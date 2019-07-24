للوقاية من مرض الشريان التاجي.. تناول السبانخ والبيض

لا يوجد شيء أهم من الحصول على العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على صحة الشرايين والقلب، وللوقاية من مرض الشريان التاجي عليك تناول أطعمة تحتوي على فيتامين D

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مرض الشريان التاجي

تتنوع الأمراض وتختلف من نوع لآخر، ولكن تختلف من حيث الخطورة والانتشار، فعند الحديث عن أقوى وأهم عضلة في جسم الإنسان، فلا بد من أن نذكر القلب، فتعد الأمراض المتعلقة بالقلب من أخطر ما يمكن أن يصيب الإنسان، خاصة النوبات القلبية ومرض الشريان التاجي؛ لذا يُنصح بالذهاب للطبيب بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على معدل سرعة النبضات. هل تعرف أن أكثر ما يقتل القلب هو الحزن والتوتر، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الوفاة؟! نقلا عن "daily health post".

تحدث أمراض الشريان التاجي عند تراكم المواد الدهنية في الشرايين، فتؤدي إلى تصلب الشرايين، وهو من أكثر الأمراض الشائعة بشكل كبير في الوقت الحالي بجانب الضغط والسكر، فالكثير من الدهون يؤدي إلى تضييق الشرايين، والتقليل من تدفق الدم إلى القلب، وكلما قل تدفق الدم، قل معدل الأكسجين الذي يحصل القلب عليه، ونتيجة