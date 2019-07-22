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نقل فاروق الفيشاوي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
تعرض الفنان الكبير فاروق الفيشاوي لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، اليوم الإثنين، حسب ابنه الفنان أحمد، الذي طالب، في تصريحات صحفية الجمهور بالدعاء له. وأعلن الفيشاوي خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض السرطان، وقال على المسرح أمام الجمهور، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بإصابته بهذا المرض، موضحا أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.
يذكر أن الفيشاوى شارك مؤخرًا فى عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى، ويشارك فى بطولتها ريهام عبدالغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم. ووصل فريق عمل المسرحية، في 14 يوليو الحالي،
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