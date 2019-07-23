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بعضها لا يزال موجودًا.. سيارات الثمانينيات الأفضل

لا تزال هذه المجموعة من السيارات تعيش حتى الآن في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من إنتاجها في الثمانينيات، إلا أن إمكانياتها ساعدتها على البقاء لفترات طويلة
تحرير:محمود نبيل ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
BMW E30 M3
BMW E30 M3
ظلت العديد من السيارات الأسطورية في الأسواق العالمية لفترات طويلة تتمتع بجزء كبير من كفاءتها الفنية، وذلك على الرغم من مرور سنوات كثيرة عل إنتاجها، الأمر الذي يجعلها من الموديلات الأسطورية في الأسواق العالمية الكبرى، مما صنع اسمها وسمعتها بشكل رئيسي. وتعد سيارات فترة الثمانينيات من الموديلات التي استطاعت جذب جماهيرية واسعة في الأسواق العالمية، مما أهلها لتستمر لفترات طويلة، وهو ما يفسر تواجد العديد من الموديلات من إنتاج تلك الفترة خلال الوقت الحالي في العشرات من الأسواق.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات مجموعة من أفضل السيارات التي أنتجت في فترة الثمانينات من القرن الماضي. فيراري F40 كانت آخر سيارة لشركة فيراري تشرف عليها شركة إنزو فيراري، وهي من طراز F40، لتصبح واحدة من أهم السيارات التي أصدرتها الشركة الإيطالية في الأسواق العالمية
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ماذا تُجهز شركات السيارات العالمية للمستقبل؟

تضع الشركات المصنعة للسيارات خططا مستقبلية طويلة المدى لاستكشاف التقنيات التي يمكن استخدامها في إنتاج الموديلات الجديدة بالمستقبل في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي تسعى في الوقت الحالي من أجل الإعداد له بشكل رئيسي. الخطط التي وضعتها الشركات العالمية المصنعة للسيارات تشمل العديد من التقنيات الحديثة في الموديلات المختلفة، بما في ذلك تلك التي تتعلق باستهلاك الوقود أو آلية القيادة أو حتى إضافة الجديد على مستوى معايير الأمن والسلامة في السيارات.
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بنتلي منها.. شركات سيارات قد تختفي في المستقبل

تراهن دومًا العديد من الشركات المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، على العديد من الموديلات الجديدة، وهو الأمر الذي تتحدد نسب نجاحه وفقًا لمدى تقبل الجمهور لتلك الموديلات، خاصة مع تزايد عدد السيارات المنتجة فيي الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من الإمكانيات الواسعة التي قد تتمتع بها الموديلات الجديدة، فإن هذا التطور لا يمكن أن يكون كافيًا لبقاء الشركات المصنعة لتلك السيارات في الأسواق العالمية، أو حتى الاحتفاظ بسمعتها الجيدة، وذلك رغم الموديلات الخارقة التي تقدمها في بعض الأحيان.
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بعيدًا عن الخيال.. أسرع السيارات الواقعية بالأسواق

لا شك أن السرعة تعد واحدة من أهم العوامل التي تراهن عليها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، حتى وإن اضطرها ذلك للكشف عن مفاهيم اختبارية غير واقعية تتمتع بسرعات عالية عند تشغيل أقصى مستوى من قدراتها الفنية الخاصة بالمحرك. وعلى الرغم من محاولات الغديد من الشركات إصدار موديلات غير واقعية تتمتع بالسرعات العالية في الأسواق العالمية، فإن السيارات التي تصدر فعليًا بالأسواق كان لها الغلبة، لا سيما وأنها تجتذب فعليًا الجمهور في مختلف أنحاء العالم بشكل رئيسي.
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