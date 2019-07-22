تأييد إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

الناشط السياسي شريف الروبي

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، وأحمد صبري أبو علم، ومحمد خالد، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم.. واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا أمس، على قرار محكمة الجنايات، التي حددت جلسة اليوم، لنظر الاستئناف.

واجهت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، المتهمَين بتحريات جهاز الأمن الوطني والتي تفيد انضمامهما لجماعة خارجة على القانون، قبل أن تأمر بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما في القضية التي قيدت برقم 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا. شملت الإتهامات المنسوبة إلى «الروبي» الانضمام