رياضة

إنييستا عن مواجهة برشلونة: أتمنى ألا يختلط علي الأمر

تحرير:محمد جمال ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
إنييستا
إنييستا
تحدث الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني ونجم برشلونة السابق عن مواجهة فريقه القديم مؤكدًا أنها ستكون مباراة غريبة، ويواجه الفريق اليابانى الفريق الكتالونى، يوم السبت المقبل على هامش بطولة "كأس راكوتين". وبسؤاله الإثنين خلال حدث أقيم في طوكيو اختير خلاله كرمز للدوري الإسباني (الليجا)، أشار إنييستا إلى أن هذه المباراة "ستكون غريبة" لأنه لم يواجه برشلونة من قبل فى أية مباراة. وقال لاعب الوسط مازحا: "سأحاول أن أمرر الكرة لزملائي بالفريق وألا يختلط على الأمر".
وأكمل صاحب الـ35 عاما: "أن هذه المباراة ستكون أيضا بمثابة احتفال للاعبين ومشجعي كرة القدم لأنه ليس باستطاعتهم رؤية هؤلاء اللاعبين كل يوم". وأضاف: "سنحاول أن نستمتع بهذا اليوم ونقضيه بشكل جيد وأن ننافس بأفضل طريقة ممكنة". وتحدث إنييستا عن أكثر ما يفتقده في إسبانيا، قائلا: "التدريب والمنافسة هناك والاقتراب
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إنيستا يتعجب من مواجهة فريقه السابق

تعجب النجم الإسباني، أندريس إنيستا، من خوضه مباراة ضد فريقه السابق برشلونة يوم 27 يوليو المقبل، عندما يواجه رفقة فريقه الياباني فيسيسل كوبيه، العملاق الكتالوني الذي قضى معه معظم مسيرته الاحترافية، وعن تلك المباراة قال إنيستا: "بدون شك، ستكون مباراة خاصة للغاية للجميع، سيكون من الغريب مواجهة بوسكيتش وجوردي ألبا وراكيتيش، سيكون من الغريب مواجهة فريق حياتي، سيكون يوما مفعما بالمشاعر، وآمل أن نستمتع باللقاء، وأن تستمتع جماهير فيسيل كوبيه بمشاهدة مباراة عظيمة".
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جريزمان: اللعب بجوار ميسي متعة ولدي أحلام كثيرة

ظهر الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، لأول مرة في معقل الفريق الكتالوني، بعد التعاقد معه بشكل رسمي قادما من أتليتكو مدريد، وقال جريزمان: "اللعب بجوار ميسي متعة، متشوق لرؤيته يوميًا في المران، هذا فريق عظيم، أتمنى العمل مع زملائي ومن أجل المدرب، أستمتع خارج الملعب وداخله، وأتمنى إدخال السرور عليكم وأن نستمتع سويا". وواصل الفرنسي في حوار قصير لقناة برشلونة: "أنا سعيد جدا، متحمس جدا ومتشوق للعمل مع المجموعة، هنا لدي تحديات جديدة، آمل أن أحققها بأفضل طريقة ممكنة، الهدف هو الفوز بكل شيء، الكأس، الدوري، ودوري أبطال أوروبا".
جريزمان

بيان.. أتلتيكو مدريد يطالب برشلونة بـ200 مليون يورو

طلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إدارة نادى برشلونة، في بيان رسمي دفع 200 مليون يورو مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان وليس 120 مليون يورو. وأعلن برشلونة اليوم الجمعة التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، لمدة 5 سنوات، لكن الروخيبلانكوس يبدو أنهم قرروا التصعيد مع النادي الكتالوني. النادي العاصمي طلب الحصول على 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده قبل تخفيضه، والسبب أن برشلونة تفاوض مع اللاعب قبل المدة المحددة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي، رغم إعلان رحيل اللاعب في شهر مايو الماضي، وفقا للبيان.
جريزمان

هل تفشل صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة؟

أكدت صحيفة آس الإسبانية على أن هناك مفاجأة جديدة تخص صفقة أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع مسئولي برشلونة بعد تأخر النادي الكتالوني في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ورطة قد تهدد هذا الانتقال، في حالة إذا لم يدفع مسئولو البلاوجرانا قيمة فسخ عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد اليوم 11 يوليو، حيث لم يشارك الفرنسي حتى الآن في أي تدريبات لأتلتيكو مدريد، رغم استئنافها استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب "دييجو سيميوني" منذ 5 أيام.
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