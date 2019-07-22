محامي وسمسارة منتحرة.. نصب لها فخا فقفزت من البلكونة

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

جثة - أرشيفية

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، يوم الإثنين، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه بشأن اتهامه باحتجاز سمسارة عقارات في مكتبه بمنطقة الدقي دون وجه حق، ما دفع المجني عليها للقفز من نافذة المكتب، لتفارق الحياة، عقب لقائهما لحل مشكلة تفاقمت بينهما، وقررت النيابة استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسؤالهم في الواقعة.

وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة، أن خلافا ماليا نشب بين المحامي المتهم "أيمن"، وسيدة تعمل في مجال سمسرة العقارات، وهو ما دفع المحامي إلى استدراج الأخيرة إلى مكتبه في منطقة الدقي، في سبيل إيجاد طريقة لحل الخلاف فيما بينهما، إلا ان سمسارة العقارات فوجئت عند وصولها باحتجازها بواسطة