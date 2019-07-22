بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

محكمة- أرشيفية

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.

وألقت قوات الأمن في وقت سابق، القبض على المتهمين بناء على تحريات أعدها رجال الأمن الوطني تفيد بقيامهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وقررت نيابة أمن الدولة وقتها حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة