ماذا تُجهز شركات السيارات العالمية للمستقبل؟

تسعى العديد من الشركات المصنعة للسيارات لإيجاد الصيغة التقنية التي يمكن من خلالها إيجاد تكنولوجيا جديدة في إنتاج الموديلات الجديدة في المستقبل بالأسواق العالمية

تحرير:محمود نبيل ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

سيارات ذاتية القيادة

تضع الشركات المصنعة للسيارات خططا مستقبلية طويلة المدى لاستكشاف التقنيات التي يمكن استخدامها في إنتاج الموديلات الجديدة بالمستقبل في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي تسعى في الوقت الحالي من أجل الإعداد له بشكل رئيسي. الخطط التي وضعتها الشركات العالمية المصنعة للسيارات تشمل العديد من التقنيات الحديثة في الموديلات المختلفة، بما في ذلك تلك التي تتعلق باستهلاك الوقود أو آلية القيادة أو حتى إضافة الجديد على مستوى معايير الأمن والسلامة في السيارات.

وفي هذا السياق، تخوض الشركات العالمية في الوقت الحالي عددا من التجارب العملية لإنتاج تلك التكنولوجيا والاستعداد لتوظيفها في السيارات المستقبلية، والتي قد ترسم شكل الأسواق العالمية. القيادة الآلية تخوض العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تجارب تقنية في الوقت الحالي لتطوير أنظمة القيادة الآلية،