الخناقة مع رئيسك بدم.. مدير يقتل موظف في سمالوط

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

صورة أرشيفية

لقي موظف داخل مجلس مدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، مصرعه، اليوم الإثنين، على يد زميله، بعد طعنه بعدة طعنات في الجسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بمصرع "م. ي. - 54 عامًا"، موظف بمجلس مدينة سمالوط، ومقيم بناحية سمالوط البلد، وإصابة نجله "أحمد" 26 عامًا عاطل، طعنا على يد "ح. ر." 55 عاماً، مقيم بنفس العنوان، ورئيس القتيل المجني عليه في العمل.

وعلى الفور انتقل الرائدان أحمد لبيب رئيس مباحث مركز سمالوط شرق، وأحمد عليوة معاون المباحث، حيث جرى معاينة مسرح الجريمة ومناظرة الجثة. وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وجود خلافات قديمة بين الطرفين كان آخرها أمس، حينما حدثت مشادة كلامية بين الطرفين فوبخ المجني عليه رئيسه في العمل أمام الموظفين،