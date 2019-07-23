أصحاب أكشاك قلعة قايتباي «المغلقة» يستغيثون: هنتشرد

المتضررون: رفع الإيجار من 450 جنيهاً لـ 3150 دفعة واحدة.. ونملك عقودا موثقة ولا أحد يعترض الباعة الجائلين.. وحي وسط الإسكندرية: غيروا النشاط وأهملوا حق الدولة 14 عامًا

تحرير:محمد مجلى وأحمد الزغبي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

أكشاك قلعة قايتباي بالإسكندرية

قلعة قايتباي تعد من الأماكن الأثرية الهامة التي تتميز بها مدينة الإسكندرية، باعتبارها معلما أثريا هاما وأحد المقاصد السياحية التى تجلب زائرين للتعرف على هويتها وتاريخها، فما أن تطأ قدماك مدخل القلعة تشعر وأنك من الزمن القديم لتميزها بعبق تاريخي هام يتجلى في تلك المحال والأكشاك التي تبيع الأنتيكات والتحف والقطع الأثرية المقلدة للزائرين، إلا أن المحافظة اتخذت قرارا بإزالتها لعدم سداد مستأجريها مستحقات الدولة، رغم أنه مضى على وجودهم فيها أكثر من 15 عاما..

تشميع أكشاك القلعة فوجئ أصحاب الأكشاك الكائنة بمحيط منطقة القلعة بقيام إدارة التراخيص بالتنسيق مع قسم شرطة الجمرك بتشميع الأكشاك، وذلك بقرار من المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، بسحب تراخيص الأكشاك لعدم سداد مديونيات امتدت لنحو 14 عاماً وهو الأمر الذى أصاب أصحاب تلك الأكشاك بحالة من الغليان الشديد. استغاثة