جريمة

بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.
وألقت قوات الأمن في وقت سابق، القبض على المتهمين بناء على تحريات أعدها رجال الأمن الوطني تفيد بقيامهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وقررت نيابة أمن الدولة وقتها حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة
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الناشط-السياسي-شريف-الروبى

تأييد إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، وأحمد صبري أبو علم، ومحمد خالد، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم.. واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا أمس، على قرار محكمة الجنايات، التي حددت جلسة اليوم، لنظر الاستئناف.
طعن-بالسكين

مجلس مدينة سمالوط عن قتل موظف لزميله: مامضوش في الدفتر

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، بيانا حول مقتل أحد موظفيها على يد زميله، موضحة أنه في تمام الساعة 8.30 صباحًا وقعت مشاجرة بين كل من "حمدي ر. م."، موظف بقسم التراخيص، و"محمد ي. م." موظف بقسم التخطيط، وذلك بشارع بورسعيد أمام كوبري الشريعي بمنطقة سمالوط البلد، وأدت المشاجرة لوفاته وإصابة نجله، وأضاف ال، أن الجاني والمجني عليه لم يوقعا في دفاتر الحضور والانصراف وأن الأحداث تمت خارج ديوان الوحدة المحلية، وتم نقل جثة المجني عليه عن طريق الإسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، ونقل نجله لمستشفى المنيا الجامعي في حالة خطرة.
طعن

الخناقة مع رئيسك بدم.. مدير يقتل موظف في سمالوط

لقي موظف داخل مجلس مدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، مصرعه، اليوم الإثنين، على يد زميله، بعد طعنه بعدة طعنات في الجسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بمصرع "م. ي. - 54 عامًا"، موظف بمجلس مدينة سمالوط، ومقيم بناحية سمالوط البلد، وإصابة نجله "أحمد" 26 عامًا عاطل، طعنا على يد "ح. ر." 55 عاماً، مقيم بنفس العنوان، ورئيس القتيل المجني عليه في العمل.
تفحم-أتوبيس (1)

تفحم أتوبيس دعايا لـ«100 مليون صحة» في الأقصر (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق أتوبيس تابع لشركة سياحة يقل 22 موظفًا، اليوم الإثنين، في الطريق الصحراوي الغربي بجنوب الأقصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح. تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق في أتوبيس تابع لشركة سياحة مكون من دورين، يقل موظفي دعايا تابعين لمبادرة 100 مليون صحة، ويحمل رقم «786 ا ن ق» على الطريق الصحراوي الغربي بقرية «توماس وعافية 1» أمام مدخل مدينة إسنا.
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بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
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مخطط كبير.. اعترافات المتهمون بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، إلى جلسة 4 من أغسطس المقبل، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.. «التحرير» توضح قائمة الإتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
طعن-بالسكين

طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب

لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
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كاميرات المراقبة.. أول خيط لحل لغز مقتل ضابط فيصل

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة ضابط سابق مقتولا داخل شقته في منطقة فيصل، اليوم السبت، حيث تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة وتفريغها لتحديد هوية الجناة، في حين استمع فريق المباحث لأقوال شاهد الواقعة، الذي أكد أنه يعمل بشركة المجني عليه منذ فترة، وأثناء تواجده بمقر الشركة تأخر المجنى عليه في الحضور إلى الشركة، واكتشف بعد ذلك وفاته، تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتحديد هوية الجناية وسرعة كشف ملابسات الحادث.
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