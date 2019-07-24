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للوقاية من مرض الشريان التاجي.. تناول السبانخ والبيض

لا يوجد شيء أهم من الحصول على العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على صحة الشرايين والقلب، وللوقاية من مرض الشريان التاجي عليك تناول أطعمة تحتوي على فيتامين D
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مرض الشريان التاجي
مرض الشريان التاجي
تتنوع الأمراض وتختلف من نوع لآخر، ولكن تختلف من حيث الخطورة والانتشار، فعند الحديث عن أقوى وأهم عضلة في جسم الإنسان، فلا بد من أن نذكر القلب، فتعد الأمراض المتعلقة بالقلب من أخطر ما يمكن أن يصيب الإنسان، خاصة النوبات القلبية ومرض الشريان التاجي؛ لذا يُنصح بالذهاب للطبيب بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على معدل سرعة النبضات. هل تعرف أن أكثر ما يقتل القلب هو الحزن والتوتر، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الوفاة؟! نقلا عن "daily health post".
تحدث أمراض الشريان التاجي عند تراكم المواد الدهنية في الشرايين، فتؤدي إلى تصلب الشرايين، وهو من أكثر الأمراض الشائعة بشكل كبير في الوقت الحالي بجانب الضغط والسكر، فالكثير من الدهون يؤدي إلى تضييق الشرايين، والتقليل من تدفق الدم إلى القلب، وكلما قل تدفق الدم، قل معدل الأكسجين الذي يحصل القلب عليه، ونتيجة
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دراسة: أطفال التوحد يتعرضون للتنمر من أشقائهم

مرض التوحد هو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية "اضطرابات في الطيف الذاتوي" تظهر في سن الرضاعة، قبل بلوغ الطفل ثلاث سنوات، على الأغلب. أظهرت التقديرات أن 6 من بين كل ألف طفل في الولايات المتحدة يعانون من مرض التوحد وأن عدد الحالات المشخصة بهذا الاضطراب يزداد باضطراد. وكشفت دراسة جديدة، حسب صحيفة "medicalxpress"، عن أن الأطفال المصابين بالتوحد يتعرضون على الأرجح للتنمر من قبَل كل من إخوانهم وأقرانهم، ما يعني أنهم عند عودتهم من المدرسة، لن تكون لديهم راحة من الإيذاء.
أدوية-السكري

دراسة: النظام النباتي يقلل من الإصابة بمرض السكري 2

أشارت دراسة جديدة، حسب صحيفة edition، إلى أن التمسك بنظام غذائي نباتي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى. وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، عن العلاقة بين عادات الأكل النباتية ومرض السكري من النوع الثاني، خاصة عندما يتم تضمين الأطعمة الصحية النباتية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، في النظام الغذائي اليومي، بدلا من الحبوب والنشويات والسكريات.
احتباس-الماء-في الجسم-وزيادة الوزن (2)

كيف تؤثر دهون الجسم على الرجل والمرأة بشكل مختلف؟

السمنة مشكلة كبيرة تتفاقم بمرور الوقت، خاصة وإن كان النظام الغذائي الذي تعتمد عليه الدول يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ومع ذلك ، يتفاعل الرجال والنساء بشكل مختلف مع نظام غذائي غني بالدهون، وكانت هذه الاختلافات محور اهتمام العلماء في جامعة كاليفورنيا الذين انطلقوا لدراسة الآثار الصحية للسمنة عند القوارض بين الذكور والإناث. قاد دجرجيكا كوس، أستاذ مشارك في العلوم الطبية الحيوية في كلية الطب الدراسة، كما فحص زملاؤه دور هرمون الاستروجين الأنثوي في تراكم الدهون، وكذلك العواقب الصحية لفرط الوزن عند القوارض الذكور مقابل الإناث.
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