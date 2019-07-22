رياضة

جنش يطمئن جماهير الزمالك بهذه الطريقة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
جنش
جنش
طمأن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس أثناء تواجده مع المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 جماهير الفريق من خلال نشر فيديو له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد إجراء عملية وتر أكيليس في قدمه اليسرى، حيث أظهر محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك في الفيديو حجم الإصابة بعد إجراء العملية الجراحية، ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام".
وجاءت أبرز التعليقات من جانب محبي ومتابعي حارس الزمالك كالآتي: "ألف سلامة يا أبو الاجناش" و"بالشفاء العاجل يا كابتن" و"ألف سلامة يا كابتن وإن شاء الله تقوم بالسلام وتكسر الدنيا". كان محمود جنش قد تعرض للإصابة بقطع في وتر "أكيليس" بقدمه اليسرى أثناء مشاركته مع المنتخب المصري في معسكر الإعداد لبطولة
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دي ليخت يعلق على رفض مانشستر التعاقد معه بسبب والده

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حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

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ثلاثي الزمالك الدولي ينتظم في مران الفريق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص يوم السبت الماضي، حيث بدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق واللاعبين أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة. وشهدت تدريبات الفريق انتظام الثلاثي الدولي محمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني.
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محمود جنش يكشف سر غضبه من مسؤولي الزمالك

قدم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندته عقب تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مران المنتخب الأسبوع الماضي. وقال جنش: «إن أنا كملت في نادي الزمالك دة هيبقى بسبب الحب والتقدير اللي أنا شوفته من الجماهير، مش عارف أقولهم إيه لكن بجد بشكرهم جدا». كما قدم جنش الشكر لإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، ومحمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ورامي بكر، وبدر مطر، ومحمد محمود.
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