بعضها لا يزال موجودًا.. سيارات الثمانينيات الأفضل

لا تزال هذه المجموعة من السيارات تعيش حتى الآن في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من إنتاجها في الثمانينيات، إلا أن إمكانياتها ساعدتها على البقاء لفترات طويلة
ظلت العديد من السيارات الأسطورية في الأسواق العالمية لفترات طويلة تتمتع بجزء كبير من كفاءتها الفنية، وذلك على الرغم من مرور سنوات كثيرة عل إنتاجها، الأمر الذي يجعلها من الموديلات الأسطورية في الأسواق العالمية الكبرى، مما صنع اسمها وسمعتها بشكل رئيسي.
وتعد سيارات فترة الثمانينيات من الموديلات التي استطاعت جذب جماهيرية واسعة في الأسواق العالمية، مما أهلها لتستمر لفترات طويلة، وهو ما يفسر تواجد العديد من الموديلات من إنتاج تلك الفترة خلال الوقت الحالي في العشرات من الأسواق.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات مجموعة من أفضل السيارات التي أنتجت في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
فيراري F40
كانت آخر سيارة لشركة فيراري تشرف عليها شركة إنزو فيراري، وهي من طراز F40، لتصبح واحدة من أهم السيارات التي أصدرتها الشركة الإيطالية في الأسواق العالمية
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات مجموعة من أفضل السيارات التي أنتجت في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
فيراري F40
كانت آخر سيارة لشركة فيراري تشرف عليها شركة إنزو فيراري، وهي من طراز F40، لتصبح واحدة من أهم السيارات التي أصدرتها الشركة الإيطالية في الأسواق العالمية على مدار تاريخها.
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وساعد فيراري F40 شكلها الخارجي والأناقة التي كانت سمات أساسية في السيارة الإيطالية الرائعة، كما أن اللون الأحمر الذي تشتهر به موديلات فيراري الرياضية كان أيضًا من عوامل نجاحها في العديد من الأسواق العالمية.
لامبورجيني كونتاش
حققت هذه السيارة انتشارًا واسعًا في الأسواق العالمية، حتى إنها كانت الموضوع الرئيس للعديد من الملصقات الخاصة بالأطفال، وهو الأمر الذي يشير إلى أنها نجحت في تكوين شعبية واسعة بمختلف الأسواق العالمية.
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كان عامل الجذب الرئيس في السيارة هو التصميم الغريب والخارق للسيارة ذات الأبواب التي تُفتح رأسيًّا، وهي الطريقة التي كانت حديثة للغاية في الأسواق العالمية خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، الأمر الذي ساعدها في البقاء حتى الآن ببعض البلدان.
فيراري تيستاروسا
كانت فيراري تيستاروسا واحدة من السيارات التي رسمت بشكل واضح ملامح الصناعة في ثمانينيات القرن الماضي، خاصة أنها من بين الموديلات التي جمعت بين القدرات الفنية العالية كواحدة من موديلات الشركة الإيطالية العملاقة، والشعبية الواسعة في الأسواق العالمية.
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وراهنت الشركة الإيطالية بشكل رئيسي على الشعبية التي تتمتع بها السيارة، وهو الأمر الذي كان بمثابة السبب الرئيسي في الاحتفاظ بها ببعض الأسواق العالمية حتى الآن.
بورش 944
تعد من الموديلات التي استطاعت تحقيق شعبية واسعة في الأسواق العالمية خلال الفترة التي أنتجت فيها السيارة الألمانية، وبفضل الإمكانيات التي تمتعت بها، لا يزال هذا الموديل الذي أنتجته بورش في الأسواق العالمية في ثمانينيات القرن الماضي من بين السيارات المطلوبة بقوة.
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ويمكن الحصول على هذه السيارة في الوقت الحالي بأسعار معقولة بالعديد من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها مطلوبة بقوة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.
BMW E30 M3
لا شك أن موديلات الشركة الألمانية العملاقة لا تحتاج إلى الانتشار، خاصة أن موديلات BMW لا تزال قادرة على التواجد في الأسواق العالمية حتى الآن، خاصة في ظل الكفاءة التصنيعية التي تتمتع بها السيارات الألمانية بشكل عام.
ولا تزال سيارة BMW التي أنتجت في ثمانينيات القرن الماضي، واحدة من سيارات الشركة البافارية التي لا تزال مطلوبة في الأسواق العالمية حتى الآن، وذلك على الرغم من مرور 40 عام تقريبًا على تواجدها في الأسواق.