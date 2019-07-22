مصر تتغلب على فرنسا في مونديال اليد للشباب

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م

المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الإثنين، على حساب فرنسا بنتيجة 37-32، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد. وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وحقق فراعنة اليد الفوز الخامس تواليا، بعد التغلب على الخماسي أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.

وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في المغرب في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز بكل مبارياتها في البطولة التي اعتمدت على نظام الدوري. وتعد روسيا أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة بواقع 7 مرات، مقابل 3 ألقاب لكل من الدنمارك والسويد ويوغوسلافيا، ولقبين لألمانيا، ولقب

وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في المغرب في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز بكل مبارياتها في البطولة التي اعتمدت على نظام الدوري.



وتعد روسيا أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة بواقع 7 مرات، مقابل 3 ألقاب لكل من الدنمارك والسويد ويوغوسلافيا، ولقبين لألمانيا، ولقب وحيد لكل من إسبانيا وفرنسا ومصر.



وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993، وسبق أن احتلت المركز الثالث في نسخة قطر 1999، وحلت رابعة 3 مرات من قبل في نسخ مصر 2009 واليونان 2011 والبرازيل 2015.



ويشارك في البطولة 3 منتخبات عربية، هي مصر وتونس والبحرين، وسبق أن حققت تونس المركز الثالث من قبل في نسخة اليونان 2011.

