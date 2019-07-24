للوقاية من مرض الشريان التاجي.. تناول السبانخ والبيض

لا يوجد شيء أهم من الحصول على العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على صحة الشرايين والقلب، وللوقاية من مرض الشريان التاجي عليك تناول أطعمة تحتوي على فيتامين D
تتنوع الأمراض وتختلف من نوع لآخر، ولكن تختلف من حيث الخطورة والانتشار، فعند الحديث عن أقوى وأهم عضلة في جسم الإنسان، فلا بد من أن نذكر القلب، فتعد الأمراض المتعلقة بالقلب من أخطر ما يمكن أن يصيب الإنسان، خاصة النوبات القلبية ومرض الشريان التاجي؛ لذا يُنصح بالذهاب للطبيب بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على معدل سرعة النبضات. هل تعرف أن أكثر ما يقتل القلب هو الحزن والتوتر، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الوفاة؟! نقلا عن "daily health post".
تحدث أمراض الشريان التاجي عند تراكم المواد الدهنية في الشرايين، فتؤدي إلى تصلب الشرايين، وهو من أكثر الأمراض الشائعة بشكل كبير في الوقت الحالي بجانب الضغط والسكر، فالكثير من الدهون يؤدي إلى تضييق الشرايين، والتقليل من تدفق الدم إلى القلب، وكلما قل تدفق الدم، قل معدل الأكسجين الذي يحصل القلب عليه، ونتيجة
تحدث أمراض الشريان التاجي عند تراكم المواد الدهنية في الشرايين، فتؤدي إلى تصلب الشرايين، وهو من أكثر الأمراض الشائعة بشكل كبير في الوقت الحالي بجانب الضغط والسكر، فالكثير من الدهون يؤدي إلى تضييق الشرايين، والتقليل من تدفق الدم إلى القلب، وكلما قل تدفق الدم، قل معدل الأكسجين الذي يحصل القلب عليه، ونتيجة ذلك تبدأ أمراض الشريان التاجي، وتتبعها أعراض تتمثل في آلام الصدر وعدم الشعور بالراحة، والدوار والضعف والإرهاق عند القيام بممارسة التمرينات الرياضية.
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كيف تحمي نفسك من مرض الشريان التاجي؟
أفضل طريقة للوقاية من مرض الشريان التاجي أن تتبع نظاما غذائيا صحيا صديقا للقلب، بمعنى آخر يغذي القلب، فلا يوجد شيء أهم من الحصول على العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على صحة الشرايين، وفي ما يلي بعض العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي:
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1- فيتامين D
يرتبط فيتامين D بصحة العظام بشكل كبير، كما أوضحت العديد من الأدلة الدراسية أنه يعمل بفاعلية في الحماية من أمراض القلب، ومن ثم فالأفراد الذين يعانون من نقص فيتامين D عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ويمكنك الحصول على فيتامين D من خلال التعرض للشمس لفترات مناسبة، أو تناول أطعمة تحتوي على هذا الفيتامين؛ مثل البيض والسردين والمشروم والسلمون.
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2- الماغنسيوم
يوجد الماغنسيوم في كل خلية في جسم الإنسان، وبجانب أنه يقلل من الالتهابات، فالماغنسيوم أيضا يساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية، ويحسن من وظائف القلب، وذلك ربما يساعد في الوقاية من انسداد القلب، ويعتقد الكثير من الباحثين أن عجز الماغنسيوم يعد أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية؛ لأن الماغنسيوم مرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة الإصابة بمرض الشريان التاجي.
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3- الكالسيوم
بالنسبة لوظيفة عضلة القلب، يعد الكالسيوم من الأساسيات التي يجب أن نحرص على تناولها، فبدون الكالسيوم لا يستطيع القلب أن يستريح وينكمش كما يفترض، فعندما تقل معدلاته في الجسم، يؤدي ذلك إلى إيقاع غير طبيعي للقلب، وعلى الجانب الآخر فاستهلاك كميات كبيرة من الكالسيوم تنتج عنه انقباضات في القلب، فالكمية المتطلب استهلاكها في اليوم تتراوح بين 1000- 1300 ميللي جرام.
4- البوتاسيوم
تتطلب ألياف العضلات البوتاسيوم بكميات معقولة، لذا عدم توازن معدلاته في جسم الإنسان يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية في الجسم، كما أن العجز في كمية البوتاسيوم من المحتمل أن يؤدي إلى الإصابة بخفقان في القلب، وللحصول عليه بشكل صحي يمكنك تناول مجموعة من الأطعمة المهمة مثل الطماطم والأفوكادو والموز والبطاطا والسبانخ، كما أوصت منظمة الصحة العالمية بتناول على الأقل 3510 ميللي جرام يوميا من البوتاسيوم للبالغين.
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