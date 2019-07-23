أصحاب أكشاك قلعة قايتباي «المغلقة» يستغيثون: هنتشرد

المتضررون: رفع الإيجار من 450 جنيهاً لـ 3150 دفعة واحدة.. ونملك عقودا موثقة ولا أحد يعترض الباعة الجائلين.. وحي وسط الإسكندرية: غيروا النشاط وأهملوا حق الدولة 14 عامًا
قلعة قايتباي تعد من الأماكن الأثرية الهامة التي تتميز بها مدينة الإسكندرية، باعتبارها معلما أثريا هاما وأحد المقاصد السياحية التى تجلب زائرين للتعرف على هويتها وتاريخها، فما أن تطأ قدماك مدخل القلعة تشعر وأنك من الزمن القديم لتميزها بعبق تاريخي هام يتجلى في تلك المحال والأكشاك التي تبيع الأنتيكات والتحف والقطع الأثرية المقلدة للزائرين، إلا أن المحافظة اتخذت قرارا بإزالتها لعدم سداد مستأجريها مستحقات الدولة، رغم أنه مضى على وجودهم فيها أكثر من 15 عاما..
تشميع أكشاك القلعة
فوجئ أصحاب الأكشاك الكائنة بمحيط منطقة القلعة بقيام إدارة التراخيص بالتنسيق مع قسم شرطة الجمرك بتشميع الأكشاك، وذلك بقرار من المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، بسحب تراخيص الأكشاك لعدم سداد مديونيات امتدت لنحو 14 عاماً وهو الأمر الذى أصاب أصحاب تلك الأكشاك بحالة من الغليان الشديد.
استغاثة
تشميع أكشاك القلعة
فوجئ أصحاب الأكشاك الكائنة بمحيط منطقة القلعة بقيام إدارة التراخيص بالتنسيق مع قسم شرطة الجمرك بتشميع الأكشاك، وذلك بقرار من المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، بسحب تراخيص الأكشاك لعدم سداد مديونيات امتدت لنحو 14 عاماً وهو الأمر الذى أصاب أصحاب تلك الأكشاك بحالة من الغليان الشديد.
استغاثة للرئيس السيسي
أرسل أصحاب الأكشاك من المتضررين استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمطالبة بالتدخل وإيقاف ما يتعرضون له من ظلم ووقف حال – على حد وصفهم.
حيث حملت الاستغاثة المذيلة بتوقيع كل من «غانم سعد غانم ومحمد سعد غانم وشعبان السيد على وأحمد شعبان وعبدالكريم عثمان طه»، أنهم قاموا باستئجار الأكشاك ضمن مشروع التنمية الساحلية لمنطقة فاروس وفقاً لتصديق اللواء عبدالسلام محجوب بتاريخ 2002 بالعقود المحررة مع حي الجمرك بتاريخ 30 يونيو 2002 بموجبه قيمة إيجارية تبلغ 196 جنيهاً شهرياً وأنهم التزموا بدفع الإيجار المطلوب.
وأضاف أصحاب الشكوى، تم رفع القيمة الإيجارية 3 مرات متتالية فوصلت لـ 296 جنيهاً عام 2005، وفي شهر فبراير 2016 وصلت لـ 450 جنيهاً، مع إلزامهم بدفع الزيادة الجديدة بأثر رجعي منذ عام 2010.
وأشار أصحاب الشكوى، أنهم سددوا الإيجارات بأثر رجعي دون اعتراض، ثم تم رفع قيمة الإيجار مرة أخرى عام 2017 لتصل لـ 3150 جنيهاً وهو مبلغ مغالى فيه، متابعين أنهم أصروا على دفع القيمة الإيجارية السابقة، مؤكدين أن الحي رفض تسلمها ومنذ عام 2017 يقومون بسداد الإيجار بخزينة المحكمة.
أصحاب الأكشاك القرار مفاجئ
وصف أصحاب الأكشاك التى تقرر غلقها بقرار حي الجمرك بـ "المفاجئ" مشيرين إلى أنهم يعملون بالمنطقة لأكثر من 17 عام وملتزمين بكافة بنود التعاقد مع المحافظة بموجب عقود حق انتفاع وأن قرار الغلق هو قرار "صادم" ويهدد مستقبل أولادهم.
غانم سعد غانم، 46 سنة، أحد أصحاب الأكشاك بالقلعة والذي تضرر من قرار الغلق، قال إنه لم يتم إخطاره، مؤكدًا أنه تم تشميع المحلات في "عز الموسم" – على حد تعبيره، مضيفًا أنهم تملكوا هذه الأكشاك منذ أكثر من 17 سنة بموجب عقود حق انتفاع وجميع الأوراق سليمة، وأنهم لديهم سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
وأضاف، أن هذه العقود التى نملكها تعود لعهد اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق، حيث تقدمنا بطلبات آنذاك لتقنين أوضاعنا وتم الموافقة على منحنا تراخيص بناء أكشاك تبلغ مساحتها 2متر * 2 متر.
وأوضح أنه بالاهتمام ببناء الأكشاك تم تشييدها بطريقة تلائم المنطقة وطبيعتها، مشيرًا إلى أنه خلال 15 سنة كان يقوم بسداد قيمة إيجارية تبلغ 300 جنيه، ومنذ عامين فوجئنا بمطالبتنا برفع قيمة الإيجار لـ 3150 جنيها شهرياً وهو مبلغ مغالى فيه، علماً أن عملنا موسمي خلال فترة الصيف ولا يمكننا سداد هذا المبلغ.
وأضاف غانم، أنه لديه ثلاثة أبناء بينهم شهد 15 عاماً طفل "منغولي" ولها مصاريف عالية، بالاضافة حبيبة 18 سنة وبلال 10 سنوات، مؤكدًا أنه تم إغلاق باب رزقه وليس له سوى ساحات القضاء.
مديونية 14 سنة وتغيير النشاط
قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إن قرار سحب التراخيص للأكشاك بنطاق قلعة قايتباي بمنطقة بحرى وسط الإسكندرية لوجود مديونية عليهم للدولة منذ عام 2005 م لم تُسدد.
وأضافت رئيس الحي، أنه بفحص الحالة القانونية لتلك الأكشاك وجد أنها مُغايرة للنشاط الأساسي لها، بالإضافة إلى عدم سداد المستحقات المالية للدولة منذ حوالي 14 عامًا، مما يؤثر على شروط الترخيص الخاص بها، مشيرة إلى أنها لن تتقاعس عن استعادة مستحقات الدولة.