رسميًّا.. Avengers يزيح Avatar من عرش الأعلى إيرادات

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

Avengers

نجح فيلم الأبطال الخارقين Avengers: Endgame في إزاحة الفيلم الشهير Avatar، من عرشه كأعلى فليم حقق إيرادات في تاريخ السينما حول العالم، وهو اللقب الذي احتفظ به نحو 10 سنوات، منذ طرحه في دور السينما عام 2009. وبحسب ما ذكرته تقارير فنية، فقد حقق الفيلم خلال إعادة عرضه المزيد من الإيرادات، ليتجاوز إجمالي ما حققه من إيرادات عالميًّا 2.789 مليار دولار، وهي إيرادات صاحب المركز الأول سابقًا Avatar، وهو الإنجاز الذي سعت إليه شركة مارفل، وبالفعل توجت جهودها بالنجاح.

وكانت شركة والت ديزني الموزعة للفيلم قالت إنه سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا على الإطلاق أمس الأحد، لكنه احتاج إلى يوم إضافي كي يتمكن من تحقيق ذلك. وذكرت ديزني في بيان لها، تضمن أيضًا الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر Avengers: Endgame على مستوى العالم ستتخطى اليوم 2.789 مليار