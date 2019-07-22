فنزويلا تتحرش بأمريكا.. وروسيا تستعد لمزيد من التدخل

ووصفت السلطات الأمريكية تصرفات المقاتلة الفنزويلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة: إنها "تقوض سيادة القانون وجهود مكافحة التجارة غير المشروعة"

تحرير:أحمد سليمان ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

يبدو أن انشغال الإدارة الأمريكية بالتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، والخلافات المستمرة مع إيران، تسبب في زيادة ثقة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. حيث قالت السلطات الأمريكية إن طائرة مقاتلة فنزويلية "اقتربت بشكل خطير" على طائرة استخبارات أمريكية تحلق في المجال الجوي الدولي فوق منطقة البحر الكاريبي، مما يؤكد التوترات المتصاعدة بين البلدين. وصرحت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، أمس الأحد، بأن تحرك فنزويلا يدل على السلوك "المتهور" من قبل الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهمت حكومته الطائرة الأمريكية بدخول المجال الجوي الفنزويلي.

ونقلت شبكة "سي بي سي نيوز" الأمريكية، عن السلطات الأمريكية قولها إن طائرة تابعة لها من طراز "إي بي 3" كانت تقوم بمهمة متعددة الجنسيات، يوم الجمعة، وأن المقاتلة الفنزويلية من طراز "سو 30" تتبعت الطائرة عن كثب، مضيفة أنها عرضت طاقمها للخطر. وأكدت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة في بيان لها أن "الطائرة

ونقلت شبكة "سي بي سي نيوز" الأمريكية، عن السلطات الأمريكية قولها إن طائرة تابعة لها من طراز "إي بي 3" كانت تقوم بمهمة متعددة الجنسيات، يوم الجمعة، وأن المقاتلة الفنزويلية من طراز "سو 30" تتبعت الطائرة عن كثب، مضيفة أنها عرضت طاقمها للخطر.

وأكدت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة في بيان لها أن "الطائرة الأمريكية (إي بي 3) التزمت بالمعايير والقواعد الدولية".

ووصفت السلطات الأمريكية تصرفات المقاتلة الفنزويلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة: إنه "يقوض سيادة القانون والجهود المبذولة لمكافحة التجارة غير المشروعة"، ونشرت مقطع فيديو لما قالت إنها الطائرة الروسية الصنع.

وتدعم إدارة ترامب وأكثر من 50 دولة أخرى محاولة زعيم المعارضة خوان جوايدو لإسقاط مادورو، الذين يتهمونه بقيادة البلاد إلى أزمة تاريخية، فيما ما يزال يحظى الزعيم الاشتراكي بدعم دول أخرى مثل كوبا والصين وروسيا.

وقال مسؤولون أمريكيون في بيان إن "هذا التحرك الأخير يظهر أيضا دعم روسيا العسكري غير المسؤول لنظام مادورو غير المشروع، ويضيف إلى تاريخ مادورو من السلوك المتهور والمهمل".

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من جانبه، قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، إن الطائرة الأمريكية دخلت المجال الجوي الفنزويلي دون إشعار مسبق، منتهكة القواعد الدولية، وأضاف أن الطائرة عرضت الرحلات الجوية المدنية من مطار فنزويلا الرئيسي للخطر.

وذكرت السلطات الفنزويلية أنه عند الكشف عن هوية الطائرة بأنها طائرة لجمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، رافقتها المقاتلة حتى خرجت من المنطقة، مضيفة أنه وقع 76 حادثًا مماثلا هذا العام.

وصرح بادرينو لوبيز في بيان أن "القوات المسلحة الفنزويلية ترفض بشدة هذا النوع من الاستفزاز من جانب الولايات المتحدة".

تأتي هذه الواقعة في الوقت الذي تسعى فيه روسيا لتعزيز وجودها في فنزويلا، حيث قال دبلوماسي روسي رفيع المستوى إن الكرملين مستعد لإرسال المزيد من القوات إلى فنزويلا لدعم مادورو في مواجهة المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة في محاولة لإسقاطه.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للصحفيين في "كاراكاس" للصحفيين إن القوات التي أرسلت في السابق إلى الدولة الغنية بالنفط أكملت مهمتها وإن موسكو مستعدة لبدء مهام متكررة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إلى أن روسيا كانت قد نشرت جنودها في فنزويلا للمساعدة في حماية النظام من الهجمات الإلكترونية وصيانة أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس 300" الروسية الصنع، والمساعدة في إصلاح شبكة الكهرباء الوطنية التالفة.

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في ذلك الوقت، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية النشر بأنه "تصعيد متهور" للوضع المتوتر في البلاد، ومنذ ذلك الحين، فقدت المعارضة بقيادة جوايدو، زخمها، بعد أن فشلت في الحصول على دعم المؤسسة العسكرية القوية في البلاد.

وانتشرت شائعات عن تدخل عسكري أمريكي وشيك في فنزويلا منذ اندلاع الأزمة الحالية في يناير الماضي، وزاد تواجد القوات الروسية هناك من خطر تصاعد مثل هذا الإجراء إلى صراع أوسع.

واستبعد ريباكوف ذلك، قائلا: "لا أرى أي سبب لمواصلة مناقشة موضوع نشر العسكريين الروس هناك"، مضيفا "أنها ليست مشكلة"، وعندما سئل عما إذا كان الكرملين سيرسل المزيد من المتخصصين الروس إلى فنزويلا في المستقبل، أجاب ريابكوف ببساطة، "نعم".