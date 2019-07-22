رياضة

تعليق مثير من تركي آل الشيخ على صورته مع أبو ريدة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي السابق صورة تجمعه بهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، حيث علق آل الشيخ على الصورة: "شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة... أقوى شخصية عربية في الفيفا... أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة.
وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن بيع حصته في نادي بيراميدز للمستثمر للإماراتي سالم الشامسي، أما هاني ابو ريدة فقد تقدم باستقالته من رئاسة الجبلاية عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا بدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية والتي استضافتها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي والتي انتهت يوم الجمعة الماضي
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محمد-صلاح-2019

رسالة إلى من يدير «كتالوج» محمد صلاح خارج الملعب

القاعدة تقول لا شىء يحدث مصادفة، فهناك علم يتحدث أولًا، وفى عالم صناعة النجوم هناك قواعد لا بد أن تتبع للوصول بهم إلى قمة المجد، والحفاظ عليهم لفترات طويلة، والنجم هنا لا يمثل نفسه بل من ورائه مؤسسة تعمل من أجله، تقوم بتسويقه وفقا لموهبته، فكل شىء فى هذا النجم قابل للتسويق وكل ما يمتلكه هو أداة من أدوات تسويقه.. ربما تكون هذه المقدمة مهمة للوقوف على ما وصل إليه حال النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزى فى الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بزوغ نجمه فى صفوف الريدز ووصوله إلى هذه المكانة التى جعلته واحدا من أفضل 5 لاعبين فى العالم.
مران-الأهلي‎ (2)

عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
اصابة-فرجانى-ساسى

تفاصيل جلسة خالد جلال مع ساسي في الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة. وبعد الجلسة انضم التونسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. كما اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات في جلسة مطولة تحدثا خلالها مع اللاعب عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.
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الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يخطر الأندية بتحديد ملاعب ومواعيد مبارياتهم

طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، تحديد أماكن ومواعيد المباريات التي ستقام على أرضها في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وجاء طلب الاتحاد الإفريقي لمعرفة تواريخ ومواقيت ومكان مباريات الذهاب والعودة للدور التمهيدي دور الـ64، على أن تعلن الأندية المواعيد على أقصى تقدير يومي 25 يوليو لمباراة الذهاب و8 أغسطس لمباراة العودة. وستلعب الأندية المصرية الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية مباريات العودة على أرضها للدور التمهيدي بحسب القرعة.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

هاني أبو ريدة يقرر ملاحقة المتجاوزين في القضاء

أصدر هاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بيانًا رسميًّا مساء اليوم الأحد، ردًّا منه على الأحداث التي جرت في الفترة الأخيرة، عقب تقديم استقالته من رئاسة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بسبب توديع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر والسقوط على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد. وتوج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد في البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يفاضل بين ناديين إسباني وفرنسي لشرائه

ذكرت تقارير سعودية قيام تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ورئيس هيئة الرياضة، ومالك نادي بيراميدز السابق بشراء نادي أوروبي خلال الفترة الماضية، بعدما قام ببيع حصته في نادي بيراميدز، قبل أسابيع، حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت الرياضية السعودية، أن آل الشيخ اقترب من شراء نادي غرناطة الإسباني الذي يلعب بـ"الليجا" بعدما أنهى كافة الأمور التعاقدية، وأن وزير الرياضة السعودي السابق قريب من السيطرة بشكل كامل على الفريق.
تركي-آل-الشيخ

كتب ثم حذف.. رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ«شوبير»

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وكتب عليها تعليقًا: "أفضل من يقود الاتحاد بالإضافة إلى إيموشن وجه ملائكي"، ثم قام بحذف المنشور من على صفحته. وفجر شوبير، مفاجأة خلال حديثه عن كواليس استقالة مجلس إدارة الجبلاية، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» على قناة MBC MASR، قائلا: "لم يكن على تواصل دائم مع المهندس هاني أبو ريدة، طوال الفترة الماضية".
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