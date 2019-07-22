بعد المؤبد.. ننشر اعترافات خلية طلاب «داعش»

نيابة أمن الدولة ساقت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لـ11 متهما، والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم، وذلك لإدانتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وتأسيس وتولي قيادة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض على قلب نظام الحكم.

جلسة عاجلة «التحرير» تعرض خط سير القضية منذ تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين وحتى صدور حكم اليوم، ففي 17 من يناير الماضي، تسلمت محكمة الاستئناف أوراق القضية المتهم فيها 15 طالبا بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي بالعراق وسوريا، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة

جلسة عاجلة

«التحرير» تعرض خط سير القضية منذ تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين وحتى صدور حكم اليوم، ففي 17 من يناير الماضي، تسلمت محكمة الاستئناف أوراق القضية المتهم فيها 15 طالبا بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي بالعراق وسوريا، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، وتولت دائرة المستشار أسامة الرشيدي محاكمة المتهمين بالقضية.

وكشف أمر الإحالة الصادر تجاه المتهمين من قبل نيابة أمن الدولة العليا، أن غالبية المتهمين من طلاب الجامعة بينهم طالب بكلية الهندسة، وآخر حاصل على بكالوريوس علوم، قاموا بتأسيس وتولي جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

نيابة أمن الدولة ساقت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة.

الالتحاق بداعش

كما جرت مواجهتهم بارتكاب تهم تلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، ونسب أمر الإحالة إلى المتهم الثالث قيامه بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم «داعش» الإرهابي بالعراق وسوريا الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة.

كما ساقت النيابة للمتهم الرابع حيازة سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم إرهابية، وتبادل الرسائل والمعلومات بينهم عن تحركاتهم في الداخل والخارج بأن استخدموا «فيسبوك» في مراسلاتهم عن أماكن تواجدهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.



وواجه فريق المحققين المتهمين بالمحادثات الهاتفية المحرزة بين المتهم السادس أحمد محمود عبد العزيز، وأحد عناصر داعش في العراق، وكذلك مواجهتهم ببرامج تشرح كيفية الترويج للتنظيم في الداخل والخارج، كما تضمنت تحديد موعد لدراسة وفك وتركيب الأسلحة البدائية والخفيفة، وطرق التعامل معها واستخدامها.

شات جماعي للإرهاب

وخلال التحقيقات، أفاد المتهم السادس: «أنا تعرفت على واحد من مسئولي التنظيم، اسمه قاسم، من خلال شات جماعي انضم إليه عبر موقع تويتر، ومن خلال هذا الشات، أعجبت بأفكاره وتوجهاته، فعرض على الانضمام إلى التنظيم والتعاون فيما بينهم».

ونوهت التحقيقات بأن المتهم الثاني «علي الدين» واسمه الحركي «أبو عيش»، حث زملائه على مطالعة آخر إصدارات داعش الإلكترونية، وكان ذلك في غضون 2016، فيما نسبت التحقيقات إلى المتهم الأول أنه هو المسئول عن تكوين الخلية في حلوان، وتمركزها في ضواحي جنوب العاصمة وتحديدا في مناطق المعادي وحلوان والبساتين، وحث أعضائها على مبايعة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، على السمع والطاعة وتنفيذ أوامره وتعليماته، وكذلك الانصياع لما يتم تكليفهم به.

كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين من الأول إلى السادس، إلتحاقهم فكريا بالتنظيم الإرهابي، الذي يتخذ من التدريب العسكري والإرهاب وتعلم فنون الحرب القتالية، وكذلك تعلم طرقا لممارسة وارتكاب أفعالهم الإرهابية داخل البلاد، فضلا عن استخدامهم لمواقع التواصل الإجتماعي من بينها تويتر و«سناب شات» كوسائل لمعرفة وتلقي الرسائل فيما بينهم، لتعلم أحدث الوسائل القتالية لدعم أعضاء التنظيم.