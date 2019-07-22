تعليق مثير من تركي آل الشيخ على صورته مع أبو ريدة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

تركي آل الشيخ

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي السابق صورة تجمعه بهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، حيث علق آل الشيخ على الصورة: "شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة... أقوى شخصية عربية في الفيفا... أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن بيع حصته في نادي بيراميدز للمستثمر للإماراتي سالم الشامسي، أما هاني ابو ريدة فقد تقدم باستقالته من رئاسة الجبلاية عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا بدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية والتي استضافتها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي والتي انتهت يوم الجمعة الماضي