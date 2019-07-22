إنييستا عن مواجهة برشلونة: أتمنى ألا يختلط علي الأمر

تحرير:محمد جمال ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

إنييستا

تحدث الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني ونجم برشلونة السابق عن مواجهة فريقه القديم مؤكدًا أنها ستكون مباراة غريبة، ويواجه الفريق اليابانى الفريق الكتالونى، يوم السبت المقبل على هامش بطولة "كأس راكوتين". وبسؤاله الإثنين خلال حدث أقيم في طوكيو اختير خلاله كرمز للدوري الإسباني (الليجا)، أشار إنييستا إلى أن هذه المباراة "ستكون غريبة" لأنه لم يواجه برشلونة من قبل فى أية مباراة. وقال لاعب الوسط مازحا: "سأحاول أن أمرر الكرة لزملائي بالفريق وألا يختلط على الأمر".

وأكمل صاحب الـ35 عاما: "أن هذه المباراة ستكون أيضا بمثابة احتفال للاعبين ومشجعي كرة القدم لأنه ليس باستطاعتهم رؤية هؤلاء اللاعبين كل يوم". وأضاف: "سنحاول أن نستمتع بهذا اليوم ونقضيه بشكل جيد وأن ننافس بأفضل طريقة ممكنة". وتحدث إنييستا عن أكثر ما يفتقده في إسبانيا، قائلا: "التدريب والمنافسة هناك والاقتراب

وأكمل صاحب الـ35 عاما: "أن هذه المباراة ستكون أيضا بمثابة احتفال للاعبين ومشجعي كرة القدم لأنه ليس باستطاعتهم رؤية هؤلاء اللاعبين كل يوم".

وأضاف: "سنحاول أن نستمتع بهذا اليوم ونقضيه بشكل جيد وأن ننافس بأفضل طريقة ممكنة".

وتحدث إنييستا عن أكثر ما يفتقده في إسبانيا، قائلا: "التدريب والمنافسة هناك والاقتراب أكثر من العائلة، شعرت بأنه كان يجب على اتخاذ قرار والعودة مرة أخرى".

وأنهى تصريحاته قائلا: "لقد كان الناس رائعين وحظيت بمحبة واحترام، أحاول هنا الدخول في هذه الثقافة والروتين، ولكنني أيضا سعيد للغاية بتواجدي".

وارتبط اسم إنييستا بالفريق الكتالونى منذ عمر الثانية عشرة، لعب خلالها 16 موسمًا متتاليًا بقميص برشلونة، فاز النجم الإسباني خلالها بـ32 بطولة محلية وقاريةمع الفريق الكتالونى.