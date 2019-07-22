بدعم حكومي.. «ونترشال» الألمانية تخطط لزيادة استثمارتها بمصر

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

شركة ونترشال الألمانية

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتزام شركة ونتر شال الألمانية العاملة في مجال النفط، زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا خلال لقائه مع ماريو ميهرين الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الإثنين، استعداد الحكومة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار فى مجال الطاقة بمصر، لا سيما في ظل الرؤية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح مصر محورا للطاقة في المنطقة، وذلك في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار المهندس طارق الملا، إلى أن التعاون بين الوزارة وشركة "ونتر شال"، يسير بشكل جيد للغاية، مشيداً باتجاه العديد من الشركات الألمانية، لا سيما العاملة فى مجال الطاقة، بفتح مكاتب لها فى مصر خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس اهتمام تلك الشركات بالسوق المصرى. وأكد الرئيس التنفيذي لـ"ونترشال"، أن الشركة تعتزم