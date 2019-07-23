نزيف الأنف وجفاف الشعر.. علامات نقص فيتامين C

تناول فيتامين C باستمرار يساعد على بقاء الشعيرات الدموية مرنة، وذلك يحدث بمساعدة الكولاجين، التي تحافظ على صحة النسيج المتصل، لذا حاول تناول الأطعمة التي تحتوي عليه.

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

نقص فيتامين سي

بداية من الشتاء للصيف نسمع جملة "عليك بتناول فيتامين C"، وذلك لأنه يعتبر واحدا من أهم الفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا باستمرار، حيث يعمل على التئام الجروح ومكافحة الأنفلونزا ونزلات البرد، إضافة إلى مكافحة السرطان وخفض معدلات الكوليسترول السيئة في الجسم، فعليك أن تحرص على تناول الأطعمة الغنية به مثل البرتقال والكيوي والفراولة والتوت والجوافة، وغيرها من الأطعمة، وعليك أن تعرف جيدًا أنه عند حدوث عجز في نسبته في الجسم ينتج عنه خلل مثل نزيف مستمر للثة، نقلًا عن "dailyhealthpost".

يسمى فيتامين C أو حمض الاسكوربيك، ويعتبر أحد العناصر الغذائية الهامة التي تحمي الجسم، ومن أجل مكافحة العديد من المشكلات الصحية والأمراض الشائعة، فجسمك بحاجة دائمة إلى كميات كبيرة من هذا الفيتامين، كما أن قلة استهلاك فيتامين C ربما تؤدي إلى العديد من الأمراض مثل التهاب اللثة ونقص الحديد وفقر الدم وأكثر