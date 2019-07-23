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أصحاب أكشاك قلعة قايتباي «المغلقة» يستغيثون: هنتشرد

المتضررون: رفع الإيجار من 450 جنيهاً لـ 3150 دفعة واحدة.. ونملك عقودا موثقة ولا أحد يعترض الباعة الجائلين.. وحي وسط الإسكندرية: غيروا النشاط وأهملوا حق الدولة 14 عامًا
تحرير:محمد مجلى وأحمد الزغبي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
أكشاك قلعة قايتباي بالإسكندرية
أكشاك قلعة قايتباي بالإسكندرية
قلعة قايتباي تعد من الأماكن الأثرية الهامة التي تتميز بها مدينة الإسكندرية، باعتبارها معلما أثريا هاما وأحد المقاصد السياحية التى تجلب زائرين للتعرف على هويتها وتاريخها، فما أن تطأ قدماك مدخل القلعة تشعر وأنك من الزمن القديم لتميزها بعبق تاريخي هام يتجلى في تلك المحال والأكشاك التي تبيع الأنتيكات والتحف والقطع الأثرية المقلدة للزائرين، إلا أن المحافظة اتخذت قرارا بإزالتها لعدم سداد مستأجريها مستحقات الدولة، رغم أنه مضى على وجودهم فيها أكثر من 15 عاما..
تشميع أكشاك القلعة فوجئ أصحاب الأكشاك الكائنة بمحيط منطقة القلعة بقيام إدارة التراخيص بالتنسيق مع قسم شرطة الجمرك بتشميع الأكشاك، وذلك بقرار من المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، بسحب تراخيص الأكشاك لعدم سداد مديونيات امتدت لنحو 14 عاماً وهو الأمر الذى أصاب أصحاب تلك الأكشاك بحالة من الغليان الشديد. استغاثة
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شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (1)

تعليق جديد من روسيا حول استئناف الرحلات إلى مصر

أصدرت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا، حول استئناف الرحلات السياحية إلى مصر المتوفقة في مصر منذ عام 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية، إذ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب، قائلا: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
طائرة الأحلام (5)

غدا.. مصر تستلم طائرة الأحلام الخامسة

احتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي، وتصل القاهرة، غدا الأربعاء، قادمة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل بالولايات المتحدة، موضحة أنه شارك في الحفل عدد من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهي بوينج، وآيركاب، ورولزرويس، وشركة اپيك، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي، مشيرة إلى أن الطائرة ستقلع من أمريكا خلال ساعات في أطول رحلة طيران في تاريخ الطيران المدني المصري.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي يطلب من بعثة البنك الدولي تقريرا لنتائج زيارتهم لمصر

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر، خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، إذ استعرض مدبولي الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، ويأتي ذلك في ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول (سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال)، وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.
الطيران-الإيطالي

الطيران الإيطالي: لم نعلق رحلاتنا إلى القاهرة

أعلنت هيئة الطيران الوطنى الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود أي قرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى القاهرة لأي أسباب، قائلة: "في الوقت الحالي لم تصدر أية معلومات تتعلق بتبني إجراءات ما من قبل السلطات المختصة بمنع الرحلات التي تنطوى على اعتماد حكم التعليق، ونحن على اتصال دائم بوزارة الداخلية، ونتواصل مع الدول الأوروبية والسلطات المختصة الأخرى، ومستعدون لأي تدخل في حالة حدوث تغير في الموقف أو إذا كانت ستصدر توجيهات مختلفة"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "بورسا إيطاليا".
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