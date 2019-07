نزيف الأنف وجفاف الشعر.. علامات نقص فيتامين C

تناول فيتامين C باستمرار يساعد على بقاء الشعيرات الدموية مرنة، وذلك يحدث بمساعدة الكولاجين، التي تحافظ على صحة النسيج المتصل، لذا حاول تناول الأطعمة التي تحتوي عليه.

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

بداية من الشتاء للصيف نسمع جملة "عليك بتناول فيتامين C"، وذلك لأنه يعتبر واحدا من أهم الفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا باستمرار، حيث يعمل على التئام الجروح ومكافحة الأنفلونزا ونزلات البرد، إضافة إلى مكافحة السرطان وخفض معدلات الكوليسترول السيئة في الجسم، فعليك أن تحرص على تناول الأطعمة الغنية به مثل البرتقال والكيوي والفراولة والتوت والجوافة، وغيرها من الأطعمة، وعليك أن تعرف جيدًا أنه عند حدوث عجز في نسبته في الجسم ينتج عنه خلل مثل نزيف مستمر للثة، نقلًا عن "dailyhealthpost".

يسمى فيتامين C أو حمض الاسكوربيك، ويعتبر أحد العناصر الغذائية الهامة التي تحمي الجسم، ومن أجل مكافحة العديد من المشكلات الصحية والأمراض الشائعة، فجسمك بحاجة دائمة إلى كميات كبيرة من هذا الفيتامين، كما أن قلة استهلاك فيتامين C ربما تؤدي إلى العديد من الأمراض مثل التهاب اللثة ونقص الحديد وفقر الدم وأكثر

يسمى فيتامين C أو حمض الاسكوربيك، ويعتبر أحد العناصر الغذائية الهامة التي تحمي الجسم، ومن أجل مكافحة العديد من المشكلات الصحية والأمراض الشائعة، فجسمك بحاجة دائمة إلى كميات كبيرة من هذا الفيتامين، كما أن قلة استهلاك فيتامين C ربما تؤدي إلى العديد من الأمراض مثل التهاب اللثة ونقص الحديد وفقر الدم وأكثر من ذلك، وما يلي بعض من الآثار السلبية التي تنتج عن نقص معدلاته في الدم:

فقدان السمع يهدد كبار السن بمشكلات في الذاكرة



1-انتفاخ ونزيف في اللثة

لو كنت تعاني من مشكلات صحية في الأسنان، فتأكد أنك تتناول كميات كافية من فيتامين C، كما يرتبط نقص فيتامين C بالعديد من المشكلات الصحية بل يعتبر سببا أساسيا في حدوثها مثل التهاب اللثة ومرض الاسقربوط(مرض نادر يصيب الأطفال بسبب نقص في فيتامين C، فعندما تقل معدلاته في جسم الإنسان، تبدأ اللثة في الانتفاخ والالتهاب وبعد ذلك نزيف مستمر، حيث يلعب فيتامين C دور هام في تقوية الأنسجة (النسيج الطلائي)، يعمل هذا النوع من الأنسجة على الحماية من تكون البكتيريا التي تؤدي إلى أمراض الأسنان، فوفقًا لدراسة نشرت في الجميعة الأمريكية فإن نقص فيتامين C مرتبط بالتهاب اللثة، الذي يتسبب في التلف والالتهابات، وفي كثير من الحالات الخطيرة يؤدي إلى فقدان الأسنان.

أبواب حمامات الرجال تحمل 6أضعاف جراثيم مقابض السيدات



2-تلف وجفاف الشعر

عندما يقوم الجسم بامتصاص فيتامين C، يذهب أولًا إلى الأعضاء والأنسجة الهامة قبل أن يأخذ طريقه إلى الشعر، وبما أن الجذور الحرة تسبب الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى تلف الهياكل الخلوية، فكلما تقدمت في العمر، يقوم فيتامين C بمكافحة الجذور الحرة في الجسم، إضافة إلى تأثير هذا الفيتامين بشكل ملحوظ على نمو الشعر؛ لأنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد، فوفقًا لدراسة نشرت في جريدة "Korean Medical Science"، فإن نقص الحديد يزيد من تساقط الشعر.

قشرة الرأس تؤثر على بشرتك.. تخلصي منها بهذه الطرق



3- نزيف متكرر في الأنف

تناول فيتامين C باستمرار يساعد على بقاء الشعيرات الدموية مرنة، وذلك يحدث بمساعدة الكولاجين، التي تحافظ على صحة النسيج المتصل "الضام"، ونظرًا لأن الأنف لديها العديد من الشعيرات الدموية، فإن استهلاك فيتامين C بكميات غير منتظمة يتسبب في ضعف الشعيرات الدموية.

4-جفاف وإحمرار البشرة

إذا وجدت بعض التغيرات في البشرة مثل الاحمرار وجفاف الجلد، فتعتبر أحد علامات انخفاض معدلات فيتامين C في الجسم، فأحد الوظائف الأساسية التي يقوم بها فيتامين C أن يعطيك الحماية المضادة للأكسدة، من أجل مكافحة الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية، والتحفيز أيضًا من إنتاج الكولاجين، كما أن العجز في فيتامين C ربما يؤدي إلى مرض يسمى "التقرن الشعري"(اضطراب جيني ينتج عنه تغير في مظهر الجلد، ويظهر غالبًا في الذراعين و الفخدين)، ويحدث في أي فئة عمرية، ومن المحتمل أن يتسبب في احمرار الجلد وظهور بقع حمراء اللون، لذا يجب الانتباه جيدًا إلى صحة الجسم.

التجشؤ قد يصبح مشكلة.. حيل بسيطة للتخلص منه