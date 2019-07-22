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فنزويلا تتحرش بأمريكا.. وروسيا تستعد لمزيد من التدخل

ووصفت السلطات الأمريكية تصرفات المقاتلة الفنزويلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة: إنها "تقوض سيادة القانون وجهود مكافحة التجارة غير المشروعة"
تحرير:أحمد سليمان ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
مقاتلة فنزويلية
مقاتلة فنزويلية
يبدو أن انشغال الإدارة الأمريكية بالتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، والخلافات المستمرة مع إيران، تسبب في زيادة ثقة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. حيث قالت السلطات الأمريكية إن طائرة مقاتلة فنزويلية "اقتربت بشكل خطير" على طائرة استخبارات أمريكية تحلق في المجال الجوي الدولي فوق منطقة البحر الكاريبي، مما يؤكد التوترات المتصاعدة بين البلدين. وصرحت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، أمس الأحد، بأن تحرك فنزويلا يدل على السلوك "المتهور" من قبل الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهمت حكومته الطائرة الأمريكية بدخول المجال الجوي الفنزويلي.
ونقلت شبكة "سي بي سي نيوز" الأمريكية، عن السلطات الأمريكية قولها إن طائرة تابعة لها من طراز "إي بي 3" كانت تقوم بمهمة متعددة الجنسيات، يوم الجمعة، وأن المقاتلة الفنزويلية من طراز "سو 30" تتبعت الطائرة عن كثب، مضيفة أنها عرضت طاقمها للخطر. وأكدت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة في بيان لها أن "الطائرة
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ترامب (1)

ترامب يكذب إيران بخصوص «جواسيس أمريكا»

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على الادعاءات الإيرانية بشأن اعتقالها جواسيس تابعين لوكالة المخابرات المركزية" سي آي إيه"، واصفا تلك التقارير بأنها "باطلة". وقال ترامب في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن إيران تروج الأكاذيب، وتهدف من ادعاءاتها باعتقال جواسيس من وكالة المخابرات المركزية لإحداث ضجة إعلامية لا أكثر، حسب تعبيره. وشدد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على أن اقتصاد النظام الإيراني ينهار ووضعه يزداد سوء بمرور الأيام.
فرقة النائبات

ترامب يطالب فرقة النائبات بالاعتذار لأمريكا وإسرائيل

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على أربع 4 ديمقراطيات، معروفات باسم الفرقة، بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة التي قلنها لأمريكا وإسرائيل". وكتب في تغريدة: "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وهن جميعا من الأقليات. وأضاف "عليهن الاعتذار لأمريكا وإسرائيل على الأمور الفظيعة التي قلنها، إنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، لكنهن نساء ضعيفات، ويفتقرن إلى الثقة بالنفس، ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".
ترامب وماي

كيف ورطت أمريكا بريطانيا في صراعها مع إيران؟

على مدار الأيام القليلة الماضية، توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن تبادل الطرفان احتجاز ناقلتي نفط مملوكتين لكل منهما. ففي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، احتجزت بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية "جريس وان" عند جبل طارق، مدعية أنها تكسر الحظر المفروض على سوريا. لم تنتظر طهران كثيرا لترد على ما وصفته بـ"قرصنة" بريطانيا، واحتجزت سفينة "ستينا إمبيرو"، الجمعة الماضية، في أثناء مرورها بمضيق هرمز. ويبدو أن العلاقة بين لندن وطهران قد وقعت ضحية للأزمة المندلعة منذ أسابيع بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تصاعدت حدتها مؤخرا.
ارتفاع-درجات-الحرارة (1)

مصرع 3 أشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا

تسبب ارتفاع درجات الحرارة بالولايات المتحدة الأمريكية في مصرع 3 أشخاص، حيث تمتد موجة الحر القاسية من سهول وسط الغرب إلى الساحل الأطلسي. وحسب قناة "الحرة"، فإن اثنين من ضحايا موجة الحر توفيا في ولاية ميريلاند بالقرب من واشنطن قبل أن تبلغ درجات الحرارة حدها الأقصى، كما توفي لاعب كرة القدم الأمريكي السابق ميتش بيتروس (32 عاما) بسبب نوبة قلبية نجمت عن الحر. وفي يونيو الماضي، سجلت أعلى درجات حرارة في العالم خصوصا بسبب موجة حر استثنائية في أوروبا، حسب معطيات مركز كوبرنيكوس الأوروبي للتغير المناخي.
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صواريخ-إس-400

تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
ترامب

بعد مظاهرات بأمريكا.. رسالة قاسية من ترامب للمهاجرين

في ظل تواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الحدودية، نظرا للظروف غير الإنسانية التى يعيشها نزلاء هذه المراكز، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهاجرين بعدم القدوم إلى أمريكا إذا كانوا غير راضين عن ظروفهم في هذه المراكز. وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير سعداء بظروفهم في مراكز الاحتجاز التي تم إنشاؤها سريعًا، عليهم ألا يأتوا، وكل المشكلات ستحل".
الحدود بين الكوريتين

سرب من الطيور يثير الذعر على الحدود بين الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، الكشف عن جسم مجهول يطير بالقرب من الحدود مع جارتها الجنوبية، ما أثار حالة من الهيجان الإعلامي، وتسبب في إطلاق طائرات مقاتلة في المنطقة. إلا أن الجيش الكوري الجنوبي، قال في وقت لاحق، إنه تبين أن سربا من الطيور كان السبب في الواقعة، التي جاءت بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المكان نفسه. كان رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية قد صرحوا في وقت سابق من اليوم، أن الرادارات عثرت على "جسم مجهول" فوق الجزء الأوسط من المنطقة منزوعة السلاح.
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بموقع مزيف.. ترامب يبدأ حربه «القذرة» ضد جو بايدن

يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بدأت المناظرات الانتخابية بين المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لعام 2020، والتي سينافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. ويشارك في هذه الانتخابات نحو 25 مرشحا يأتي على رأسهم، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وفي محاولة لتشويه سمعة المرشح الأقرب للفوز بدعم الديمقراطيين، بدأ ترامب ومؤيدوه حربهم "القذرة" ضده، حيث أنشأ شخص مرتبط بحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، موقعا مزيفا لحملة "جو بايدن" على الإنترنت.
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