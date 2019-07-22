جريمة

تأييد إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
الناشط السياسي شريف الروبي
الناشط السياسي شريف الروبي
رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، وأحمد صبري أبو علم، ومحمد خالد، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم.. واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا أمس، على قرار محكمة الجنايات، التي حددت جلسة اليوم، لنظر الاستئناف.
واجهت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، المتهمَين بتحريات جهاز الأمن الوطني والتي تفيد انضمامهما لجماعة خارجة على القانون، قبل أن تأمر بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما في القضية التي قيدت برقم 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا. شملت الإتهامات المنسوبة إلى «الروبي» الانضمام
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طعن-بالسكين

مجلس مدينة سمالوط عن قتل موظف لزميله: مامضوش في الدفتر

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، بيانا حول مقتل أحد موظفيها على يد زميله، موضحة أنه في تمام الساعة 8.30 صباحًا وقعت مشاجرة بين كل من "حمدي ر. م."، موظف بقسم التراخيص، و"محمد ي. م." موظف بقسم التخطيط، وذلك بشارع بورسعيد أمام كوبري الشريعي بمنطقة سمالوط البلد، وأدت المشاجرة لوفاته وإصابة نجله، وأضاف ال، أن الجاني والمجني عليه لم يوقعا في دفاتر الحضور والانصراف وأن الأحداث تمت خارج ديوان الوحدة المحلية، وتم نقل جثة المجني عليه عن طريق الإسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، ونقل نجله لمستشفى المنيا الجامعي في حالة خطرة.
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بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.
طعن

الخناقة مع رئيسك بدم.. مدير يقتل موظف في سمالوط

لقي موظف داخل مجلس مدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، مصرعه، اليوم الإثنين، على يد زميله، بعد طعنه بعدة طعنات في الجسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بمصرع "م. ي. - 54 عامًا"، موظف بمجلس مدينة سمالوط، ومقيم بناحية سمالوط البلد، وإصابة نجله "أحمد" 26 عامًا عاطل، طعنا على يد "ح. ر." 55 عاماً، مقيم بنفس العنوان، ورئيس القتيل المجني عليه في العمل.
تفحم-أتوبيس (1)

تفحم أتوبيس دعايا لـ«100 مليون صحة» في الأقصر (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق أتوبيس تابع لشركة سياحة يقل 22 موظفًا، اليوم الإثنين، في الطريق الصحراوي الغربي بجنوب الأقصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح. تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق في أتوبيس تابع لشركة سياحة مكون من دورين، يقل موظفي دعايا تابعين لمبادرة 100 مليون صحة، ويحمل رقم «786 ا ن ق» على الطريق الصحراوي الغربي بقرية «توماس وعافية 1» أمام مدخل مدينة إسنا.
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الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كلا من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، قبل أن تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة الجنايات، وتحددت جلسة غدٍ الإثنين، لنظر استئناف النيابة.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

«التخابر وحرق نقطة المنيب» أبرز محاكمات الاثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها استئناف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، نظر محاكمة الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي، و24 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، باتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، فيما تنظر محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة متهمين بأحداث حرق نقطة شرطة المنيب.
محمد-مرسى

النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
الدكتور-على-بطيخ

من هو «علي بطيخ» المتهم بإفساد احتفالات 30 يونيو؟

علي بطيخ، واحد من الأسماء التي تضمنها بيان وزارة الداخلية، الصادر اليوم الثلاثاء، بخصوص القبض على المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وآخرين من بينهم مدير مكتب عضو مجلس النواب، أحمد طنطاوي. و«بطيخ» تتّهمه أجهزة الأمن في مصر بـ"إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خصوصًا من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية من الخارج"، حسب بيان الداخلية الصادر صباح الثلاثاء.
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