رياضة

مصر تتغلب على فرنسا في مونديال اليد للشباب

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد
المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد
واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الإثنين، على حساب فرنسا بنتيجة 37-32، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد. وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وحقق فراعنة اليد الفوز الخامس تواليا، بعد التغلب على الخماسي أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.
وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في المغرب في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز بكل مبارياتها في البطولة التي اعتمدت على نظام الدوري. وتعد روسيا أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة بواقع 7 مرات، مقابل 3 ألقاب لكل من الدنمارك والسويد ويوغوسلافيا، ولقبين لألمانيا، ولقب
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شادي محمد

كسر شقة شادي محمد وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها

تعرض شادي محمد، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لواقعة سرقة اليوم الاثنين، حيث تم كسر وسرقة شقة قائد القلعة الحمراء السابق بمدينة نصر أول، وقامت النيابة بالمعاينة حيث حضر المستشار محمد عزب وكيل النيابة وتبين كسر الشقة بمدينة نصر أول وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها. شادى محمد ولد فى 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الكروم، ولعب للفريق السكندري خلال الفترة من 1997 حتى عام 1999، ولعب مع الكروم 22 مباراة، سجل خلالها هدفًا، ثم انضم للمنتخب الأولمبي، ليجذب أنظار الأهلي للتعاقد معه.
محمود متولي

الإسماعيلي يفرض شروطه لرحيل محمود متولي إلى الأهلي

بدأ النادي الأهلي مفاوضات مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات محمود متولي، مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأحمر أنهى اتفاقه مع محمود متولي بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميا عن الصفقة. وعلمت «التحرير» أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات بين الطرفين، إذ حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي، التي جاءت كالتالي:
برشلونة و ريال مدريد

راكيتيتش يكشف موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا

كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، عن موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، قائلا: "لقد اعتدت على الشائعات منذ أن جئت إلى هنا، وفي العام الماضي حدث نفس الأمر، وتحدثت إلى النادي والمدرب، ولدينا نفس الأفكار، وفكرتي هي الاستمرار مع برشلونة، ونيتي هي البقاء والاستمرار والاستمتاع باللعب هنا لأن عقدي معه لا يزال ممتدا لسنوات أخرى". وتابع راكيتيتش: "هنا عليك أن تعمل، ومن يؤدي بشكل أفضل هو من يلعب، سأظل أعمل بقوة حتى يعتمد عليَّ المدرب، أريد بذل قصارى جهدي وفي النهاية الأمر متروك للمدرب، والأمر المهم هو أننا مجموعة قوية وسنبحث عن الفوز بكل شيء".
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لوجو-كأس-العالم-لكرة-اليد-للشباب

مصر تكتسح السويد في مونديال اليد للشباب

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بتحقيق فوز كاسح، اليوم الجمعة، على حساب السويد بنتيجة 32- 22، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وحقق فراعنة اليد الفوز الثالث تواليًا، بعد التغلب في أول جولتين على أستراليا ونيجيريا، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.
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مونديال اليد.. منتخب الشباب يفوز على نيجيريا

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب،في الفوز على نظيره النيجيرى 47 - 30 في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية المجموعة الثانية في كأس العالم للشباب التي انطلقت أمس فى إسبانيا. وأوقعت قرعة البطولة المنتخب المصري في المجموعة الثانية مع منتخبات أستراليا، فرنسا، السويد، كوريا الجنوبية، ونيجيريا، واستهل منتخب الشباب مشواره بالفوز على استراليا في افتتاح مشواره بالمونديال صباح أمس الثلاثاء 44 - 17، الشوط الأول انتهى بتقدم مصر بنتيجة 18-13.
لوجو-كأس-العالم-لكرة-اليد-للشباب

مصر تكتسح أستراليا في مونديال اليد للشباب

استهل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بتحقيق فوز كاسح، اليوم الثلاثاء، على حساب أستراليا بنتيجة 44- 17، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من السويد وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وتواجه مصر في المباراة المقبلة نيجيريا غدًا الأربعاء، على أن تواجه السويد يوم 19 يوليو وكوريا الجنوبية يوم 20 يوليو، وتختتم مبارياتها بمواجهة فرنسا يوم 22 يوليو.
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صحف جنوب إفريقيا تحتفل بإقصاء مصر من الكان

احتفلت صحف جنوب إفريقيا بانتصار الأولاد، أمس السبت، على المنتخب الوطني، في دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية، وعنونت صحيفة "ديلي صن": "لورش يرسل البافانا إلى ربع نهائي الكان"، مشيرة إلى أن مفاجآت البطولة استمرت بإقصاء جنوب إفريقيا للبلد المضيف، ومنوهة بأن جنوب إفريقيا التي عانت كثيرًا في دور المجموعات من خلال خسارة مباراتين، أظهرت تطورا ملحوظا في المستوى في دور الـ16، وكانت الفرقة الفضلى في المباراة، وتسببت في إحباط 70 ألف متفرج حضروا في ملعب القاهرة، إذ تنتظرهم الآن مواجهة نيجيريا في ربع النهائي، والتي أطاحت بدورها بالكاميرون.
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