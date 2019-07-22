جنش يطمئن جماهير الزمالك بهذه الطريقة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

جنش

طمأن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس أثناء تواجده مع المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 جماهير الفريق من خلال نشر فيديو له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد إجراء عملية وتر أكيليس في قدمه اليسرى، حيث أظهر محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك في الفيديو حجم الإصابة بعد إجراء العملية الجراحية، ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام".

وجاءت أبرز التعليقات من جانب محبي ومتابعي حارس الزمالك كالآتي: "ألف سلامة يا أبو الاجناش" و"بالشفاء العاجل يا كابتن" و"ألف سلامة يا كابتن وإن شاء الله تقوم بالسلام وتكسر الدنيا". كان محمود جنش قد تعرض للإصابة بقطع في وتر "أكيليس" بقدمه اليسرى أثناء مشاركته مع المنتخب المصري في معسكر الإعداد لبطولة

وجاءت أبرز التعليقات من جانب محبي ومتابعي حارس الزمالك كالآتي: "ألف سلامة يا أبو الاجناش" و"بالشفاء العاجل يا كابتن" و"ألف سلامة يا كابتن وإن شاء الله تقوم بالسلام وتكسر الدنيا".



كان محمود جنش قد تعرض للإصابة بقطع في وتر "أكيليس" بقدمه اليسرى أثناء مشاركته مع المنتخب المصري في معسكر الإعداد لبطولة الأمم الإفريقية.



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 69 خلف فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة، علمًا بأن النادي الأهلي يتصدر جدول المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والقلعة البيضاء.