداف السياسية تنسف مفاوضات الحرب التجارية

لا تزال الأزمات السياسية والاختلافات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تهدد أي فرصة للتفاوض بين البلدين، سواء بشأن الحرب التجارية أو أي ملف آخر
تحرير:محمود نبيل ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
ترامب وشي
ترامب وشي
لا تزال المناورات الاقتصادية والسياسية هي السمة الغالبة في تعامل الصين مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية بين البلدين، والتي بدأت مع مطلع العام الماضي، وألحقت خسائر ضخمة بالطرفين خلال الأشهر الماضية. وخلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في يونيو الماضي، تم الاتفاق على إتاحة مزيد من الوقت للجانبين للتفاوض بشأن العديد من الأمور المعلقة حول نظام المنافسة التجارية والسوق، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع المنتجة في البلدين.
وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن واشنطن أخطأت الطريق في التعامل مع الصين في الحرب التجارية، فبدلا من السعي لإعادة التوازن الفوري والسريع للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، طلب البيت الأبيض إجراء تغييرات تشريعية في الأنظمة التجارية والاقتصادية للصين تحت تهديد دائم بالعقوبات. ترامب يصطدم بخسائر
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جيرمي هانت وبوريس جونسون

في انتخابات بريطانيا.. هل يستطيع هانت هزيمة جونسون؟

وصل قطار انتخابات رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إلى محطته الأخيرة، حيث يدلي أعضاء الحزب بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس وزراء البلاد، على أن تعلن النتائج غدا الثلاثاء. سيختار أعضاء الحزب، البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو، بين جيريمي هانت وبوريس جونسون، لتحديد من سيكون رئيس وزراء المملكة المتحدة المقبل لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وينظر إلى جونسون على أنه المرشح الأقرب للفوز بالمنصب، حيث وصل إلى المرحلة الأخيرة من التصويت بسهولة، بعد أن حصل على أصوات أكثر من 100 عضو في البرلمان من حزب المحافظين في كل جولة.
اللواء محمد علي جعفري - قائد الحرس الثوري الإيراني

إيران تعتقل 17 جاسوسا لـ«سي آي إيه».. وأحكام إعدام

أعلنت إيران اليوم الإثنين، اعتقال 17 جاسوسًا تابعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن بعضهم يواجه أحكام بالإعدام. ونقل التليفزيون الرسمى الإيرانى، بيانًا لهيئة المخابرات الإيرانية تعلن فيه تفكيك خلية تابعة للمخابرات الأمريكية المركزية "سى أى أيه"، والذين سيصدر بحق بعضهم أحكام بالإعدام. أضاف البيان، أن العملاء قاموا بالتجسس على الأنشطة النووية والعسكرية والسيبرانية وأعمال متعلقة بالبنى التحتية الإيرانية.
ناقلة-بترول

«التحالف» أمل بريطانيا الوحيد لتأمين سفنها بالخليج

لا تزال بريطانيا تدرس الخيارات المتاحة لها في الوقت الحالي من أجل الرد على احتجاز إيران لناقلتها النفطية في مضيق هرمز، يوم الخميس الماضي، خاصة بعد أن رفضت طهران الإفراج عنها خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع بريطانيا للتفكير بشكل أكثر فعالية. الخيارات المتاحة لبريطانيا في الوقت الحالي تشمل زيادة التواجد العسكري في مضيق هرمز، لا سيما وأنه الضامن الرئيسي لسلامة السفن والناقلات البحرية البريطانية في مضيق هرمز والخليج العربي، لا سيما في ظل التوترات الضخمة التي تعيشها المنطقة بالوقت الحالي.
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وفاة يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، عن وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما، وقالت المنظمة، في بيان مقتضب: "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغكم بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو". ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي انتخب لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة عام 2009. وكان أمانو قد أعلن سابقا عن نيته ترك منصبه مبكرا بسبب مرض لم يحدده، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
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ترامب-وشي

هل تستخدم الصين ديونها لإضعاف موقف ترامب بالمفاوضات؟

على الرغم من الهدنة التي اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عليها خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال كل طرف يدرس الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الآخر، وهو الأمر الذي تقابله مجموعة من الإجراءات التي قد تعزز أو تضعف موقف أحد الطرفين. وقبل دخول المراحل الحاسمة من المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين الجانبين، يدرس كل طرف مواطن الضعف التي يمكن استغلالها لدى الآخر، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه، بما يساعد على التوصل لحلول أفضل.
اجتماعات-بيدايخه

اجتماعات الصين السرية تحدد مصير الحرب التجارية

يستضيف منتجع "بيدايخه" شمال الصين، الذي يعد عاصمة الصين الصيفية، كل عام مجموعة من الشخصيات البارزة في الحزب الشيوعي الحاكم، بمن فيهم الرئيس شي جين بينج، وكبار مساعديه، وكبار القادة المتقاعدين. وعلى الرغم من أن جدول أعمال الاجتماع وقائمة الضيوف والتواريخ المحددة محاطة بالسرية، إلا أن هناك مؤشرات على أن القمة السرية جارية بالفعل، مثل القيود المفروضة على حركة المرور. وقد يجذب اجتماع هذا العام، الذي قد لا يشارك فيه شي وغيره من القادة الحاليين، حتى أوائل الشهر المقبل، أنظار المتابعين بشكل غير مسبوق، حيث تواجه الصين مخاطر متزايدة في الداخل والخارج.
الصين-وأمريكا

شروط الصين المسبقة تهدد المحادثات التجارية مع أمريكا

لم تكن الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قادرة على وضع كل الخطوط العريضة التي يمكن اعتبارها أساسًا للتوصل إلى اتفاق شامل في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى الرغم من التوصل إلى صيغة للهدنة تتضمن مهلة من الوقت لإتاحة الفرصة للتفاوض مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشروط المسبقة قد لا تأتي بجديد خلال الجلسات التفاوضية بين الجانبين، لا سيما أن هذا المبدأ يرفضه الطرفان.
الرئيس-الامريكى-ترامب-الرئيس-الصينى-شي-جين-بينغ

تكتيك جديد لترامب في مواجهة الصين بقمة العشرين

لا شك أن نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة العشرين، التي تبدأ اليوم الجمعة، سوف تحدد بشكل رئيسي ما ستتجه إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال المستقبل القريب. ويسعى الرئيس الأمريكي قبل لقائه المزمع مع الرئيس الصيني عل هامش القمة، إلى إيجاد سبل يمكن من خلالها المناورة في المفاوضات مع الصين خلال الجلسات النقاشية بين الجانبين، لا سيما أنها قد تكون الجلسة الحاسمة في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين منذ العام الماضي.
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