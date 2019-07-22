بعد انتظام القطارات.. المترو يكشف سبب توقف الحركة بالخط الأول

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

مترو الخط الأول

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل العطل الذي شهدته حركة القطارات بالخط الأول، مساء اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الحركة توقفت في اتجاه المرج فقط، بعد حدوث عطل فني بأحد القطارات في محطة جمال عبد الناصر، وأكدت الشركة في بيان رسمي، عودة الحركة مجددا ونتظامها بعد سحب القطار المعطل، موضحة أن الحركة توقفت لمدة 20 دقيقة فقط بمحطة جمال عبدالناصر، وأنه تم الدفع بفرق طوارئ للتعامل مع العطل، وتم سحب القطار المعطل وعودة الحركة إلى طبيعتها.

وكانت حركة المترو بالخط الأول، قد شهدت أمس الأحد، عطلا مفاجئا بأحد "تراكات الإشارات" بالسكة ما بين محطتي عمرة والشهدء باتجاه حلوان، أدت إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعته لا تتجاوز 20 كم نتيجة لهذا العطل المفاجئ.وقالت شركة مترو الأنفاق في بيان رسمي، إنها بناء على ذلك تم تسيير جميع القطارات