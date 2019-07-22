رياضة

دي ليخت يعلق على رفض مانشستر التعاقد معه بسبب والده

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
دي ليخت
دي ليخت
أبدى ماتياس دي ليخت المنتقل حديثا لنادي يوفنتوس الإيطالي، غضبه الشديد من التقارير التي أشارت إلى تراجع مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التعاقد معه بسبب سمنة والده، وقال المدافع الهولندي الشاب: "في أحد الأيام خرج تقرير يقول إن أحد الأندية قرر عدم التوقيع معي لأن أبي سمين للغاية، وأنني سأميل لاكتساب الوزن مثله خلال السنوات المقبلة". التقرير الذي يشير إليه دي ليخت يرجع لصحيفة "ميرور" البريطانية، والتي ذكرت أن يونايتد صرف النظر عن التعاقد معه بسبب سمنة والده.
وعقَّبَ خلال حديثه لصحيفة فويتبال إنترناشيونال الهولندية: "هذا سخيف". وعن رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان رغم المقابل المادي الكبير: "الأموال لم تكن عاملا مهما في اختياري أبدا، الذين يعرفونني جيدا يدركون أن الأموال لا تحركني". وأشاد دي ليخت بوكيله مينو رايولا: "رايولا لديه خبرة كبيرة، في هولندا
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جنش يطمئن جماهير الزمالك بهذه الطريقة

طمأن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس أثناء تواجده مع المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 جماهير الفريق من خلال نشر فيديو له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد إجراء عملية وتر أكيليس في قدمه اليسرى، حيث أظهر محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك في الفيديو حجم الإصابة بعد إجراء العملية الجراحية، ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام".
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رسميا.. يوفنتوس يضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، آتيا من صفوف أياكس الهولندي، لمدة 5 سنوات حتى صيف عام 2024، مقابل 75 مليون يورو، تسدد على 5 سنوات، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات على الصفقة. وكان قد كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن بعض التفاصيل الجديدة في عقد ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس، إذ ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021.
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لماذا وضع دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس؟

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة في العقد المرتقب للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مع نادي يوفنتوس، حيث ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021. وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، علمًا بأن دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
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رسميا.. دى ليخت ينضم لصفوف السيدة العجوز

كشف نادى يوفنتوس الإيطالى عن وصول اللاعب الهولندى دى ليخت مدافع اياكس الهولندى سابقا تمهيدا لإبرام صفقة انتقاله إلى صفوف البيانكونيرى، وأعلن نادى يوفنتوس وصول اللاعب إلى تورينو بإيطاليا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث علقت على صورة للاعب فى إيطاليا: "نحن سعداء جدا بوجودك"، ثم نشرت بعد ذلك فيديو لحظة نزول صاحب الـ19 عاما من الطائرة التى هبطت على أرض تورينو فى إشارة إلى أن الصفقة انتهت وأن الإعلان عن اللاعب بألوان السيدة العجوز بات قريبا.
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إبراهيموفيتش يبحث العودة إلى صفوف أياكس

لم يستبعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العودة من جديد لصفوف أياكس الهولندي، عقب اعتزاله كرة القدم، وسبق وأن لعب المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا في صفوف أياكس في بداية مسيرته الاحترافية، ويلعب حاليًا في صفوف لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، وقال إبراهيموفيتش حسبما نقلت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "بصورة طبيعية، أنا لا أعود إلى أندية سبق وأن لعبت فيها من قبل، ولكن ربما يحدث ذلك بعد الاعتزال، فربما أتولى مهمة مدير أياكس، وأرى أنه يمكنني القيام به أفضل من ذلك الذي يقومون به في الوقت الحالي".
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