ماذا تُجهز شركات السيارات العالمية للمستقبل؟

تسعى العديد من الشركات المصنعة للسيارات لإيجاد الصيغة التقنية التي يمكن من خلالها إيجاد تكنولوجيا جديدة في إنتاج الموديلات الجديدة في المستقبل بالأسواق العالمية
تضع الشركات المصنعة للسيارات خططا مستقبلية طويلة المدى لاستكشاف التقنيات التي يمكن استخدامها في إنتاج الموديلات الجديدة بالمستقبل في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي تسعى في الوقت الحالي من أجل الإعداد له بشكل رئيسي.
الخطط التي وضعتها الشركات العالمية المصنعة للسيارات تشمل العديد من التقنيات الحديثة في الموديلات المختلفة، بما في ذلك تلك التي تتعلق باستهلاك الوقود أو آلية القيادة أو حتى إضافة الجديد على مستوى معايير الأمن والسلامة في السيارات.
وفي هذا السياق، تخوض الشركات العالمية في الوقت الحالي عددا من التجارب العملية لإنتاج تلك التكنولوجيا والاستعداد لتوظيفها في السيارات المستقبلية، والتي قد ترسم شكل الأسواق العالمية.
القيادة الآلية
تخوض العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تجارب تقنية في الوقت الحالي لتطوير أنظمة القيادة الآلية،
وفي هذا السياق، تخوض الشركات العالمية في الوقت الحالي عددا من التجارب العملية لإنتاج تلك التكنولوجيا والاستعداد لتوظيفها في السيارات المستقبلية، والتي قد ترسم شكل الأسواق العالمية.
القيادة الآلية
تخوض العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تجارب تقنية في الوقت الحالي لتطوير أنظمة القيادة الآلية، والتي تعد الأساس الفني اللازمة لإصدار الموديلات ذاتية القيادة.
ومع تطور تلك التقنيات، تتعاون العديد من الشركات العالمية في اكتشاف التكنولوجيا اللازمة لإنتاج هذه الموديلات المتطورة، خاصة وأنه حتى الآن لم تكشف شركة عن تقنيات أو برامج نهائية للقيادة الآلية، والتي من شأنها أن تسهل الطريق لتصنيع السيارات الذاتية التي لا تحتاج لتدخل العنصر البشري.
خلايا الوقود
على مستوى نظافة البيئة، لا شك أن الشركات العالمية المصنعة للسيارات تسعى لإيجاد تقنيات حديثة لتقليل مستوى الانبعاثات والتلوث الناتج عن استخدام السيارات، وهو الأمر الذي نتج عنه تقنية خلايا الوقود، والتي بدأت العديد من الشركات العمل على تطويرها.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
وكانت هيونداي على رأس الشركات التي تعمل على إنتاج موديلات جديدة بتقنية خلايا الوقود الهيدروجينية، والتي كشفت خلال العام الماضي على بداية إصداراتها التي تعمل بتلك التقنية، والتي تستعد لتوظيفها في عدد من الموديلات الجديدة بالأسواق العالمية.
تبادل المعلومات
باتت المعلومات أساس العديد من التقنيات التي تراهن عليها الشركات العالمية في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي دفع العديد من المصنعين لإنتاج أنظمة يمكنها تبادل المعلومات بشكل رئيسي.
تبادل المعلومات بين السيارات قد يؤدي إلى زيادة مستويات الأمان والسلامة أثناء القيادة، خاصة أن تلك البيانات التي تتناقلها المركبات عن طريق الاتصالات اللاسلكية، تسهم في تعريف السيارات بحالة الطرق والأجواء والأزمات التي قد تواجهها في الطريق أثناء السير.
السيارات الكهربائية
لا يمكن القول إن السيارات الكهربائية من التقنيات المنتظرة في المستقبل، ولكن التطوير المستمر، والذي كان جزءا من خطط التحديث للشركات العالمية هو ما يمكن أن يجعلها من التكنولوجيا الرئيسة التي سيتم الرهان عليها بشكل واضح في الأسواق العالمية.
تطوير السيارات الكهربائية هو أحد الأمور التي ينتظرها الجمهور في العديد من الأسواق العالمية بشكل رئيس بما يخدم في تقليل وقت استعادة طاقة البطارية، وإطالة معدلات الاستخدام دون الحاجة لإعادة الشحن.
السلامة والأمان
عن طريق التحديثات التي تسعى إليها العديد من الشركات لتطوير الكاميرات المختلفة والمستشعرات الدقيقة في السيارات، باتت الشركات العالمية تضع في حساباتها إيجاد تقنيات جديدة يمكن من خلالها التعامل مع مخاطر القيادة بشكل رئيس.
وتراهن الشركات العالمية في الوقت الحالي على التقنيات الخاصة بالأمان والسلامة، سواء كان ذلك متمثلا في تطوير المكابح وتقنياتها أو حتى المساهمة في إبقاء السائق منتبها بشكل مستمر.