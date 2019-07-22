«فرخة» جائزة رجل المباراة في الدوري المالاوي

تحرير:محمد جمال ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

الدورى المالاوى

في مشهد كوميدي جديد بالملاعب الإفريقية، ظهر لاعب فى الدورى المالاوى يتسلم «فرخة» من أحد الأشخاص في الملعب، وتبين أن اللاعب هو حسن كاجوكي لاعب فريق بيج بولتس المالاوي وهذه الـ«فرخة» هي جائزة رجل المباراة التى قدمها أحد الرعاة للاعب، وذلك بعد تسجيله هدفين وصنع مثلهما في فوز فريقه بيج بولتس على كارانجا يونايتد بخماسية نظيفة والتى جمعتهما أمس على ملعب كاموزو. ويحتل فريق بيج بولتس المركز الخامس من الدورى المالاوى برصيد 22 نقطة، بينما يتصدر الدورى فريق يسمى "كاموزو باراكس" برصيد 27 نقطة.

وفي إطار المشاهد الكوميدية في الملاعب الإفريقية فوجئت الجماهير المصرية بأن هناك ناديًا سودانيًّا يحمل اسم "اطلع برة" سيواجه بطل الدورى المصرى، في دوري أبطال إفريقيا، حيث أجريت أمس الأحد، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار