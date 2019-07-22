شادي محمد يتهم زوجته بسرقة أموال من شقته

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

شادي

اتهم شادى محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، زوجته وشقيقها بسرقة محتويات شقته، بسبب خلافات زوجية بينهما، وحرر اللاعب السابق محضرا بقسم شرطة مدينة نصر يتهمها فيه رسميا. وكان المقدم حسام نصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغا من شادى محمد لاعب النادي الأهلي السابق، بتعرض شقته للسرقة واختفاء ميداليات ودروع من داخلها وأموال، متهما زوجته وشقيقها باقتحام الشقة وسرقة بعض المتعلقات، وتم تحرير المحضر رقم 16276 لسنة 2019، مدينة نصر أول، وجار التحري عن صحة الواقعة.

شادى محمد ولد فى 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الكروم، ولعب للفريق السكندري خلال الفترة من 1997 حتى عام 1999، ولعب مع الكروم 22 مباراة، سجل خلالها هدفًا، ثم انضم للمنتخب الأولمبي، ليجذب أنظار الأهلي للتعاقد معه. وانضم شادي للأهلي في 1999، واستمر داخل أروقة القلعة الحمراء حتى 2009،