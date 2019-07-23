بعضها لا يزال موجودًا.. سيارات الثمانينيات الأفضل

لا تزال هذه المجموعة من السيارات تعيش حتى الآن في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من إنتاجها في الثمانينيات، إلا أن إمكانياتها ساعدتها على البقاء لفترات طويلة

تحرير:محمود نبيل ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

BMW E30 M3

ظلت العديد من السيارات الأسطورية في الأسواق العالمية لفترات طويلة تتمتع بجزء كبير من كفاءتها الفنية، وذلك على الرغم من مرور سنوات كثيرة عل إنتاجها، الأمر الذي يجعلها من الموديلات الأسطورية في الأسواق العالمية الكبرى، مما صنع اسمها وسمعتها بشكل رئيسي. وتعد سيارات فترة الثمانينيات من الموديلات التي استطاعت جذب جماهيرية واسعة في الأسواق العالمية، مما أهلها لتستمر لفترات طويلة، وهو ما يفسر تواجد العديد من الموديلات من إنتاج تلك الفترة خلال الوقت الحالي في العشرات من الأسواق.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات مجموعة من أفضل السيارات التي أنتجت في فترة الثمانينات من القرن الماضي. فيراري F40 كانت آخر سيارة لشركة فيراري تشرف عليها شركة إنزو فيراري، وهي من طراز F40، لتصبح واحدة من أهم السيارات التي أصدرتها الشركة الإيطالية في الأسواق العالمية