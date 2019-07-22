مجلس مدينة سمالوط عن قتل موظف لزميله: مامضوش في الدفتر

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

صورة أرشيفية

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، بيانا حول مقتل أحد موظفيها على يد زميله، موضحة أنه في تمام الساعة 8.30 صباحًا وقعت مشاجرة بين كل من "حمدي ر. م."، موظف بقسم التراخيص، و"محمد ي. م." موظف بقسم التخطيط، وذلك بشارع بورسعيد أمام كوبري الشريعي بمنطقة سمالوط البلد، وأدت المشاجرة لوفاته وإصابة نجله، وأضاف ال، أن الجاني والمجني عليه لم يوقعا في دفاتر الحضور والانصراف وأن الأحداث تمت خارج ديوان الوحدة المحلية، وتم نقل جثة المجني عليه عن طريق الإسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، ونقل نجله لمستشفى المنيا الجامعي في حالة خطرة.

وذكر البيان، أن الجاني والمجني عليه مقيمان بمنطقة واحدة "سمالوط البلد" وأن الجاني فر هاربا عقب ارتكاب الواقعة ثم سلم نفسه إلى قسم شرطة سمالوط شرق، وتم عمل كردون أمني حول منزله تحسبا لحدوث أي تداعيات. وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بمصرع