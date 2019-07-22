فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رسميًّا.. Avengers يزيح Avatar من عرش الأعلى إيرادات

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
Avengers
Avengers
نجح فيلم الأبطال الخارقين Avengers: Endgame في إزاحة الفيلم الشهير Avatar، من عرشه كأعلى فليم حقق إيرادات في تاريخ السينما حول العالم، وهو اللقب الذي احتفظ به نحو 10 سنوات، منذ طرحه في دور السينما عام 2009. وبحسب ما ذكرته تقارير فنية، فقد حقق الفيلم خلال إعادة عرضه المزيد من الإيرادات، ليتجاوز إجمالي ما حققه من إيرادات عالميًّا 2.789 مليار دولار، وهي إيرادات صاحب المركز الأول سابقًا Avatar، وهو الإنجاز الذي سعت إليه شركة مارفل، وبالفعل توجت جهودها بالنجاح.
وكانت شركة والت ديزني الموزعة للفيلم قالت إنه سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا على الإطلاق أمس الأحد، لكنه احتاج إلى يوم إضافي كي يتمكن من تحقيق ذلك. وذكرت ديزني في بيان لها، تضمن أيضًا الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر Avengers: Endgame على مستوى العالم ستتخطى اليوم 2.789 مليار
اقرأ المزيد
صابرين-بورشيد

السرطان هزمها.. وفاة صابرين بورشيد عن عمر 34 عاما

توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أعلنت وسائل الإعلام البحرينية، حيث شغلت الراحلة الأوساط الفنية الخليجية منذ أشهر بعد الإعلان عن إصابتها بـ3 أورام في المخ وتم نقلها للخارج لحاجتها لتلقي العلاج السريع، طالب عدد من نجوم البحرين بسفرها للعلاج على نفقة الدولة، ولكن تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخلت العناية المركزة حتى رحلت صباح اليوم بعد أشهر من رحلة العلاج.
حلا-شيحة

الفنانون وخناقات السوشيال ميديا| حلا شيحة في المقدمة

حال تعرض أى شخص لانتقاد من قبل المحيطين به، على الفور يرد ويعبّر عن رفضه لما قيل، ولكن هل المشاهير والفنانون من حقهم الرد على منتقديهم وتعنيفهم بطريقة لاذعة؟ خاصة بعد أن أصبحت السوشيال ميديا من الأساسيات في حياتنا جميعا، حتى إن النجوم وجدوها الحل الأنسب للتواصل مع الجمهور دون وسيط، فهم يستمعون إلى آرائهم مباشرة، لذلك فهى أمر مهم وضروري، خاصة مع تراجع الصحف الورقية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية، فأصبح الجميع يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأصدق، فسيعرف أخبار نجمه المفضل دون بهارات يضعها أي من الكُتاب.
احمد-فلوكس-هنا-شيحة

قصة حب هنا شيحة وأحمد فلوكس.. حقيقتان و3 شائعات

فى أغسطس عام 2018، عرض الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي ينتمى إلى فئة الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة بعرض قصص مختلفة على مدار خمس حلقات، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان من ضمن حواديت العمل قصة تحمل اسم "رحمة" قام ببطولتها كل من هنا شيحة وأحمد فلوكس، ومن بعدها بدأ الثنائي فى التواجد معًا فى أكثر من مناسبة وبدآ يتشاركان صورهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما جعل الجمهور يركز مع قصتهما، واعتقد البعض وقتها أن قصة حب وارتباط تجمعهما.
اقرأ المزيد من الأخبار
مهرجان-مالمو 2019-

«في عينيا» يفتتح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية، صباح اليوم الأحد، عن اختيار فيلم "في عينيا" للمخرج التونسي نجيب بلقاضي ليكون فيلم افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، والتي ستقام في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل في المدينة السويدية. اختيار فيلم الافتتاح يأتي ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية ضيف شرف الدورة، البرنامج الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها.
avengers-endgame

Avengers: Endgame الأعلى إيرادات في التاريخ

قالت شركة والت ديزني الموزعة لفيلم "Avengers: Endgame - المنتقمون: لعبة النهاية" إن الفيلم الذي أنتجته شركة "مارفل ستوديوز" سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا على الإطلاق اليوم الأحد. وذكرت ديزني في بيان لها، في إطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر Avengers: Endgame على مستوى العالم ستتخطى اليوم 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم "Avatar - أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون عام 2009. وفيلم "المنتقمون" الذي طرح بدور السينما في أبريل هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة "مارفل" على مدى عشرة أعوام.
Simba-in-The-Lion-King-2019

إيرادات The Lion King تتجاوز 130 مليون دولار عالميا

يواصل فيلم المغامرة والعائلة "The Lion King" حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت حصيلته بالسوق الأجنبية 130 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 76.6 مليون دولار، لتتصدر بكين عائدات الفيلم خارجيا، بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية برصيد 8.3 مليون دولار، و5.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأسترالي، ومن المتوقع أن يشهد الفيلم ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، بالتزامن مع طرحه أمس بصالات السينما الأمريكية.
Simba-in-The-Lion-King-2019

إيرادات The Lion King تتجاوز 100 مليون دولار عالميا

حصد فيلم The Lion King أكثر 100 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في دور السينما يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 72.6 مليون دولار، و4.8 مليون دولار في فرنسا، و2.9 مليون دولار في أستراليا، و2.3 مليون دولار في ألمانيا، و2.2 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وفقا للإيرادات الصادرة عن موقع "Box office Mojo". والعمل من بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org