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بعد انتظام القطارات.. المترو يكشف سبب توقف الحركة بالخط الأول

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
مترو الخط الأول
مترو الخط الأول
كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل العطل الذي شهدته حركة القطارات بالخط الأول، مساء اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الحركة توقفت في اتجاه المرج فقط، بعد حدوث عطل فني بأحد القطارات في محطة جمال عبد الناصر، وأكدت الشركة في بيان رسمي، عودة الحركة مجددا ونتظامها بعد سحب القطار المعطل، موضحة أن الحركة توقفت لمدة 20 دقيقة فقط بمحطة جمال عبدالناصر، وأنه تم الدفع بفرق طوارئ للتعامل مع العطل، وتم سحب القطار المعطل وعودة الحركة إلى طبيعتها.
وكانت حركة المترو بالخط الأول، قد شهدت أمس الأحد، عطلا مفاجئا بأحد "تراكات الإشارات" بالسكة ما بين محطتي عمرة والشهدء باتجاه حلوان، أدت إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعته لا تتجاوز 20 كم نتيجة لهذا العطل المفاجئ.وقالت شركة مترو الأنفاق في بيان رسمي، إنها بناء على ذلك تم تسيير جميع القطارات
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بمناسبة العيد و23 يوليو.. عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليه، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 351 لسنة 2019، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952ـ وعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1440 هجرية، وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وعدد من القوانين الأخرى المعنية.
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6 سنوات للصيدلة.. خطوة للتحسين أم للتطفيش؟

تغييرات كبيرة تشهدها خريطة كليات القمة هذا العام، لتتوافق مع توجه الدولة ورغبتها فى عمل موازنة بين احتياجات سوق العمل وخريجي الكليات، والتغييرات بدأت بإعلان وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات عن زيادة عدد سنوات الدراسة بكليات الصيدلة لتصبح 6 سنوات بدلا من 5 بداية من هذا العام، وتغيير كامل فى نظام الدراسة ليحتوى على مقررات اختيارية، ويكون فى نهايته مشروع تخرج يتضمن مشروعا بحثيا تعليميا بإشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب، والنظام الجديد ينص على ضرورة اجتياز الطالب اختبارا قوميا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة «Pre- Licensure Exam».
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«الشباب يسأل والرئيس يجيب» في العاصمة الإدارية

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مترو

مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات بالخط الأول

أصدر المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، بيانا صحفيا، اليوم الأحد، يعلن فيه عن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول، من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح عطل استغرق 45 دقيقة، قائلا إنه تم إصلاح العطل المفاجئ بأحد "تراكات" الإشارات بين محطتي غمرة والشهداء، وعودة سرعة القطارات لطبيعتها وهي 80 كيلومترا/ ساعة، مؤكدا أن القطارات بالخطوط الثلاثة تسير حاليا بشكل طبيعي، وبالسرعات المقررة لها في الاتجاهين.
مترو

المترو: عطل مفاجئ بين محطتي غمرة والشهداء

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة ما بين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول، الأمر الذى أدى إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة هذا العطل المفاجئ. وأوضحت الشركة أنه تم تسيير جميع القطارات فى هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة حتى محطة الشهداء، حرصا على سلامة الركاب والقطارات، وجارٍ فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة إلى طبيعتها فور إصلاح العطل.
قطارات (3)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم السبت

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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الإثنين، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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