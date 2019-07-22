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«إخوان تونس» إلى قبة البرلمان للبحث عن مناصب سيادية

اتجاه حركة النهضة للانتخابات البرلمانية هو محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد بعد التراجع الذي شهدته الحركة في الآونة الأخيرة وفقدان الأمل في الوصول للرئاسة
تحرير:وفاء بسيوني ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الغنوشي
الغنوشي
عاد راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، إلى المشهد السياسي من جديد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، بعد ترشيح الحركة رسميا لزعيمها لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر المقبل. وهذه هي المرة الأولى التي يترشح فيها الغنوشي في انتخابات عامة، طيلة حياته، رغم أنه الزعيم التاريخي لحركة النهضة منذ نشأتها، فقد خاضت حركة النهضة الانتخابات العامة سنة 1989، في قوائم مستقلة، لكن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي انقلب عليها واعتقل أغلب مرشحيها، وتلتها حملة واسعة من الاعتقالات والمحاكمات لأبناء الحركة.
حركة النهضة أكدت في بيان لها بعد تلك الخطوة أنها اتخذت قرارات، من أبرزها ترشيح الغنوشي على رأس قائمتها في دائرة تونس الأولى. وأضافت أن هذه القرارات صدرت في ختام أعمال المكتب التنفيذي الذي صادق على قوائم الحركة لكل الدوائر الانتخابية داخل البلاد وخارجها، التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها
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الجيش الليبي

الجيش الليبي يبدأ هجوما واسعا لاقتحام طرابلس

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الوطني الليبي" تسجيلا، أعلنت فيه بدء هجوم واسع بهدف اقتحام العاصمة الليبية "طرابلس". وألقى اللواء صالح اعبودة رئيس غرفة العمليات المتقدمة بيانا موجها إلى جميع الوحدات العسكرية التابعة "للجيش الوطني"، حدد فيه التاسعة ساعة الصفر لانطلاق هجوم كبير تردد الحديث عنه في المدة الأخير، وصف بأنه حاسم.
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: اعتذار بريطاني لمصر.. وإيران تتحدى

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطةً الضوء على تطورات الأزمة بين لندن وطهران حول احتجاز الأخيرة ناقلة بريطانية. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "تعزيزات بريطانية إلى المنطقة.. وإيران تتحدى"، أنه بينما يُنتظر أن تعلن بريطانيا اليوم خياراتها في أزمة احتجاز إيران ناقلتها النفطية في المياه العمانية، تحدتها إيران معلنةً أنها مستعدة لكل السيناريوهات، ورفعت علمها فوق الناقلة "ستينا إمبيرو".
صحف-امراتية

صحف الإمارات: لندن تبحث خيارات الرد على احتجاز ناقلة

تصدرت تداعيات احتجاز إيران الناقلة البريطانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. تحت عنوان "بريطانيا تحقق في استخدام تقنية روسية لاحتجاز الناقلة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن تقارير صحفية كشفت عن أن أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا تخشى أن تكون إيران قد لجأت إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.
قوات الاحتلال - فلسطين

إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين على مشارف القدس الشرقية

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية. وكان مئات اليهود والعرب الإسرائيليين قد تظاهروا سويا في وسط تل أبيب لمطالبة الحكومة بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء، علما بأنها نادرا ما تمنحهم هذه التراخيص.
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باجى-قايد-السبسى (3)

السبسي يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية في تونس

وقع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وقد حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، السادس من أكتوبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، والسابع عشر من نوفمبر، موعدا للانتخابات الرئاسية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي استأنف عمله الاثنين الماضي، بعد تعرضه "لوعكة صحية حادة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقي العلاج.
الملك سلمان ورئيس تونس

الملك سلمان يتصل هاتفيا بالسبسي: أتمنى لك العافية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، حسب وكالة الأنباء السعودية. وعبّر الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه. وفي أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

تونس.. الكشف عن العقل المدبر لهجومي العاصمة

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي الذي فجر نفسه، ليلة أمس الثلاثاء، في العاصمة، هو العقل المدبر للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن مؤخرا، وأسفرا عن مقتل شرطي، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت الداخلية التونسية أمس، القضاء على إرهابي بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف خلال مطاردته في حي الانطلاقة بالعاصمة.
الانتخابات-التونسية.

أبرزهم الشاهد ومحام مثلي.. 5 وجوه تستعد لخلافة السبسي

تكهنات حول صحة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحديث حول شغور منصب الرئيس، ودعوات لتفويض صلاحياته إلى من ينوب عنه، تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. الانتخابات المقرر لها العاشر من نوفمبر المقبل، هي الحادية عشرة في تاريخ البلاد، والثانية بعد الثورة التونسية في 2011. وأعلن العديد من السياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، التي يراها البعض مفصلية في تاريخ البلاد، وأثار عدد من المرشحين الجدل بسبب خلفياتهم وآرائهم السياسية، فمن هم أبرز المرشحين؟
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