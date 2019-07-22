الأهداف السياسية تنسف مفاوضات الحرب التجارية

لا تزال الأزمات السياسية والاختلافات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تهدد أي فرصة للتفاوض بين البلدين، سواء بشأن الحرب التجارية أو أي ملف آخر
لا تزال المناورات الاقتصادية والسياسية هي السمة الغالبة في تعامل الصين مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية بين البلدين، والتي بدأت مع مطلع العام الماضي، وألحقت خسائر ضخمة بالطرفين خلال الأشهر الماضية.
وخلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في يونيو الماضي، تم الاتفاق على إتاحة مزيد من الوقت للجانبين للتفاوض بشأن العديد من الأمور المعلقة حول نظام المنافسة التجارية والسوق، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع المنتجة في البلدين.
وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن واشنطن أخطأت الطريق في التعامل مع الصين في الحرب التجارية، فبدلا من السعي لإعادة التوازن الفوري والسريع للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، طلب البيت الأبيض إجراء تغييرات تشريعية في الأنظمة التجارية والاقتصادية للصين تحت تهديد دائم بالعقوبات.
ترامب يصطدم بخسائر
وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن واشنطن أخطأت الطريق في التعامل مع الصين في الحرب التجارية، فبدلا من السعي لإعادة التوازن الفوري والسريع للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، طلب البيت الأبيض إجراء تغييرات تشريعية في الأنظمة التجارية والاقتصادية للصين تحت تهديد دائم بالعقوبات.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وأشارت إلى أن الأمر يزداد سوءًا بمحاولة بكين عمل مناورة سياسية في التفاوض، حيث ألقت الصين طُعما للولايات المتحدة تمثلَ في التظاهر بأنها قد تقبل بمثل هذه التنازلات غير المعقولة، فقط لإظهار نياتها الحقيقية لواشنطن.
وعلى الرغم من محاولة الصين إظهار هذا الموقف، فإنها لم تستطع الاستمرار طويلا في سياسة النفس الطويل، وهو ما أدى إلى انهيار المفاوضات أكثر من مرة بين البلدين.
وعندما تراجعت الصين عن موقفها الذي مفاده أن شروط واشنطن غير مقبولة، اتهم البيت الأبيض بكين والرئيس شي جين بينج بالتراجع عن "صفقة منتهية"، في الوقت الذي كان رد الصينيين أنهم كانوا في عملية تفاوض، مؤكدين أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن.
وبينما اتفق الجانبان في اجتماع مجموعة العشرين على استئناف المحادثات ووقف أي تعريفات جمركية جديدة في الوقت الحالي، يبدو أن واشنطن ووسائل الإعلام لا تزالان تواجهان مشكلات في فك رموز شروط الصين للمفاوضات التجارية.
الصين تنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا
ومن جانبه، قال الدكتور ميشيل إيفانوفيتش، وهو خبير اقتصادي متابع لجولات الحرب التجارية بين البلدين: "الواقع أن تصريحات بكين المتكررة بأنها تريد التفاوض في جو من الاحترام والمساواة وإيلاء الاعتبار لمصالحها الوطنية، قد تم تجاهلها باعتبارها مواقف إعلانية".
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الصين بعثت برسائل تحذير واضحة حول العديد من الأمور التي تراها غير قابلة للتفاوض، والتي تأتي على رأسها اللوائح التجارية والاقتصادية، والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية، في إشارة إلى هونج كونج وتايوان والتبت.
ولا تزال تسعى الصين للحصول على مكاسب سياسية من المفاوضات التجارية الحالية مع الولايات المتحدة، أبرزها التشديد على احترام حدودها البحرية، وعدم المساس بالقضايا الدينية التي يمكن أن تزعزع استقرار الصين.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن في حال تجنبت الولايات المتحدة هذه الشروط، فإن الصين ستكون على استعداد للحديث في التجارة أو أي شيء آخر.
الصين تستعين بالشركات الأمريكية لعلاج أزمات حرب ترامب التجارية
وتلقى البيت الأبيض تلك الرسالة مع تعليقات مفادها أن الصينيين كانوا متحمسين لإجراء صفقة تجارية، لأن اقتصادهم كان في مشكلة واضحة تمثلت في انخفاض مستويات النمو خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن رغبة الولايات المتحدة في لمس بعض النقاط السياسية الحساسة، أسهمت في إنهاء أي فرص متاحة للتفاوض مع الصين، سواء بشأن الحرب التجارية أو أي ملف آخر على المستوى السياسي أو حتى الاقتصادي.