تفحم أتوبيس دعايا لـ«100 مليون صحة» في الأقصر (صور)

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م

حريق أتوبيس بالأقصر

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق أتوبيس تابع لشركة سياحة يقل 22 موظفًا، اليوم الإثنين، في الطريق الصحراوي الغربي بجنوب الأقصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح. تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق في أتوبيس تابع لشركة سياحة مكون من دورين، يقل موظفي دعايا تابعين لمبادرة 100 مليون صحة، ويحمل رقم «786 ا ن ق» على الطريق الصحراوي الغربي بقرية «توماس وعافية 1» أمام مدخل مدينة إسنا.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث برفقة محمد سيد سليمان رئيس مركز شرطة إسنا، وتم الدفع بـ4 سيارات من قوات الحماية المدنية، و6 سيارات إسعاف. وتبين من المعاينة الأولية، أن الأتوبيس كان يقل 22 موظفًا ضمن مبادرة 100 مليون صحة، تابعة لشركة الدعاية بالمبادرة، قادمين من أسوان وفي طريقهم للأقصر، وأن