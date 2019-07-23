حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

ماذا تُجهز شركات السيارات العالمية للمستقبل؟

تسعى العديد من الشركات المصنعة للسيارات لإيجاد الصيغة التقنية التي يمكن من خلالها إيجاد تكنولوجيا جديدة في إنتاج الموديلات الجديدة في المستقبل بالأسواق العالمية
تحرير:محمود نبيل ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
سيارات ذاتية القيادة
سيارات ذاتية القيادة
تضع الشركات المصنعة للسيارات خططا مستقبلية طويلة المدى لاستكشاف التقنيات التي يمكن استخدامها في إنتاج الموديلات الجديدة بالمستقبل في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي تسعى في الوقت الحالي من أجل الإعداد له بشكل رئيسي. الخطط التي وضعتها الشركات العالمية المصنعة للسيارات تشمل العديد من التقنيات الحديثة في الموديلات المختلفة، بما في ذلك تلك التي تتعلق باستهلاك الوقود أو آلية القيادة أو حتى إضافة الجديد على مستوى معايير الأمن والسلامة في السيارات.
وفي هذا السياق، تخوض الشركات العالمية في الوقت الحالي عددا من التجارب العملية لإنتاج تلك التكنولوجيا والاستعداد لتوظيفها في السيارات المستقبلية، والتي قد ترسم شكل الأسواق العالمية. القيادة الآلية تخوض العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تجارب تقنية في الوقت الحالي لتطوير أنظمة القيادة الآلية،
اقرأ المزيد
سيارة-بنتلى

بنتلي منها.. شركات سيارات قد تختفي في المستقبل

تراهن دومًا العديد من الشركات المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، على العديد من الموديلات الجديدة، وهو الأمر الذي تتحدد نسب نجاحه وفقًا لمدى تقبل الجمهور لتلك الموديلات، خاصة مع تزايد عدد السيارات المنتجة فيي الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من الإمكانيات الواسعة التي قد تتمتع بها الموديلات الجديدة، فإن هذا التطور لا يمكن أن يكون كافيًا لبقاء الشركات المصنعة لتلك السيارات في الأسواق العالمية، أو حتى الاحتفاظ بسمعتها الجيدة، وذلك رغم الموديلات الخارقة التي تقدمها في بعض الأحيان.
أسرع السيارات الواقعية بالأسواق (12)

بعيدًا عن الخيال.. أسرع السيارات الواقعية بالأسواق

لا شك أن السرعة تعد واحدة من أهم العوامل التي تراهن عليها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، حتى وإن اضطرها ذلك للكشف عن مفاهيم اختبارية غير واقعية تتمتع بسرعات عالية عند تشغيل أقصى مستوى من قدراتها الفنية الخاصة بالمحرك. وعلى الرغم من محاولات الغديد من الشركات إصدار موديلات غير واقعية تتمتع بالسرعات العالية في الأسواق العالمية، فإن السيارات التي تصدر فعليًا بالأسواق كان لها الغلبة، لا سيما وأنها تجتذب فعليًا الجمهور في مختلف أنحاء العالم بشكل رئيسي.
لادا جرانتا 2019

بعد وقف الإنتاج.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية وقف إنتاج عدد من طرازاتها، وكان آخرها "فيات بونتو، دايو لانوس، فولكس فاجن بيتلز"، كما أجرت غالبية الشركات والوكالات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتهم، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها، الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «سوزوكي ألتو، زوتي Z100، لادا جرانتا، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، رينو لوجان».
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org