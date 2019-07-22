دي ليخت يعلق على رفض مانشستر التعاقد معه بسبب والده

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

دي ليخت

أبدى ماتياس دي ليخت المنتقل حديثا لنادي يوفنتوس الإيطالي، غضبه الشديد من التقارير التي أشارت إلى تراجع مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التعاقد معه بسبب سمنة والده، وقال المدافع الهولندي الشاب: "في أحد الأيام خرج تقرير يقول إن أحد الأندية قرر عدم التوقيع معي لأن أبي سمين للغاية، وأنني سأميل لاكتساب الوزن مثله خلال السنوات المقبلة". التقرير الذي يشير إليه دي ليخت يرجع لصحيفة "ميرور" البريطانية، والتي ذكرت أن يونايتد صرف النظر عن التعاقد معه بسبب سمنة والده.

وعقَّبَ خلال حديثه لصحيفة فويتبال إنترناشيونال الهولندية: "هذا سخيف". وعن رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان رغم المقابل المادي الكبير: "الأموال لم تكن عاملا مهما في اختياري أبدا، الذين يعرفونني جيدا يدركون أن الأموال لا تحركني". وأشاد دي ليخت بوكيله مينو رايولا: "رايولا لديه خبرة كبيرة، في هولندا

وعقَّبَ خلال حديثه لصحيفة فويتبال إنترناشيونال الهولندية: "هذا سخيف".



وعن رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان رغم المقابل المادي الكبير: "الأموال لم تكن عاملا مهما في اختياري أبدا، الذين يعرفونني جيدا يدركون أن الأموال لا تحركني".



وأشاد دي ليخت بوكيله مينو رايولا: "رايولا لديه خبرة كبيرة، في هولندا الجميع يتحدث بالخير عنه، لديه صورة إيجابية هناك، لا أعبأ بشأن ما يقوله الآخرون، اهتمامي فقط بما هو أفضل لي".



وانتقل دي ليخت إلى يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو، بعد أن خاض 55 مباراة رفقة أياكس في العام الماضي، وساهم في التتويج بلقبي الدوري والكأس، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.